Мальцев идёт за третьим золотом ЧМ-2025! Осчастливит ли он Россию вновь? LIVE

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Сегодня, 23 июля, на ЧМ-2025 по водным видам спорта будет разыгран очередной комплект наград. На сей раз сильнейшие определятся в технической программе в миксте. Россию будут представлять Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева.
Начало соревнований — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию соревновательного дня и расскажет о том, что будет происходить в бассейне Сингапура.
В активе нашей сборной, которая допущена до участия в нейтральном статусе, уже четыре медали – две золотые, одна серебряная и одна бронзовая. Россия занимает третье место в медальном зачёте.
Мальцев и Гурбанбердиева вместе выступают давно, да и опыт победы на чемпионате мира имеется. Золото у нас было в 2019-м. Но в микстах Россия не имеет такого внушительного бэкграунда из побед. Посмотрим, что покажут россияне судьям.
Вчера Россия завоевала серебром в турнире групп. Техническую программу наших девушек судьи оценили ниже, чем у Китая
Доброе утро! Начинается очередной соревновательный день на ЧМ в Сингапуре. Сегодня у российских спортсменов есть хороший шанс завоевать золото.