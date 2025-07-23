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Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025 — онлайн-трансляция 23 июля 2025 — синхронное плавание

Мальцев идёт за третьим золотом ЧМ-2025! Осчастливит ли он Россию вновь? LIVE
Батраз Томаев
Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев
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В смешанном дуэте компанию ему составит Майя Гурбанбердиева.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 23 июля, на ЧМ-2025 по водным видам спорта будет разыгран очередной комплект наград. На сей раз сильнейшие определятся в технической программе в миксте. Россию будут представлять Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева.

Начало соревнований — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию соревновательного дня и расскажет о том, что будет происходить в бассейне Сингапура.

В активе нашей сборной, которая допущена до участия в нейтральном статусе, уже четыре медали – две золотые, одна серебряная и одна бронзовая. Россия занимает третье место в медальном зачёте.

Календарь чемпионата мира по водным видам спорта – 2025
Медальный зачёт чемпионата мира по водным видам спорта – 2025
Live Батраз Томаев

Мальцев и Гурбанбердиева вместе выступают давно, да и опыт победы на чемпионате мира имеется. Золото у нас было в 2019-м. Но в микстах Россия не имеет такого внушительного бэкграунда из побед. Посмотрим, что покажут россияне судьям.

Водные виды спорта. ЧМ-2019. Синхронное плавание
Микст. Дуэты. Техническая программа
15 июля 2019, понедельник. 11:00 МСК
Окончено
1
Россия
2
Италия
3
Япония
Александр Мальцев - синхронное плавание Подробнее
Майя Гурбанбердиева Подробнее
10:01 Батраз Томаев

Вчера Россия завоевала серебром в турнире групп. Техническую программу наших девушек судьи оценили ниже, чем у Китая

Разочарование за разочарованием
Российские синхронистки впервые в XXI веке остались без золота в группе. Да что творится?!
Российские синхронистки впервые в XXI веке остались без золота в группе. Да что творится?!
10:00 Батраз Томаев

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