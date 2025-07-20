Самая необычная сборная в мировом регби. Что стоит знать о Британских и ирландских львах?

Команда собирается раз в четыре года, а её турне ждут сильнее, чем Олимпийские игры.

Можете представить себе топ-сборную, которая не участвует в основных международных турнирах? Она не играет за мировой кубок, не бьётся за европейские титулы, да и вообще собирается крайне редко. Её матчи проходят раз в четыре года, но фанаты ждут их больше, чем Олимпийские игры.

Скажете, такого не бывает? И ошибётесь!

Британские и ирландские львы – сборная четырёх стран, в которую приглашаются лучшие регбисты Англии, Ирландии, Уэльса и Шотландии. Любые островные распри забываются ради любимой игры в регби.

С чего всё началось?

Первое неофициальное турне команды, напоминающей нынешних «львов», состоялось в 1888 году, когда сборная британских регбистов отправилась в турне по Австралии и Новой Зеландии. В состав команды вошли спортсмены из Англии, Шотландии и Уэльса. В рамках тура британцы провели 35 матчей с провинциальными, городскими и академическими командами, одержав победу в 27 встречах. Также гости из Великобритании провели 19 игр по австралийским правилам футбола с известными клубами из Виктории и Южной Австралии: в шести матчах победили и один сыграли вничью.

Однако официальной датой рождения команды считается 1910 год, когда состоялся первый её тур под эгидой только что созданного Международного совета регби (ныне – World Rugby). В 1924 году команда впервые выступила под названием «Британские львы» в турне по Южной Африке.

Британские и ирландские львы в 2025 году Фото: David Rogers/Getty Images

Одним из ключевых моментов в истории «львов» стал тур 1971 года, когда команда впервые одержала победу над Новой Зеландией на её поле. Это было очень значимое достижение, поскольку островитяне тогда (как, впрочем, и сейчас) были одной из сильнейших сборных в мировом регби.

В 1974 году «львы» вновь показали свою силу, одержав серию побед над сборной ЮАР. Это укрепило их в статусе одной из лучших сборных мира.

А зачем им собираться? И с кем играть?

Все просто. Основная цель – показать высочайшее мастерство британцев в регби, собрав вместе лучших игроков из разных государств. Это не только способствует развитию и продвижению регби, но и укрепляет связи между странами. Турне «львов» – это не просто спортивное мероприятие, но и культурное явление, объединяющее поклонников регби во всём мире.

В рамках своих туров Британские и ирландские львы (регбистов из Ирландии стали вызывать в 30-х годах прошлого 100-летия) встречаются с сильнейшими сборными Южного полушария, такими как Австралия, Новая Зеландия и Южная Африка. Эти матчи считаются одними из самых напряжённых и зрелищных в мире регби. Помимо тестовых встреч со сборными, «львы» также играют с местными клубами и региональными командами. Однако результат турне определяется по итогам трёх тест-матчей с главной сборной.

Британские и ирландские львы в середине XX века Фото: Getty Images

Если отбросить спорт и посмотреть с культурной стороны, можно заметить, что Британские и ирландские львы — это не просто команда, а настоящий символ единения фанатов из Англии, Уэльса, Шотландии и Ирландии. Они называют себя «красным морем», и это название отражает их единство. Для фанатов с разными религиозными взглядами – католиков и протестантов – это имеет большое значение. И в этом мощном призыве к единству можно заметить небольшие, но важные детали. Например, на эмблеме общей сборной присутствуют символы всех стран: английская роза, шотландский чертополох, ирландский клевер и валлийские перья. Цвета формы команды также отсылают к разным странам: красная регбийка в честь Уэльса, белые шорты в цветах Англии, сине-зелёные гетры – напоминание о Шотландии и Ирландии.

А что по статистике? Команда побеждает?

Если рассматривать общую картину, то за всё время своего существования команда провела 36 тестовых матчей. И пока что её соперники суммарно лидируют в этом противостоянии: у «львов» 15 побед при 20 поражениях, а также одна ничья, случившаяся в 1955 году во встрече с ЮАР.

Но «львы» и их предшественники также проводили игры с командами из соседних стран во время своих поездок. Например, они многократно встречались с командой из Родезии (ныне – Зимбабве) в период с 1910 по 1974 год. Кроме того, они потерпели неожиданное поражение от сборной Фиджи во время своего визита в Новую Зеландию в 1977 году. До обретения независимости Намибия (которая раньше была известна как Юго-Западная Африка) также была в списке стран, которые посещали «львы». Это происходило аж четыре раза: в 1955, 1962, 1968 и 1974 годах.

По пути домой «львы» порой также играли тест-матчи. Были, например, встречи в Канаде в 1959 и 1966 годах, а также в Восточной Африке (тогда это была в основном территория Кении, и игры проходили в Найроби). В 1950-м «львы» провели неофициальный матч с Цейлоном (ныне – Шри-Ланка).

В настоящее время «львы» регулярно гастролируют по трём странам Южного полушария: Австралии, Южной Африке и Новой Зеландии. С 1989 года гастроли проводятся раз в четыре года. Последний тур был в 2021 году в ЮАР.

В 2025 году Британские и ирландские львы вновь отправились в путешествие – на этот раз в Австралию. Как и раньше, это не просто выезд, а событие, которое занимает особое место в мире спорта. Это проверка для разных поколений, традиция, ритуал. И, конечно же, это регби высочайшего уровня.

Британские и ирландские львы в 2025 году Фото: David Rogers/Getty Images

Почему это интересно?

Потому что у болельщиков есть возможность увидеть, как за короткое время из игроков, которые весь сезон были соперниками, формируется команда. Как из «английского столба» и «ирландского 10-го» рождается новый боевой порядок. Как прагматическая тактика находит общий язык с романтикой.

В эпоху, когда профессиональный спорт всё больше становится сферой менеджмента и доходов, турне «львов» возвращает болельщикам то, за что они любят игру: эмоции, традиции, смелость и живую командную химию.

По ходу текущего турне «львы» уже выиграли у четырёх австралийских команд, а также у самой сборной Австралии со счётом 27:19. Впереди ещё два матча: один – со сборной коренных народов Австралии и Тихоокеанского региона (22 июля) и ещё один – с основной сборной Австралии (26 июля).