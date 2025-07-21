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Чемпионат мира – 2025 по водным видам спорта: россиянки проиграли впервые за 22 года, Гайдай и Дорошко заняли третье место

Российские синхронистки выиграли бронзу на водном ЧМ. Это конец ещё одной великой серии
Татьяна Постникова
Российские синхронистки выиграли бронзу на ЧМ
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Татьяна Гайдай и Майя Дорошко стали третьими в техническом дуэте.

С сожалением констатируем, что ещё одна великая победная серия российских синхронисток прервалась. На ЧМ-2025 Татьяна Гайдай и Майя Дорошко стали лишь третьими в техническом дуэте. Как итог – наши девочки впервые за 24 года остались без золота. Что вообще происходит в Сингапуре?

Почему поражения россиянок ожидаемы?
Забудьте о вечных победах наших синхронисток! Почему россиянкам будет тяжело на ЧМ-2025
Забудьте о вечных победах наших синхронисток! Почему россиянкам будет тяжело на ЧМ-2025

Татьяна Гайдай и Майя Дорошко в этом сезоне уже побеждали на международных турнирах. В апреле девушки взяли золото на этапе Кубка мира в Египте. Несмотря на это, было ясно, что на ЧМ-2025 россиянкам будет непросто. В Египте были не все топ-спортсменки, собравшиеся в Сингапуре.

В квалификации технического дуэта стало понятно, что медаль придётся выгрызать. Гайдай и Дорошко заняли третье место (297,0033), уступив лидеру почти девять баллов. Единственным шансом взять золото в таких условиях было усложнение программы, но на это тренеры не пошли. Видимо, в голове был свеж опыт с неоправдавшемся риском в соло Гайдай.

Усложнение программы неудачно сказалось на Гайдай:
Такой трагедии в нашем синхронном плавании не было! Россиянка заняла последнее место
Такой трагедии в нашем синхронном плавании не было! Россиянка заняла последнее место

У наших девчонок всё равно была непростая программа (35,9500), однако не самая сложная среди соперниц. Пожалуй, это и сказалось на итоговом результате, ведь россиянки исполнили все запланированные элементы шикарно.

Татьяна и Майя отлично справились с передачей образа, точно воплотив дух индийского танца. Не оплошали синхронистки и с технической точки зрения. И гибрид, и акробатика – всё было исполнено без ошибок.

После выступления Дорошко и Гайдай внешне были довольны. Девчонки улыбались, приветствовали зрителей и обнимались с тренерами. Очевидно, они выдали свой максимум и сделали всё что могли.

Второе золото России принёс Александр Мальцев:
Россия выиграла ещё одно золото водного ЧМ. Александр Мальцев — просто космос!
Россия выиграла ещё одно золото водного ЧМ. Александр Мальцев — просто космос!

Судьи прекрасно оценили наших синхронисток – 300,2182 балла: за артистизм – 172,9683, а за исполнение – 127,2500 – это очень высокие оценки. Единственное, за что сняли баллы российскому дуэту – за небольшой рассинхрон. Но такую сбавку от судей в финале получили все участницы соревнований.

После осталось лишь ждать выступлений главных соперниц – девушек из Китая и Австрии. Обе команды не допускали ошибок и точно передали образы. За счёт более сложных программ соперницы обошли российский дуэт. Австрийки Анна-Мария и Айрини-Марина Александри взяли золото (307,1451), а китаянки Яньхань Линь и Яньцзюнь Линь – серебро. У России – бронза.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Женщины. Дуэты. Техническая программа
21 июля 2025, понедельник. 13:32 МСК
Окончено
1
Австрия
2
Китай
3
Россия

Впервые за 24 года российские спортсменки не выиграли соревнования в дуэтах. Последнее наше поражение было на чемпионате мира в 2001 году. Тогда Анастасия Давыдова и Анастасия Ермакова заняли второе место.

Грустно, печально, но отчаиваться не стоит. Пускай прямо сейчас наши девчонки не лучшие в мире, но у них ещё всё впереди. Им просто нужно набраться опыта, привыкнуть к правилам и заработать статус на международной арене. Победы придут чуть позже!

На ЧМ-2025 в Сингапуре Татьяна и Майя также выступят в произвольной программе. Будем верить, что и там получится зацепиться за медали.

Когда у россиянок следующие финалы?
Все главные события с участием россиян на водном ЧМ-2025. Что и когда смотреть?
Все главные события с участием россиян на водном ЧМ-2025. Что и когда смотреть?
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