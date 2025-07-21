Россия выиграла ещё одно золото водного ЧМ. Александр Мальцев – просто космос!

Александр Мальцев принёс российской команде второе золото ЧМ-2025! Наш синхронист даже с не самой сложной программой оказался на голову сильнее всех соперников. Отрыв россиянина от ближайшего преследователя в произвольном соло – больше девяти баллов. Это просто космос!

Пару дней назад Мальцев уже взял золото в техническом соло, серьёзно опередив соперников. После этого не было никаких сомнений, что наш парень будет сражаться только за победу и в произвольном соло.

У россиянина была далеко не самая сложная программа (50,0500). Сразу шесть соперников обходили Мальцева по показателю трудности. Но это не помешало Александру выдать очередное совершенство в бассейне.

Наш синхронист выполнил программу без единой ошибки, поразив судей скоростью и высотой вращений, а также красотой и техничностью связок. Это не могли не оценить высшим баллом – 120,6613. Прекрасно Мальцев проявил себя и с артистической и эмоциональной точки зрения. Никто из соперников не получил оценку выше, чем Александр – 108,9000.

Идеальное выступление позволило россиянину уверенно занять первое место. Судьи поставили Мальцеву космические 229,5613 балла! Отрыв Александра от занявшего второе место китайца Муэ Го составил больше девяти баллов.

Что же случилось с соперниками, у которых программы были сложнее? Синхронисты либо допускали ошибки, как казахстанец Виктор Друзин, либо не впечатляли судей своими исполнением и артистизмом. Молодые пловцы просто не дотягивали до высочайшего уровня Мальцева. Напомним, Александру – 30, в то время как всем его соперникам, кроме одного, не больше 21 года.

Интересно, что, ожидая выступления других синхронистов, Мальцев в этот раз был максимально спокоен. Он сдержанно улыбался, глядя на оценки соперников. Похоже, крутая победа в техническом соло вселила в Александра уверенность, что и в произвольном он будет на высоте.

Для россиянина это золото стало вторым личным с ЧМ в карьере. Всего же у него уже шесть титулов чемпиона мира. Больше нет ни у кого. Но у Мальцева на этой неделе будет отличный шанс в очередной раз обновить свой рекорд и стать ещё более недосягаемым. На ЧМ-2025 он выступит в микст-дуэтах с Майей Гурбанбердиевой и Олесей Платоновой. И там наши синхронисты в очередной раз будут сражаться только за золотые награды!