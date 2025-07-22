Магнус Карлсен опять поймал нервный срыв на турнире. Ханс Ниманн специально его бесит!

Отборочный цикл к мужскому матчу на первенство мира по шахматам только раскачивается: совсем недавно были объявлены сроки, место проведения и состав участников осеннего Кубка мира в Индии, три участника которого напрямую попадут в турнир претендентов. А во время этого затишья вся элита чёрно-белой игры режется в шахматы Фишера, Chess960, или Freestyle Chess, как их называет главный пропагандист революционной расстановки эксцентричный немецкий миллиардер Ян Хенрик Бюттнер.

Ситуацию, сложившуюся сейчас на самом верху шахматной иерархии, довольно метко охарактеризовал Илья Левитов, основатель одного из самых популярных шахматных каналов в российском сегменте YouTube.

«Надо признать с неохотой, что неприятный и до потери пульса самовлюблённый Бюттнер за год сделал больше, чем все шахматные организаторы вместе взятые за последние лет 50. Создание стиля турнира. Пиджаки, красивое оформление столов и тому подобное. Выход игроков, как в футболе, хоккее и других зрелищных видах спорта. Игра на вылет. Только так надо играть в шахматы на высшем уровне! Короткие турниры, есть динамика. Качественные съёмки. Огромные призовые. Звёзды НБА участвуют полноценно, не как гости. Они играют в шахматы. Это круто.

Наверное, потом будем даже жалеть, глядя на скучную картинку из Вейка [с супертурнир в Нидерландах], или, протирая глаза, смотреть матч на первенство мира и убеждать себя в том, что это дико интересно».

Не так давно Бюттнер отказался от глобального крестового похода против Международной федерации шахмат с требованием признать его цикл «чемпионатом мира» и даже немного приуныл, сообщив, что уйдет с поста главы серии Freestyle. Но надо сказать, что очередной этап серии в Лас-Вегасе прошёл с блеском и приковал внимание всего мира своей драмой!

Нодирбек Абдусатторов и Гукеш Доммараджу Фото: Gregor Fischer/Getty Images

Очень многие зрители не слишком принимают шахматы Фишера, или «фристайл», с их перетасовками фигур по стартовым позициям, но им безумно интересен главный конфликт современности, когда сходятся два врага: величайший шахматист всех времён и народов норвежец Магнус Карлсен и рвущийся на самый верх скандальный американец Ханс Ниманн. Когда-то Магнус обвинил Ханса в нечестной игре, и хоть последовавший за этим громкий судебный процесс закончился примирением, однако осадочек остался.

Напомню, Карлсен относительно неудачно провел первый этап серии, но потом собрался и легко захватил абсолютное лидерство, круша на последующих стартах всех конкурентов. И тут разразилась настоящая сенсация – Магнус в Лас-Вегасе просто не вышел из группы! В решающей встрече отбора Карлсена сокрушил Левон Аронян – блистательный армянский шахматист старшего поколения, ныне выступающий под флагом США. Интересно, что Магнуса устраивала даже ничья, в то время как Левон нуждался только в победе.

Магнус Карлсен (Норвегия) – Левон Аронян (США)

Freestyle Chess – 2025. Лас-Вегас (США)

Позднее многократный чемпион мира из Норвегии откровенно рассказывал журналистам, что у него произошел полный сбой нервной системы:

«Мне совершенно не понравилось находиться в полной изоляции долгое время без возможности поговорить с тренером Петером Хайне или с женой Эллой между турами, воспользоваться своим телефоном и так далее. А всё хорошо начиналось, я чувствовал себя отдохнувшим по сравнению с другими днями. Кажется, это стало традицией в последнее время…»

И действительно – нервный срыв случился у Магнуса и на супертурнире в Норвегии, когда, проиграв действующему молодому чемпиону мира Гукешу Доммараджу, он, шокировав соперника и зрителей, со всей силы врезал кулаком по доске. Однако Карлсен – это Карлсен, его всегда отличало умение собраться в решающий момент. В Ставангере он в итоге на зубах вырвал победу, да и в Лас-Вегасе через боль прополз к третьему месту.

А одержавший победу Аронян, выйдя из зала, попал чуть ли не в объятия Ниманна, который торжествовал и кричал на весь коридор, не стесняясь камер: «Видел бы ты только мою реакцию, друг! Легенда, просто легенда! Ты получишь бонус. Проверь свой банковский счет! Великий день, потрясающий день!» Интересно, что ещё около полувека назад великий «невозвращенец» Виктор Корчной практиковал подобную форму поощрения конкурентов ненавистного ему Анатолия Карпова: Виктор Львович порой высылал щедрые гонорары игрокам, побеждавшим Анатолия Евгеньевича.

Ханс Ниманн Фото: FIDE

Все действующие лица этой шахматной пьесы далее проводили турнир с особым подъемом. Карлсен крушил всех направо и налево – его нервное напряжение куда-то ушло, и в матче за третье место он одолел своего любимого соперника американца Хикару Накамуру. Но блистали и Аронян с Ниманном – они дошли до финала, в то время как уже отобравшийся на турнир претендентов американец Фабиано Каруана и звёздная пара индийцев Рамешбабу Прагнанандха и Арджун Эригайси ютились в борьбе за пятое место.

В финале Ниманну было уже не до улыбок – Аронян вложил в свою игру весь остаток сил и уверенно выиграл – 1,5:0,5. Однако на церемонию закрытия Ханс вышел с торжествующим видом – он стоял на пьедестале выше Магнуса, которому присутствие рядом Ниманна доставляло явный дискомфорт. Принципиальные соперники по касательной смерили друг друга взглядом, полным ненависти – очевидно, эта дуэль ещё не окончена!

Левон Аронян (США) – Ханс Ниманн (США)

Freestyle Chess – 2025. Лас-Вегас (США)

Тем не менее позиции Магнуса Карлсена перед последним этапом серии Freestyle Chess в Кейптауне, ЮАР, достаточно надёжны: у него целых 80 очков. Для сравнения: у Фабиано Каруаны – 49, у Хикару Накамуры – 40, у Винсента Кеймера – 39, а у Ханса Ниманна только 15. Конечно, конкуренты вряд ли смогут остановить Карлсена в общем зачёте, но если в ЮАР приедет Ниманн, то нервы Магнусу он помотает точно.

В Лас-Вегасе не случилось лишь одного ожидаемого события – очного противостояния Карлсена м Ниманна. Ждём этого в конце сезона!