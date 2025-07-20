Неожиданно неудачно на 11-м этапе Бриллиантовой лиги выступила и Ярослава Магучих. Но были и те, кто превзошёл ожидания.

Самый быстрый человек ОИ-2024 проиграл 100-метровку в Лондоне. Что не так с Ноа Лайлзом?

В Лондоне прошёл 11-й этап Бриллиантовой лиги. Он оказался небогатым на яркие события из-за плохой погоды. Но даже под дождём некоторые атлеты смогли удивить. Жюльен Альфред при встречном ветре выдала лучший результат сезона в мире, Гудаф Цегай показала второе время в истории, а Ярослава Магучих и Ноа Лайлз потерпели неожиданные поражения.

Рекордсмены

Пожалуй, одним из главных событий этапа в Лондоне стала победа Жюльен Альфред на 200 м. Она начала лидировать со старта, однако соперницы долго не отставали. Лишь на последних метрах Жюльен совершила мощный рывок, оставив всех конкуренток позади. Итог – 21,71 при встречном ветре -0,6 м/с.

Жюльен Альфред Фото: Julian Finney/Getty Images

Это не только лучший результат сезона в мире и новый национальный рекорд для крохотной Сент-Люсии, но и время в топ-10 в истории! Так быстро никто не бегал с осени 2023 года, когда Шерика Джексон показала 21,48. Второй в забеге на 200 м стала Дина Эшер-Смит, которая незадолго до этого вместе со сборной Великобритании одержала победу в женской эстафете 4х100 м. Кстати, девочки продемонстрировали лучший результат сезона в мире – 41,69.

Удивила в Лондоне и Гудаф Цегай. Эфиопка уверенно выиграла забег на милю со вторым результатом в истории – 4.11,88. Быстрее бежала лишь Фаит Кипьегон в июле 2023 года, когда установила мировой рекорд (4.07,64). Ожидаемо время Цегай стало лучшим в мире в этом сезоне.

Без достижений из Лондона не уехал и метатель диска Миколас Алекна. Латвиец установил новый рекорд Бриллиантовой лиги – 71,70 м.

Неудачи лидеров

Некоторые мировые лидеры одержали в Лондоне будничные победы. Фемке Бол уверенно выиграла 400 м с барьерами (52,10), опередив ближайшую преследовательницу на секунду. А Эммануэль Ваниони в привычном формате едва не упустил золото на 800 м, но собрался в концовке (1.42,00).

Однако не всем фаворитам удалось подняться на верхнюю ступеньку пьедестала. Например, чемпион Олимпийских игр – 2024 Ноа Лайлз остался только вторым в забеге на 100 м. Быстрейшего спринтера «сделал» Облик Севилл (9,86). Ямайский спринтер опередил американца на 0,14 секунды. Впрочем, для Лайлза эта 100-метровка была первой в сезоне на высоком уровне.

Очевидно, что Ноа пока не может вернуться к своим оптимальным кондициям. Весной он получил травму лодыжки, поэтому долго не выступал и тренировался с большим трудом. Впрочем, стоит напомнить: своё восстановление американец рассчитывал так, чтобы выйти на пик формы к сентябрю, когда пройдёт чемпионат мира. Судить о восстановлении Лайлза можно будет только по результатам главного турнира сезона в Токио.

Неожиданно неудачно в Лондоне выступила Ярослава Магучих. Украинка заняла лишь пятое место в прыжках в высоту (1,93). Олимпийская чемпионка и рекордсменка мира осталась без медалей впервые с июля 2022 года, когда она заняла пятое место на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме.

Следующий этап пройдёт аж 16 августа в Силезии (Польша).