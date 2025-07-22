Российские синхронистки бьются за золото на ЧМ-2025! Смогут одолеть китаянок? LIVE

В квалификации наши девчонки стали вторыми, уступив спортсменкам из Поднебесной.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 22 июля, на ЧМ-2025 по водным видам спорта будут разыграны очередные медали. На этот раз награды будут вручены в произвольном соло у женщин и в технической программе в группах.

В произвольном соло участниц от России нет, но можно поболеть за белоруску Василину Хандошко. Она точно будет рассчитывать на медали.

Куда интереснее для россиян — техническая программа в группах, ведь там участвуют наши девчонки. Синхронистки из команды нейтральных атлетов B будут биться за медали. В квалификации россиянки стали вторыми, уступив почти 11 баллов спортсменкам из Китая. В финале нужно исправляться, чтобы взять золото!

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию соревновательного дня. Следите вместе с нами за выступлением российских синхронисток! Начало финала в 14:30 мск.