Борцы из России и США уже готовы к исторической битве! Что нужно знать о противостоянии?

Борьба – это вид спорта, в котором дружелюбие и уважение всегда были на первом месте. Даже среди непримиримых, казалось бы, врагов. Каждый, кто выходил на схватку, помнил, что политические разногласия и прочие житейские сложности должны остаться за пределами ковра.
Так и сейчас. В сложные геополитические времена в самом сердце Европы сойдутся две сильнейшие борцовские державы планеты – Россия и США.
Турнир получил название «Борьба за мир». Дуэль пройдёт в рамках Профессиональной борцовской лиги (PWL 9) в Будапеште (Венгрия).
Что нужно сделать, чтобы победить?
Регламент соревнований прост. Будет проведено 10 схваток между вольниками. В случае ничейного счёта жребием определится пара, которая выйдет на дополнительную, 11-ю схватку, чтобы выявить победителя.
Стоит признать, что фанаты ожидали сражения лучших представителей команд, но де-факто в Венгрию приехали вторые составы. Лучшие вольники сейчас заняты подготовкой к осеннему чемпионату мира.
Составы сборных России и США
Однако всё же слабым список участников, которые выйдут на ковёр, не назвать.
Например, в весовой категории до 57 кг сойдутся Муса Мехтиханов и Люк Лилледаль. Россиянин выиграл недавний чемпионат страны и в 25 лет, пожалуй, получил самую серьёзную возможность во всеуслышание заявить о себе. Его американскому визави всего 19 лет, но он уже является победителем этапа Гран-при, а также чемпионом мира в категории U20.
Самым титулованным россиянином на турнире будет чемпион мира Абасгаджи Магомедов. В весе до 65 кг он сойдётся с Сиджеем Компосито.
Вот полный список участников турнира:
- до 57 кг. Муса Мехтиханов (Россия) – Люк Лилледаль (США);
- до 61 кг. Муслим Мехтиханов (Россия) – Дайлен Кунц (США);
- до 65 кг. Абасгаджи Магомедов (Россия) – Сиджей Компосито (США);
- до 70 кг. Сайын Казырык (Россия) – Брюс Андониан (США);
- до 74 кг. Магома Дибиргаджиев (Россия) – Джозеф Блейз (США);
- до 79 кг. Мохьмад Насирхаев (Россия) – Дижей Хамити (США);
- до 86 кг. Аманула Расулов (Россия) – Маркус Коулмен (США);
- до 92 кг. Аманула Гаджимагомедов (Россия) – Майк Маккиавелло (США);
- до 97 кг. Константин Пшеничников (Россия) – Джей Айелло (США);
- до 125 кг. Зелимхан Хизриев (Россия) – Трент Хилджер (США).
Где смотреть матч Россия — США?
Уникальный турнир пройдёт 21 июля. Его начало – в 20:00 мск.
Событие по телевидению покажет «Матч ТВ», но только в записи – в ночь с 21 на 22 июля. А в прямом эфире болельщики могут следить за трансляцией на стриминговом сервисе Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).
Организаторы сообщают, что Будапешт выбран местом проведения подобной встречи, потому что он подходит обеим сборным в логистическом плане. Известно, что планируются ещё две встречи, но уже в России и США.