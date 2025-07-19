Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Статьи

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025: первое золото для России, победа Александра Мальцева, обзор

Как Россия завоевала первое золото ЧМ-2025. Феноменальное выступление Александра Мальцева
Татьяна Постникова
Александр Мальцев
Аудио-версия:
Комментарии
Никто не смог даже приблизиться к нашему парню.

Россияне завоевали первое золото на ЧМ-2025! Важнейшая медаль появилась в синхронном плавании. Завоевал её Александр Мальцев. Наш парень феноменально выступил в техническом соло, просто уничтожив всех своих соперников. Никто и приблизиться к уровню россиянина не смог!

Кажется, никто и не сомневался, что Мальцев одержит победу. Всё-таки наш парень – самый титулованный синхронист мира. Тот, кто долгие годы продвигал мужское синхронное плавание вперёд. Многие спортсмены в этом виде буквально росли, глядя на Мальцева. Для понимания: нашему парню – 30, а всем его конкурентам, кроме одного, не больше 21 года!

Сколько медалей будет у России на ЧМ-2025?
Сколько медалей будет у России на водном ЧМ? Рассматриваем хороший и плохой варианты
Сколько медалей будет у России на водном ЧМ? Рассматриваем хороший и плохой варианты

Александр долго был лидером мужского синхронного плавания, но после 2022 года не мог соревноваться из-за отстранения. А теперь вернулся, впервые за почти четыре года, и всем всё доказал! Россиянин выступал первым, сразу задав высокую планку. Сложнейшую программу под песню Билли Айдола Мальцев выполнил просто идеально! Он шикарно исполнил все элементы, а также отлично передал образ. Александр выглядел как настоящая рок-звезда, мужественно и очень брутально. Это было действительно феноменально!

Такое шикарное выступление не могли не оценить суровые судьи. Арбитры поставили нашему парню сумасшедшие 251,7133 балла. Забегая вперёд, можно сказать, что по итогам финала Мальцев получил самые высокие оценки за артистичность (106,6000) и за исполнение (145,1133).

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Мужчины. Соло. Техническая программа
19 июля 2025, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Александр Мальцев
Россия
251.7133
2
Деннис Гонсалес-Бонеу
Испания
241.1667
3
Диего Вильялобос Каррильо
Мексика
238.1600

Кажется, после своего выступления Александр понимал, что всё получилось. Выходя из воды, он сразу улыбнулся, показав, что доволен собой. Пускай все оставшиеся программы соперников Мальцев смотрел с лёгким напряжением, было видно, что он был уверен в своей победе. И это неспроста.

Догнать Александра не смог никто. Даже китаец Муэ Го, у которого была выше сложность (32,6500 против 32,0500). Отрыв Мальцева от ближайшего преследователя Денниса Гонсалес-Бонеу из Испании составил 10,5466 балла. Да и просто визуально все вращения, выходы из воды и сложнейшие элементы у россиянина были на порядок выше, чем у его конкурентов-иностранцев.

Теперь Александр – пятикратный чемпион мира. Больше медалей в мире нет ни у кого. Наш парень наконец-то взял награду не в дуэте, а в соло. Впереди у Мальцева ещё три программы: произвольное соло, а также технический и произвольный микст дуэт. И после такого старта есть твёрдое ощущение, что Александр увезёт из Сингапура ещё несколько золотых медалей!

Когда ещё будут финалы с россиянами?
Все главные события с участием россиян на водном ЧМ-2025. Что и когда смотреть?
Все главные события с участием россиян на водном ЧМ-2025. Что и когда смотреть?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android