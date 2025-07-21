Заявка на победу! Мальцев представил вторую программу на ЧМ-2025 в Сингапуре. LIVE

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Сегодня, 21 июля, в Сингапуре продолжается чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. В рамках очередного соревновательного дня будут разыграны медали в синхронном плавании. Сильнейшие определятся у мужчин в произвольной программе и у женщин в дуэтах в технической программе.
В 9:00 мск старт взяли синхронисты. В нейтральном статусе свою программу представил россиянин Александр Мальцев. Он вышел на арену под третьим номером, а всего в финале примут участие 14 спортсменов.
В 13:30 в бассейне свои программы покажут дуэты синхронисток. В финал технической программы попали 12 сборных. Среди них и россиянки Татьяна Гайдай и Майя Дорошко. Их порядковый номер — 10-й.
К слову. За те два раза, что проводилась на ЧМ произвольная программа у мужчин, ни один из победителей не набирал больше, чем 210 баллов.
Но мы всё равно будем ждать выступления всех соперников Мальцева.
Мальцев стал лидером
А вот и лидер сегодняшнего дня! Кто-то сможет подобраться к нему?
229,5613 балла — такую оценку поставили Мальцеву за произвольную программу.
Фото: кадр из трансляции
Александр доволен своим выступлением. Улыбается и машет всем в камеру! Ждём оценок…
Фух, а теперь болеем за Александра Мальцева! Он уже выступает.
Фото: кадр из трансляции
Борхес-Санчес из Кубы также выступил. У него была совсем маленькая заявленная сложность, поэтому и оценка ниже, чем у предыдущего спортсмена — 86,6687 балла.
Бразильцу не засчитали полностью третий по счёту элемент. Судьи оценили его выступление в 152,8275 балла.
В бассейне уже показывает элементы первый участник дня. Это бразилец Бернардо Сантос.
Судейская бригада, которая будет выставлять оценки мужчинам.
Фото: кадр из трансляции
Самым молодым участником в сегодняшней дисциплине является кубинец Хосе Карлос Борхес-Санчес. Ему всего 16 лет.
Хосе родился после пекинской Олимпиады — в октябре 2008-го. Время, ты куда так летишь?
Вполне возможно, что сегодня Александр Мальцев станет шестикратным чемпионом мира. Получится ли у соперников навязать борьбу россиянину?
Старт соревнований через 10 минут!
Александр тоже поделился своими впечатлениями от первого за последние годы международного старта.
«Сань, ты великий спортсмен!»
Ганна Максимова, тренер пятикратного чемпиона мира отреагировала на победу подопечного в технической программе:
Было очень хорошо исполнено. Это было… Я хочу сказать Саше тоже огромное спасибо за то, что он преодолел такое нереальное напряжение. И он справился. Он справился не просто хорошо, справился просто замечательно. Это одно из лучших его выступлений. Сань, ты великий спортсмен! – сказала Максимова в эфире «Матч ТВ».
Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025 идёт уже больше 10-ти дней. Лидером в медальном зачёте сейчас является Германия. Это благодаря успешному выступлению пловцов на открытой воде.
медальный зачёт ЧМ-2025 по водным видам спорта
На ЧМ-2024, который проходил без Мальцева, победу праздновал итальянский синхронист Джорджио Минисини. Серебро ушло в Испанию к Деннису Гонсалес-Бонеу, а бронза досталась Густаво Санчесу из Колумбии.
Давайте вспомним, что происходило в Сингапуре 19 июля.
Первым на арену выйдет Александр Мальцев. Сегодня ему предстоит выступить в произвольной программе. Он получил третий стартовый номер и как это было в технической программе, будет ждать выступления остальных. Его главные соперники выйдут во второй части списка.
Доброе утро! Настал очередной день, когда мы можем насладиться красотой и грацией спортсменов и спортсменок в бассейне. Сегодня российские болельщики будут с особым вниманием следить за синхронным плаванием — мы боремся за две медали ЧМ-2025.