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Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025: россиянки остались без золота в группе впервые с Олимпиады-1996, что происходит?

Российские синхронистки впервые в XXI веке остались без золота в группе. Да что творится?!
Татьяна Постникова
Российские синхронистки остались без золота
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Последний раз наши «русалки» проигрывали на Олимпиаде в 1996 году.

Российские синхронистки вновь остались без золота ЧМ-2025.

Это не кошмарный сон, а суровая реальность спорта. В технической программе наши девчонки заняли второе место, проиграв лидерам чуть больше семи баллов. Впервые с прошлого века, а точнее, с 1996 года россиянки остались без золота в этой дисциплине, но такой результат был вполне ожидаем.

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У российских синхронисток была самая сложная программа (49,0750). Наши девчонки обходили соперниц почти на целый балл! Тем не менее ещё в квалификации россиянки заняли второе место. Наши девушки уступили олимпийским чемпионкам из Китая почти 11 баллов.

Такое было вполне ожидаемо. За время отстранения российская группа полностью изменилась. По словам тренера Татьяны Покровской, это случилось впервые в истории. В команде действительно все новенькие: девчонкам от 17 до 22 лет. Для большинства из них ЧМ-2025 стал первым крупным турниром в карьере. А ведь не стоит забывать про новые правила и строгость судей.

Тем не менее на финал наши девчонки собрались по-боевому. Программу усложнять не стали, однако свой «Танец с саблями» российские синхронистки исполнили шикарно. Быстрые перестроения, ровные рисунки – всё это было оценено судьями по достоинству. За элементы девчонки получили в сумме 118,6183 балла – почти столько же, сколько и в квалификации.

А вот за артистизм судьи поставили гораздо больше баллов – 119,0000 против 113,5750. Оно и неудивительно, россиянки были очень эмоциональны и энергичны. Против их обаяния и улыбок было сложно устоять.

Как российский дуэт выступил в технической программе?
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В итоге российская группа получила на пять баллов больше, чем в квалификации – 300,6183. Это подарило болельщикам надежду на победу. Правда, для этого стоило ждать ошибок от китаянок. Увы, олимпийские чемпионки их не допускали. Синхронистки из Поднебесной выступили даже лучше, чем в предварительном раунде (307,8001 против 306,2460). Китай уверенно забрал золото, нашим пришлось довольствоваться серебром.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Командные соревнования. Техническая программа
22 июля 2025, вторник. 13:30 МСК
Окончено
1
Китай
2
Россия
3
Испания

Россиянки проиграли в групповых упражнениях на чемпионате мира впервые с 1994 года. Тогда российская команда стала четвёртой. После той неудачи наши девчонки уступили первое место ещё и на Олимпиаде-1996, но потом почти 30 лет брали золото во всех соревнованиях, в которых участвовали.

Тренер Татьяна Покровская не видит в этом большой проблемы:

«Ничего, мы только начинаем борьбу. Китай – наш старый соперник. Достойный. Будем работать», – сказала легенда в эфире «Матч ТВ».

На экваторе соревнований по синхронному плаванию в копилке российских спортсменов уже четыре медали. Два золота Александра Мальцева в соло, бронза – в техническом дуэте и серебро в технической группе. Впереди у наших спортсменов ещё пять видов – и пять шансов взять медали.

Медальный зачёт ЧМ-2025 по водным видам спорта
Полный календарь соревнований водного ЧМ-2025
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