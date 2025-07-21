«Отрывы приличные, но расслабляться нельзя». Победитель «Тур де Франс» уже известен?

«Тур де Франс» вышел на финишную прямую. До окончания велосказки во Франции осталась всего одна неделя. И чем ближе гонщики к последнему этапу, тем выше должен быть накал эмоций. Но, кажется, непредсказуемой борьбы за первое место не будет. Уже сейчас можно сказать, что догнать словенца Тадея Погачара почти невозможно.

Ушёл в отрыв

По итогам 15 этапов «Тур де Франс» – 2025 у словенского велогонщика солидный задел в генеральной классификации. И пока ничто не предвещает для него беды. Его ближайший соперник Йонас Вингегор уступает 4.13, а идущий третьим Флориан Липовиц – 7.53.

Тадей Погачар Фото: Tim de Waele/Getty Images

На второй неделе лидер команды UAE Team Emirates выиграл два этапа и окончательно завладел преимуществом в «генерале». Одна из побед случилась в горной разделке на 10,9 км. В тот самый момент, когда стало видно реальное состояние фаворитов, Тадей привёз Йонасу 36 секунд.

Впрочем, лидер соревнований без купюр рассказал журналистам, что минувшие дни на «Большой петле» стали для него непростыми.

«Наша основная и единственная цель на этом «Тур де Франс» – сохранить жёлтую майку. Нет конкретного этапа, где мы хотим во что бы то ни стало победить. Йонас показал, что находится в потрясающей форме, и в горах мы вполне можем ожидать от него атак.

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Вторая неделя обычно проходит через более лёгкие горы и даёт шанс отрывам. Но в этом году она стала самой тяжёлой из всех, что я проезжал. Из-за погодных условий и рельефа. Я доволен нашей позицией, отрывы уже приличные, однако расслабляться нельзя, ведь впереди ещё семь дней», – приводит слова Погачара пресс-служба многодневки.

Вингегор не догонит?

Датчанину будет очень непросто побороться за лидерство в генеральной классификации. Впереди три горных этапа, один – холмистый и два равнинных маршрута. Чисто теоретически сократить разрыв и выйти вперёд можно. Но если смотреть на ситуацию трезво, то Погачару нужно упасть, травмироваться и сломать велосипед, чтобы упустить всё добытое ранее преимущество.

Йонас Вингегор Фото: Tim de Waele/Getty Images

В такой ситуации вопрос нужно ставить немного иначе: отдаст ли Погачар победу сам? Пока напрашивается один простой ответ: нет.

«Один плохой день бывает, но три…»

На второй неделе пелотон не обошёлся без серьёзных потерь. По ходу 14-го этапа с дистанции сошёл Ремко Эвенепул. Во время подъёма на перевал Коль ду Турмале бельгиец выпал из пелотона, а затем совсем прекратил борьбу. Ноги не выдержали темп гонки, а горные этапы его просто добили.

«Один плохой день бывает, но три подряд… Понятия не имею, почему так случилось, нужно разобраться. Все знают, что у меня была ужасно тяжёлая зима… может быть, что-то не так с моим организмом? Не могу сказать. Я практически не мог тренироваться перед «Туром».

Ремко Эвенепул на «Тур де Франс» – 2025 Фото: Tim de Waele/Getty Images

Я не мог справиться с какой-либо серьёзной нагрузкой и в самой гонке не мог выкладываться так, как нужно. Дело даже не в травмированном зимой плече. Оно мне мешает больше в повседневной жизни, чем в гонке – не могу нести сумку правой рукой, например», – приводит слова Эвенепула Sporza.

Удивительный француз

Одним из героев многодневки точно станет француз Жулиан Алафилипп (Tudor Pro Cycling). Во время 14-го этапа он так замёрз, что не выдержал и вырвал из рук фаната плакат из картона, чтобы согреться. Он порвал его на части и одну из них засунул себе под комбинезон в зону груди. Надпись на плакате была адресована Ваут ван Арту: «Ваут ещё не знает, но мы поженимся!» Позже француз извинился перед болельщицей.

Жулиан Алафилипп Фото: Dario Belingheri/Getty Images

А уже на 15-м этапе Алафилипп боролся за победу, правда, только в своей голове. На финише он победно вскинул руки, но соперники недоумевали, потому что он занял только третье место. Всё произошло из-за не работавшей после поломки рации. Функционировать же она перестала из-за падения, которое гонщик пережил в начале этапа. В том эпизоде он выбил себе плечо, а затем сам себе его и вправил. Универсальный гонщик!

Но всё это уже в прошлом. Нужно смотреть в обозримое будущее, которое сулит Тадею Погачару четвёртую победу на «Тур де Франс» в карьере.

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