Мальцев идёт за третьим золотом ЧМ-2025! Осчастливит ли он Россию вновь? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 23 июля, на ЧМ-2025 по водным видам спорта будет разыгран очередной комплект наград. На сей раз сильнейшие определятся в технической программе в миксте. Россию будут представлять Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева.

Начало соревнований — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию соревновательного дня и расскажет о том, что будет происходить в бассейне Сингапура.

В активе нашей сборной, которая допущена до участия в нейтральном статусе, уже четыре медали – две золотые, одна серебряная и одна бронзовая. Россия занимает третье место в медальном зачёте.