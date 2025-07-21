Флаг перевернули, гимн перепутали. Богатая история матчевых встреч борцов из России и США

Спортсмены не обращали внимание на бойкоты Олимпиад и напряжённость в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

Сегодня, 21 июля, в Венгрии пройдёт историческая матчевая встреча между сборными России и США по вольной борьбе. Несмотря на обилие политических проблем и глобальное противостояние, на один вечер все неурядицы забудутся. В центре внимания будет его величество спорт.

И это, конечно, уже не первая встреча российских и американских борцов. Этому противостоянию больше полувека, и в нём бывало всякое.

Советских борцов не победить!

Отсчёт начался 27 января 1958 года, когда было подписано соглашение Лэйси – Зарубина об обменах в области науки, техники, образования, культуры и других областях. Так СССР и США начали большое сотрудничество, которое коснулось в том числе и сферы спорта.

Весной того же года в нескольких американских городах прошло сразу семь турниров. Здесь важно отметить, что Советский Союз не отправляли на такие соревнования абы кого, и за океан были командированы восемь сильнейших борцов. Для отечественного спорта встречи с США значили многое и по значимости стояли где-то рядом с Олимпиадой и Кубком мира. А для американцев это была прекрасная возможность подтянуть технику и не только.

3 февраля 1973 года. Международная встреча борцов вольного стиля команд СССР и США в ДС «Юбилейный». Чемпион ОИ в Мюнхене Роман Дмитриев (справа) Фото: Николай Науменков/Фотохроника ТАСС

Занятно, что Госдепартамент не потратил ни цента на организацию тех встреч. Финансирование шло из средств муниципалитетов и от частных лиц. Во время первого приезда советских спортсменов тепло встретил председатель комиссии штата Нью-Йорк по борьбе Чарльз Пауэрс. Всей делегации был устроен семейный пасхальный обед у него дома. А уже потом гостей то и дело возили по местным ресторанам, проводили экскурсии.

Проявлением мягкой силы пользовались и политики. В 1958 году на одном из турниров в Нью-Йорке присутствовал посол СССР в США Михаил Меньшиков, а также другие дипломаты. Но организаторы едва не потеряли лицо, когда во время церемонии открытия повесили флаг Советского Союза вверх ногами и включили не тот гимн. Посол был недоволен и подчеркнул ошибку хозяев.

Однако всё это перекрывали результаты советских борцов. Вплоть до 1988 года сборная СССР вообще не проигрывала: ни в гостях, ни у себя дома.

«Америка – очень красивая страна»

Несмотря на некоторые казусы и поражения американцы очень любили принимать у себя советских вольников, особенно когда одним из представителей команды был поражавший всех силой Иван Ярыгин.

Ярыгин английского не знал и напрямую общаться со своими поклонниками в Штатах не мог, поэтому его переводчиком на время турнира был студент юридического факультета Висконсинского университета Уилл Саймонс. Об этом в мае 1973 года писала газета The Capital Times. Вот что говорил двукратный олимпийский чемпион о Соединённых Штатах:

«Мне нравятся тихая зелень и мирная обстановка. Всё очень естественно и чисто. Америка – очень красивая страна, здесь есть что посмотреть».

1979 год, Международный матч по вольной борьбе между сборными командами СССР и США. Мастер спорта из Махачкалы Яраги Шугаев (справа) Фото: Владимир Коротаев/Фотохроника ТАСС

В 1979 году советским борцам даже вручили символические ключи от города Уилкс-Барре, где проходили соревнования. Такой вот дружеский жест.

Вообще, поездки СССР в США с 1973 по 1991 год были приурочены к Кубку мира в Толидо. В ответ американцы посещали международный турнир в Тбилиси. Обе сборные специально подстраивались под эти старты.

Бойкоты в борьбе не катят!

Борьба «стенка на стенку» продолжилась даже во время обострения отношений между странами и обоюдных бойкотов Олимпиад в 1980-е.

Несмотря на призывы президента США Джеймса Картера отказаться от участия в Олимпиаде-1980, спортсмены в разных видах спорта продолжили совместные сборы и турниры. США в конце января 1980-го были в Тбилиси на борьбе.

Американская пресса в то время активно предлагала своим читателям принять участие в опросе: бойкотировать Олимпиаду в Москве или нет?

Заметка в газете The Evening Times от 23 января 1980 года Фото: The Evening Times

Даже в 1984 году перед Олимпиадой в Лос-Анджелесе, которую сборная СССР в итоге бойкотировала, борцы провели предолимпийские спарринги.

Россия и США боролись на Таймс-сквер

После распада Советского Союза о тотальном превосходстве над американцами говорить уже не приходилось, но практика проведения матчевых встреч между борцами сохранилась, пусть они и стали реже.

Так, Россия и США сошлись в битве в 1998 году в финале Кубка мира в Оклахоме. В упорном сражении победа осталась за отечественными вольниками – 16:15. Судьба титула решалась в последней схватке.

Спустя пять лет победу в финале Кубка мира одержали уже американцы – 17:11. А в 2008 году Кубок мира приехал во Владикавказ. Тогда россияне разобрались с американцами на групповом этапе. Это было весьма негостеприимно – хозяева победили со счётом 6:1.

Один из самых ярких турниров между командами случился в мае 2011 года, когда борцовский ковёр был развёрнут в самом сердце Нью-Йорка – на Таймс-сквер, в окружении небоскрёбов. Сильнейших в том противостоянии определяли в семи весовых категориях, а победа осталась за США – 5:2.

Матч США — Россия на Таймс-сквер Фото: Mike Stobe/Getty Images

На следующий год спортсмены вновь встретились в Нью-Йорке, и сильнее опять были «звёздно-полосатые» – 4:3, а ещё через год отечественные вольники проиграли уже разгромно – 1:8. В программу соревнований тогда добавились представители греко-римской и женской борьбы.

Последняя очная битва России и США случилась в 2017 году на Кубке мира… в Иране. Тогда ещё Чермен Валиев представлял Россию, но его победа над Фрэнком Молинаро на общий результат не повлияла. 6:2 в пользу американцев, а решающими стали успехи Джордана Барроуза, Дэвида Тейлора и Кайла Снайдера.

За восемь сложных лет в мире борьбы почти ничего не поменялось. Американцы и россияне по-прежнему среди лучших в мире. Причём спортсмены относятся друг к другу с пониманием и уважением: представители США даже поддерживали наших, когда их не пускали на турниры.

Вне зависимости от исхода сражения в Будапеште главный итог уже ясен – спорт не остановят никакие преграды. Подтверждением этому стало то, что организаторы планируют ещё два матча: один — в России, другой – в США.