Российские синхронистки бьются за золото на ЧМ-2025! Смогут одолеть китаянок? LIVE

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Сегодня, 22 июля, на ЧМ-2025 по водным видам спорта будут разыграны очередные медали. На этот раз награды будут вручены в произвольном соло у женщин и в технической программе в группах.
В произвольном соло участниц от России нет, но можно поболеть за белоруску Василину Хандошко. Она точно будет рассчитывать на медали.
Куда интереснее для россиян — техническая программа в группах, ведь там участвуют наши девчонки. Синхронистки из команды нейтральных атлетов B будут биться за медали. В квалификации россиянки стали вторыми, уступив почти 11 баллов спортсменкам из Китая. В финале нужно исправляться, чтобы взять золото!
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию соревновательного дня. Следите вместе с нами за выступлением российских синхронисток! Начало финала в 14:30 мск.
Сегодня ранним утром в Сингапуре уже был разыгран комплект наград в женской сольной произвольной программе. Россия в эту дисциплину не заявилась, но повод для радости всё равно есть. Бронза у белорусской синхронистки.
А несколькими часами спустя, дуэт Татьяны Гайдай и Майи Дорошко также попал на подиум.
Накануне Россия праздновала второе золото Александра Мальцева.
На ЧМ-2024 в технической программе команд золото досталось как раз китаянкам. Они привезли больше двух десятков баллов испанкам. Тройку тогда замкнули японки.
27 лет побед
Российские синхронистки не отдавали пальму первенства в командных видах на ЧМ аж с 1998 года! С тех пор наши спортсменки одержали 11 побед. Не берутся в счёт те случаи, когда Россию не допускали до турнира.
Серия может быть прервана сегодня, так как в квалификации технической программы Россия стала второй, уступив Китаю 10,7827 балла.
Приветствуем всех на «Чемпионате»!
Сегодня будем болеть за нашу команду синхронисток в технической программе. Начало — в 13:30 по Москве.