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Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025 – онлайн-трансляция 22 июля 2025, синхронное плавание, группа, произвольная программа

Российские синхронистки бьются за золото на ЧМ-2025! Смогут одолеть китаянок? LIVE
Батраз Томаев
Сборная России на ЧМ-2025
Комментарии
В квалификации наши девчонки стали вторыми, уступив спортсменкам из Поднебесной.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 22 июля, на ЧМ-2025 по водным видам спорта будут разыграны очередные медали. На этот раз награды будут вручены в произвольном соло у женщин и в технической программе в группах.

В произвольном соло участниц от России нет, но можно поболеть за белоруску Василину Хандошко. Она точно будет рассчитывать на медали.

Куда интереснее для россиян — техническая программа в группах, ведь там участвуют наши девчонки. Синхронистки из команды нейтральных атлетов B будут биться за медали. В квалификации россиянки стали вторыми, уступив почти 11 баллов спортсменкам из Китая. В финале нужно исправляться, чтобы взять золото!

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию соревновательного дня. Следите вместе с нами за выступлением российских синхронисток! Начало финала в 14:30 мск.

Календарь чемпионата мира по водным видам спорта – 2025
Медальный зачёт чемпионата мира по водным видам спорта – 2025
Live Батраз Томаев

Сегодня ранним утром в Сингапуре уже был разыгран комплект наград в женской сольной произвольной программе. Россия в эту дисциплину не заявилась, но повод для радости всё равно есть. Бронза у белорусской синхронистки.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Женщины. Соло. Произвольная программа
22 июля 2025, вторник. 05:00 МСК
Окончено
1
Ирис Тио Касас
Испания
245.1913
2
Сюй Хуэйянь
Китай
241.0025
3
Василина Хондошко
Беларусь
239.5437
10:11 Батраз Томаев

А несколькими часами спустя, дуэт Татьяны Гайдай и Майи Дорошко также попал на подиум.

Грустный результат
Российские синхронистки выиграли бронзу на водном ЧМ. Это конец ещё одной великой серии
Российские синхронистки выиграли бронзу на водном ЧМ. Это конец ещё одной великой серии
Майя Дорошко Подробнее
Татьяна Гайдай Подробнее
10:08 Батраз Томаев

Накануне Россия праздновала второе золото Александра Мальцева.

Король воды
Россия выиграла ещё одно золото водного ЧМ. Александр Мальцев — просто космос!
Россия выиграла ещё одно золото водного ЧМ. Александр Мальцев — просто космос!
Александр Мальцев - синхронное плавание Подробнее
10:06 Батраз Томаев

На ЧМ-2024 в технической программе команд золото досталось как раз китаянкам. Они привезли больше двух десятков баллов испанкам. Тройку тогда замкнули японки.

10:03 Батраз Томаев

27 лет побед

Российские синхронистки не отдавали пальму первенства в командных видах на ЧМ аж с 1998 года! С тех пор наши спортсменки одержали 11 побед. Не берутся в счёт те случаи, когда Россию не допускали до турнира.

Серия может быть прервана сегодня, так как в квалификации технической программы Россия стала второй, уступив Китаю 10,7827 балла.

10:01 Батраз Томаев

Приветствуем всех на «Чемпионате»!

Сегодня будем болеть за нашу команду синхронисток в технической программе. Начало — в 13:30 по Москве.

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