Синхронист Мальцев прошёл адский путь к золоту ЧМ-2025. Но теперь он — суперзвезда спорта!

Тренеры отказывались от Александра, другие спортсмены не принимали его. А он просто делал любимое дело. И превзошёл всех!

Первое золото для России на чемпионате мира по водным видам спорта – 2025 добыл Александр Мальцев. Синхронист уверенно, с запасом выиграл в техническом соло. Для нашего парня это уже пятая победа в карьере.

Мальцев ещё с 2019 года является самым титулованным синхронистом мира. Но именно победа в Сингапуре станет важнейшей для Александра. Всё дело в том, что раньше он побеждал лишь в микстах, а теперь взял первую личную награду. Ту, ради которой в детстве прошёл через настоящий ад.

Ненужный

Мальцеву с детства пришлось бороться за своё место в синхронном плавании. Даже тогда, когда он осваивал азы этого вида спорта в экспериментальной группе, где были дети обоих полов. Всё дело в том, что все остальные мальчишки вскоре ушли из этого вида спорта и маленький Саша остался один. Тренеры пытались от него избавиться, чтобы взять на его место девочку. Всё пришло к тому, что Мальцева просто выгнали из спортивной школы.

«Я чувствовал себя белой вороной. Пловцы и ватерполисты посмеивались надо мной, девочки недоумевали, что я здесь делаю. Тренеры занимались со мной без особого желания. Им нужно было готовить к соревнованиям девочек. Тренировать меня не было смысла: в соревнованиях я почти не участвовал, наград не приносил», – рассказывал Мальцев в 2015 году.

Александр Мальцев Фото: РИА Новости

«Но я не хотел бросать любимое дело, потому что кто-то считал это не мужским занятием. Возможно, это были комплексы и стереотипы других людей.

Я занимался у одного тренера, потом меня отдали другому. Какое-то время перекидывали из рук в руки. Потом сократили тренировки. А потом сказали, что приказ на отчисление подписан», – вспоминал чемпион.

Однако даже после этого Мальцев не сдался. Он нашёл нового тренера, который был готов работать с синхронистом. Правда, и тут не обошлось без проблем. Соревнований для мужчин не было, поэтому долгое время Александр тренировался вхолостую, просто для собственного развития. И всё это – под бесконечный поток осуждения со стороны и постоянные издёвки.

«В 18 лет я уехал в Москву, чтобы учиться на тренера. Что ещё было делать? Я был уверен, что однажды мужчины смогут соревноваться на равных с женщинами в синхронном плавании, но не знал, когда это произойдёт. Начал переживать. Боялся, что не дождусь», – рассказывал Мальцев.

Суперзвезда

И в 2015 году случилось долгожданное – мужчин допустили на ЧМ в микст-дуэтах. Казалось, что с этого момента жизнь Александра станет сказкой. Однако это было не так. Количество хейта увеличилось вдвое. Негативные комментарии отпускали и коллеги по цеху – титулованные синхронистки и тренеры сборной. Но тяжелейшими для Мальцева были слова бывшего тренера, которая высказалась против мужского синхронного плавания. Александра она называла исключением из правил, которое не должно повториться.

Мальцеву приходилось бороться не только со всеобщей ненавистью. Синхронист постоянно бился за своё право просто выступать на турнирах. Александр постоянно вёл диалог с международной федерацией, пытаясь пролоббировать расширение мужской программы соревнований.

Александр Мальцев Фото: РИА Новости

И спустя годы он добился своего. Появились мужские соло, которые вошли в программы мировой серии и чемпионатов мира. Не без участия Мальцева мужчин допустили на Олимпиаду-2024, правда, в составе групп. Вот только сам Александр на Игры в Париж не поехал – всему виной отстранение.

Пауза в очередной раз ударила по Мальцеву. Он остался не только без международных турниров, но даже без крупных российских. Всё из-за того, что состязания в основном включали соревнования из олимпийской программы, а, как мы знаем, мужское синхронное плавание туда не входит.

Александру остались лишь чемпионаты России, Кубки России и Игры БРИКС. Там он, кстати, успел стать мемом – из-за того, что выступал в турнире один. Он был ни в чём не виноват, однако его по сути сделали посмешищем.

И всё это Мальцев пережил и преодолел.

Он вернулся на международные турниры и взял своё личное золото на чемпионате мира. Эта медаль – не про очередную победу или какой-то рекорд. Она – про невероятную веру в себя и титаническую силу духа.

Александр из мальчика, которому не было места в спорте, стал главным двигателем мужского синхронного плавания и самой яркой его звездой. И личная медаль – настоящее доказательство, что все старания были не зря.

У многократного чемпиона мира есть и ещё одна мечта. Хочется верить, что Александр сможет исполнить и её: «Моя цель – выступить на Олимпийских играх. Я буду в синхронном плавании до тех пор, пока не добьюсь этого».