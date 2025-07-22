«Вылетали нехорошие слова». 18-летний россиянин побил рекорд, стоявший с Олимпиады-1980

Алексей Данилов просто взял и сделал то, что не удавалось никому на протяжении 45 лет.

В белорусском Бресте во второй половине июля проходит легкоатлетическая матчевая встреча команд Беларуси и России в категории U20. Казалось, это будет совершенно рядовой турнир, где ребята получат практику, возьмут заслуженные награды, а затем разъедутся по домам. Но один из атлетов, видимо, решил, что всё происходит слишком обыденно.

Алексей Данилов побил рекорд, державшийся 45 лет!

Два рекорда за один вечер

Это случилось 21 июля: 18-летний Алексей установил новый рекорд России в беге на 400 м. Он преодолел эту дистанцию за 44,56.

На секундочку: результат, на который все ориентировались до этого момента, был показан аж на Олимпийских играх в Москве. Рекордное время 44,60 принадлежало двукратному олимпийскому чемпиону Виктору Маркину. Советский спортсмен вписал своё имя в историю 30 июля 1980 года, но теперь это в прошлом. У нас есть новый герой.

Вы думали, это всё? Ну уж нет!

Данилов отметился и в списке европейских рекордов среди юниоров. Там тоже был побит рекорд из прошлого столетия. Томас Шёнлебе из ГДР пробежал 400 м за 45,01 в Риме 3 сентября 1987-го.

«Думал, показалось. У меня зрение минус три»

Алексей увидел свои секунды на табло и вскрикнул что-то на уверенном русском языке. То, что без цензуры, мы здесь написать не можем.

«Пока особо не верится. После финиша сразу посмотрел на табло, сначала подумал – показалось. У меня плохое зрение, минус три. Но потом, когда начал всё ближе к табло подходить, был поражён, начали вылетать нехорошие слова, это от радости, эмоции.

Потом, когда пошёл отдыхать, встретил своих старших тренеров, они начали меня поздравлять, говорить время. Я его ещё сначала неправильно понял. Только после того, как вышел из туалета, мне сказали точное – 44,56. А мне сначала показалось — 44,96. Счастью вообще не было предела. Вот такие вот дела», — сказал Данилов в эфире телеканала «Беларусь 5».

Но всё же: что ему помогло привезти соперникам по две секунды и более, ведь это ещё даже не главный старт сезона?

«Ну, во-первых, это подготовка. Подготовка перед соревнованиями, момент настроя. Однако самое главное – это поддержка всех людей, которые за меня держали кулачки. Думаю, они все сегодня были со мной и мне помогли.

Алексей Данилов Фото: ВФЛА

Мне очень понравился стадион, он такой уютный, домашний. Здесь очень много спортсменов, это тоже радует глаз, все добрые, дружелюбные такие. Сегодня и погода была хорошей», — добавил Данилов.

Главный тренер российской сборной Руслан Мащенко разделяет эмоции всех поклонников лёгкой атлетики. Он тоже в лёгком шоке от увиденного.

«Для нас это тоже чудо. Оказывается, бывает и такое. Впервые на моей памяти подобное случилось», – приводит слова Мащенко ТАСС.

Рекордов из XX века стало меньше

«Вечных» рекордов в отечественной лёгкой атлетике осталось не так уж и много. Один из них принадлежит Валерию Абрамову на 5000 м. 9 сентября 1981 года он преодолел эту дистанцию за 13.11,99. Прочно стоит на своём месте и достижение Юрия Думчева в метании диска. 29 мая 1983-го он отправил снаряд на отметку в 71,86 м.

А как вам устойчивость рекорда на 100-метровке, которую Николай Юшманов 7 июня 1986 года пробежал за 10,10? В списке значится и достижение Владимира Крылова на 200-метровке – 20,23 с 3 сентября 1987-го.

Конечно, любые рекорды в скором времени могут быть побиты такими парнями, как Алексей Данилов. Но кроме цифр в истории, им нужны ещё и награды. И желательно, чтобы они добывались на международных стартах.

Иначе как миру узнать о таких блестящих талантах?