Такой трагедии в нашем синхронном плавании не было! Россиянка заняла последнее место

Российские синхронистки остались без медали в финале ЧМ-2025.

В техническом соло наша спортсменка Татьяна Гайдай заняла последнее, 12-е место. В этой дисциплине наши девушки не проигрывали никогда. Да и в целом в женских соревнованиях после ЧМ-2007 было только золото.

Что же пошло не так в этот раз?

В квалификации Татьяна Гайдай представила одну из самых сложных программ среди синхронисток – 34,8000. Правда, выступление россиянки судьи оценили не слишком высоко – 246,8467 балла. С отставанием почти в 20 очков от лидера Татьяна заняла лишь седьмое место. Результат насторожил.

В России многие заговорили о несправедливом, нечестном судействе. Вот только многие не учли тот факт, что без россиян синхронное плавание сильно изменилось. Появились новые правила и новоиспечённые лидеры, а вот лояльность арбитров иссякла, как и наш международный опыт. Всё это вкупе с высочайшими ожиданиями сильно давило на спортсменок.

Видимо, это и подкосило Гайдай в финале. Перед медальными разборками россиянка усложнила программу до 37,4500. В трудности она превзошла даже постановку белоруски Василины Хандошко, одной из лучших в соло.

Но этот риск не оправдал себя. Татьяна шикарно исполнила очень сложный и очень длинный гибрид, однако допустила ошибку на более простом вращении. Пускай оставшуюся программу Гайдай доделала идеально, та оплошность дорого обошлась россиянке. Технический комитет сильно срезал трудность программы нашей синхронистки. И здесь не нужно говорить о предвзятом судействе. Даже тренер Татьяна Данченко подтвердила, что всё было по делу.

Ещё не зная результатов, Гайдай понимала, что случилось. Она была очень расстроена и еле сдерживала слёзы. Дойдя до тренеров, Татьяна расплакалась. Как оказалось, неспроста. За своё выступление россиянка получила лишь 228,5625 балла и заняла… 12-е, последнее место в финале.

Это, конечно, шокировало болельщиков, ведь российская команда не проигрывала в синхронном плавании 18 лет! В 2007 году Наталья Ищенко в соло-программе осталась без золота, заняв второе место. Если же говорить о сборной в целом, то второе место у нас было в миксте в 2017 году.

Более того, вообще без медалей в отдельно взятом финале чемпионата мира наши синхронистки последний раз оставались аж в прошлом веке. В топ-3 российские спортсменки в последний раз не попадали аж в 1994 году!

И, несмотря на всё это, даже такой неудачный результат Гайдай в соло – не глобальная катастрофа. Это следствие совокупности разных проблем. Тут сказались и давление «чемпионского статуса», и отсутствие большого международного опыта, и новые правила, и резко усложнённая программа, и, конечно, нервы. Впереди у Татьяны Гайдай ещё выступление в дуэте с Майей Дорошко. Теперь уже бояться нечего – надо просто идти вперёд.