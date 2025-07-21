Заявка на победу! Мальцев представил вторую программу на ЧМ-2025 в Сингапуре. LIVE

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Сегодня, 21 июля, в Сингапуре продолжается чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. В рамках очередного соревновательного дня будут разыграны медали в синхронном плавании. Сильнейшие определятся у мужчин в произвольной программе и у женщин в дуэтах в технической программе.

В 9:00 мск старт взяли синхронисты. В нейтральном статусе свою программу представил россиянин Александр Мальцев. Он вышел на арену под третьим номером, а всего в финале примут участие 14 спортсменов.

В 13:30 в бассейне свои программы покажут дуэты синхронисток. В финал технической программы попали 12 сборных. Среди них и россиянки Татьяна Гайдай и Майя Дорошко. Их порядковый номер — 10-й.