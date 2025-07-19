Как Россия завоевала первое золото ЧМ-2025. Феноменальное выступление Александра Мальцева

Россияне завоевали первое золото на ЧМ-2025! Важнейшая медаль появилась в синхронном плавании. Завоевал её Александр Мальцев. Наш парень феноменально выступил в техническом соло, просто уничтожив всех своих соперников. Никто и приблизиться к уровню россиянина не смог!

Кажется, никто и не сомневался, что Мальцев одержит победу. Всё-таки наш парень – самый титулованный синхронист мира. Тот, кто долгие годы продвигал мужское синхронное плавание вперёд. Многие спортсмены в этом виде буквально росли, глядя на Мальцева. Для понимания: нашему парню – 30, а всем его конкурентам, кроме одного, не больше 21 года!

Александр долго был лидером мужского синхронного плавания, но после 2022 года не мог соревноваться из-за отстранения. А теперь вернулся, впервые за почти четыре года, и всем всё доказал! Россиянин выступал первым, сразу задав высокую планку. Сложнейшую программу под песню Билли Айдола Мальцев выполнил просто идеально! Он шикарно исполнил все элементы, а также отлично передал образ. Александр выглядел как настоящая рок-звезда, мужественно и очень брутально. Это было действительно феноменально!

Такое шикарное выступление не могли не оценить суровые судьи. Арбитры поставили нашему парню сумасшедшие 251,7133 балла. Забегая вперёд, можно сказать, что по итогам финала Мальцев получил самые высокие оценки за артистичность (106,6000) и за исполнение (145,1133).

Кажется, после своего выступления Александр понимал, что всё получилось. Выходя из воды, он сразу улыбнулся, показав, что доволен собой. Пускай все оставшиеся программы соперников Мальцев смотрел с лёгким напряжением, было видно, что он был уверен в своей победе. И это неспроста.

Догнать Александра не смог никто. Даже китаец Муэ Го, у которого была выше сложность (32,6500 против 32,0500). Отрыв Мальцева от ближайшего преследователя Денниса Гонсалес-Бонеу из Испании составил 10,5466 балла. Да и просто визуально все вращения, выходы из воды и сложнейшие элементы у россиянина были на порядок выше, чем у его конкурентов-иностранцев.

Теперь Александр – пятикратный чемпион мира. Больше медалей в мире нет ни у кого. Наш парень наконец-то взял награду не в дуэте, а в соло. Впереди у Мальцева ещё три программы: произвольное соло, а также технический и произвольный микст дуэт. И после такого старта есть твёрдое ощущение, что Александр увезёт из Сингапура ещё несколько золотых медалей!