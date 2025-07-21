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Чемпионат мира по водным видам спорта – 2025: Александр Мальцев принёс России второе золото, победа в произвольном соло, обзор

Россия выиграла ещё одно золото водного ЧМ. Александр Мальцев – просто космос!
Татьяна Постникова
Александр Мальцев – просто космос!
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Наш парень уверенно победил в произвольном соло в Сингапуре.

Александр Мальцев принёс российской команде второе золото ЧМ-2025! Наш синхронист даже с не самой сложной программой оказался на голову сильнее всех соперников. Отрыв россиянина от ближайшего преследователя в произвольном соло – больше девяти баллов. Это просто космос!

Пару дней назад Мальцев уже взял золото в техническом соло, серьёзно опередив соперников. После этого не было никаких сомнений, что наш парень будет сражаться только за победу и в произвольном соло.

Как Мальцев взял своё первое золото на ЧМ-2025?
Как Россия завоевала первое золото ЧМ-2025. Феноменальное выступление Александра Мальцева
Как Россия завоевала первое золото ЧМ-2025. Феноменальное выступление Александра Мальцева

У россиянина была далеко не самая сложная программа (50,0500). Сразу шесть соперников обходили Мальцева по показателю трудности. Но это не помешало Александру выдать очередное совершенство в бассейне.

Наш синхронист выполнил программу без единой ошибки, поразив судей скоростью и высотой вращений, а также красотой и техничностью связок. Это не могли не оценить высшим баллом – 120,6613. Прекрасно Мальцев проявил себя и с артистической и эмоциональной точки зрения. Никто из соперников не получил оценку выше, чем Александр – 108,9000.

Идеальное выступление позволило россиянину уверенно занять первое место. Судьи поставили Мальцеву космические 229,5613 балла! Отрыв Александра от занявшего второе место китайца Муэ Го составил больше девяти баллов.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Мужчины. Соло. Произвольная программа
21 июля 2025, понедельник. 09:02 МСК
Окончено
1
Александр Мальцев
Россия
229.5613
2
Муэ Го
Китай
220.1926
3
Филиппо Пелати
Италия
213.9850

Что же случилось с соперниками, у которых программы были сложнее? Синхронисты либо допускали ошибки, как казахстанец Виктор Друзин, либо не впечатляли судей своими исполнением и артистизмом. Молодые пловцы просто не дотягивали до высочайшего уровня Мальцева. Напомним, Александру – 30, в то время как всем его соперникам, кроме одного, не больше 21 года.

Интересно, что, ожидая выступления других синхронистов, Мальцев в этот раз был максимально спокоен. Он сдержанно улыбался, глядя на оценки соперников. Похоже, крутая победа в техническом соло вселила в Александра уверенность, что и в произвольном он будет на высоте.

Для россиянина это золото стало вторым личным с ЧМ в карьере. Всего же у него уже шесть титулов чемпиона мира. Больше нет ни у кого. Но у Мальцева на этой неделе будет отличный шанс в очередной раз обновить свой рекорд и стать ещё более недосягаемым. На ЧМ-2025 он выступит в микст-дуэтах с Майей Гурбанбердиевой и Олесей Платоновой. И там наши синхронисты в очередной раз будут сражаться только за золотые награды!

Путь Мальцева к триумфу был сложным:
Синхронист Мальцев прошёл адский путь к золоту ЧМ-2025. Но теперь он — суперзвезда спорта!
Синхронист Мальцев прошёл адский путь к золоту ЧМ-2025. Но теперь он — суперзвезда спорта!
Комментарии
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