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Чемпионат мира по водным видам спорта 2025 – онлайн-трансляция 21 июля 2025

Заявка на победу! Мальцев представил вторую программу на ЧМ-2025 в Сингапуре. LIVE
Батраз Томаев
Александр Мальцев
Комментарии
Ждём выступления всех соперников нашего синхрониста, чтобы подвести итоги.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 21 июля, в Сингапуре продолжается чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. В рамках очередного соревновательного дня будут разыграны медали в синхронном плавании. Сильнейшие определятся у мужчин в произвольной программе и у женщин в дуэтах в технической программе.

Календарь чемпионата мира по водным видам спорта – 2025
Медальный зачёт чемпионата мира по водным видам спорта – 2025

В 9:00 мск старт взяли синхронисты. В нейтральном статусе свою программу представил россиянин Александр Мальцев. Он вышел на арену под третьим номером, а всего в финале примут участие 14 спортсменов.

В 13:30 в бассейне свои программы покажут дуэты синхронисток. В финал технической программы попали 12 сборных. Среди них и россиянки Татьяна Гайдай и Майя Дорошко. Их порядковый номер — 10-й.

Live Батраз Томаев

К слову. За те два раза, что проводилась на ЧМ произвольная программа у мужчин, ни один из победителей не набирал больше, чем 210 баллов.

Но мы всё равно будем ждать выступления всех соперников Мальцева.

09:17 Батраз Томаев

Мальцев стал лидером

А вот и лидер сегодняшнего дня! Кто-то сможет подобраться к нему?

229,5613 балла — такую оценку поставили Мальцеву за произвольную программу.

Фото: кадр из трансляции

09:15 Батраз Томаев

Александр доволен своим выступлением. Улыбается и машет всем в камеру! Ждём оценок…

09:12 Батраз Томаев

Фух, а теперь болеем за Александра Мальцева! Он уже выступает.

Фото: кадр из трансляции

09:11 Батраз Томаев

Борхес-Санчес из Кубы также выступил. У него была совсем маленькая заявленная сложность, поэтому и оценка ниже, чем у предыдущего спортсмена — 86,6687 балла.

09:07 Батраз Томаев

Бразильцу не засчитали полностью третий по счёту элемент. Судьи оценили его выступление в 152,8275 балла.

09:03 Батраз Томаев

В бассейне уже показывает элементы первый участник дня. Это бразилец Бернардо Сантос.

08:59 Батраз Томаев

Судейская бригада, которая будет выставлять оценки мужчинам.

Фото: кадр из трансляции

08:55 Батраз Томаев

Самым молодым участником в сегодняшней дисциплине является кубинец Хосе Карлос Борхес-Санчес. Ему всего 16 лет.

Хосе родился после пекинской Олимпиады — в октябре 2008-го. Время, ты куда так летишь?

08:52 Батраз Томаев

Вполне возможно, что сегодня Александр Мальцев станет шестикратным чемпионом мира. Получится ли у соперников навязать борьбу россиянину?

Старт соревнований через 10 минут!

08:32 Батраз Томаев

Александр тоже поделился своими впечатлениями от первого за последние годы международного старта.

Слова после победы
Мальцев: наш спорт сейчас похож на лотерею, я не был уверен ни в одной своей программе
08:30 Батраз Томаев

«Сань, ты великий спортсмен!»

Ганна Максимова, тренер пятикратного чемпиона мира отреагировала на победу подопечного в технической программе:

Было очень хорошо исполнено. Это было… Я хочу сказать Саше тоже огромное спасибо за то, что он преодолел такое нереальное напряжение. И он справился. Он справился не просто хорошо, справился просто замечательно. Это одно из лучших его выступлений. Сань, ты великий спортсмен! – сказала Максимова в эфире «Матч ТВ».
08:16 Батраз Томаев

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025 идёт уже больше 10-ти дней. Лидером в медальном зачёте сейчас является Германия. Это благодаря успешному выступлению пловцов на открытой воде.

медальный зачёт ЧМ-2025 по водным видам спорта

медальный зачёт ЧМ-2025 по водным видам спорта

08:11 Батраз Томаев

На ЧМ-2024, который проходил без Мальцева, победу праздновал итальянский синхронист Джорджио Минисини. Серебро ушло в Испанию к Деннису Гонсалес-Бонеу, а бронза досталась Густаво Санчесу из Колумбии.

08:05 Батраз Томаев

Давайте вспомним, что происходило в Сингапуре 19 июля.

Недосягаемый
Как Россия завоевала первое золото ЧМ-2025. Феноменальное выступление Александра Мальцева
Как Россия завоевала первое золото ЧМ-2025. Феноменальное выступление Александра Мальцева
08:04 Батраз Томаев

Первым на арену выйдет Александр Мальцев. Сегодня ему предстоит выступить в произвольной программе. Он получил третий стартовый номер и как это было в технической программе, будет ждать выступления остальных. Его главные соперники выйдут во второй части списка.

08:01 Батраз Томаев

Доброе утро! Настал очередной день, когда мы можем насладиться красотой и грацией спортсменов и спортсменок в бассейне. Сегодня российские болельщики будут с особым вниманием следить за синхронным плаванием — мы боремся за две медали ЧМ-2025.

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