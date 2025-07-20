Это будет настоящая «Борьба за мир». Но кто победит?

Борцы из России и США уже готовы к исторической битве! Что нужно знать о противостоянии?

Борьба – это вид спорта, в котором дружелюбие и уважение всегда были на первом месте. Даже среди непримиримых, казалось бы, врагов. Каждый, кто выходил на схватку, помнил, что политические разногласия и прочие житейские сложности должны остаться за пределами ковра.

Так и сейчас. В сложные геополитические времена в самом сердце Европы сойдутся две сильнейшие борцовские державы планеты – Россия и США.

Турнир получил название «Борьба за мир». Дуэль пройдёт в рамках Профессиональной борцовской лиги (PWL 9) в Будапеште (Венгрия).

Что нужно сделать, чтобы победить?

Регламент соревнований прост. Будет проведено 10 схваток между вольниками. В случае ничейного счёта жребием определится пара, которая выйдет на дополнительную, 11-ю схватку, чтобы выявить победителя.

Стоит признать, что фанаты ожидали сражения лучших представителей команд, но де-факто в Венгрию приехали вторые составы. Лучшие вольники сейчас заняты подготовкой к осеннему чемпионату мира.

Составы сборных России и США

Однако всё же слабым список участников, которые выйдут на ковёр, не назвать.

Например, в весовой категории до 57 кг сойдутся Муса Мехтиханов и Люк Лилледаль. Россиянин выиграл недавний чемпионат страны и в 25 лет, пожалуй, получил самую серьёзную возможность во всеуслышание заявить о себе. Его американскому визави всего 19 лет, но он уже является победителем этапа Гран-при, а также чемпионом мира в категории U20.

Самым титулованным россиянином на турнире будет чемпион мира Абасгаджи Магомедов. В весе до 65 кг он сойдётся с Сиджеем Компосито.

Вот полный список участников турнира:

до 57 кг. Муса Мехтиханов (Россия) – Люк Лилледаль (США);

до 61 кг. Муслим Мехтиханов (Россия) – Дайлен Кунц (США);

до 65 кг. Абасгаджи Магомедов (Россия) – Сиджей Компосито (США);

до 70 кг. Сайын Казырык (Россия) – Брюс Андониан (США);

до 74 кг. Магома Дибиргаджиев (Россия) – Джозеф Блейз (США);

до 79 кг. Мохьмад Насирхаев (Россия) – Дижей Хамити (США);

до 86 кг. Аманула Расулов (Россия) – Маркус Коулмен (США);

до 92 кг. Аманула Гаджимагомедов (Россия) – Майк Маккиавелло (США);

до 97 кг. Константин Пшеничников (Россия) – Джей Айелло (США);

до 125 кг. Зелимхан Хизриев (Россия) – Трент Хилджер (США).

Где смотреть матч Россия — США?

Уникальный турнир пройдёт 21 июля. Его начало – в 20:00 мск.

Событие по телевидению покажет «Матч ТВ», но только в записи – в ночь с 21 на 22 июля. А в прямом эфире болельщики могут следить за трансляцией на стриминговом сервисе Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Организаторы сообщают, что Будапешт выбран местом проведения подобной встречи, потому что он подходит обеим сборным в логистическом плане. Известно, что планируются ещё две встречи, но уже в России и США.