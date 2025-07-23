Российские звёзды — в деле! Что стоит знать о чемпионате мира по фехтованию — 2025

Лето 2025-го – по-настоящему жаркое для российского спорта. Наши титулованные спортсмены, чемпионы и звёзды всё чаще возвращаются на высочайший международный уровень. Очередной крутой турнир со всеми лидерами сборной России – чемпионат мира по фехтованию, который проходит в Тбилиси (Грузия) с 22 по 30 июля. Болеем за наших!
Кто представляет Россию?
Российские шпажисты, саблисты и рапиристы будут участвовать в чемпионате мира – 2025 в нейтральном статусе, но во всех дисциплинах. Международная федерация фехтования (FIE) решила допустить россиян даже в командных видах, что в большинстве видов спорта всё ещё остаётся под запретом.
Вся команда из 25 человек уже находится в Грузии. Перед началом соревнований нейтральный статус был выдан двукратным олимпийским чемпионкам Софье Великой, Яне Егорян, олимпийской чемпионке Ольге Никитиной и двукратному чемпиону мира Камилю Ибрагимову.
Женская сборная по сабле: Софья Великая, Яна Егорян, Ольга Никитина, Александра Михайлова.
Женская сборная по рапире: Марта Мартьянова, Полина Козаева, Анна Соловьёва, Виталина Анащенкова.
Женская сборная по шпаге: Яна Бекмурзова, Милен Бавуге Хабимана, Кристина Ясинская, Айзанат Муртазаева.
Мужская сборная по сабле: Анатолий Костенко, Дмитрий Даниленко, Павел Граудынь, Камиль Ибрагимов.
Мужская сборная по рапире: Александр Керик, Антон Бородачёв, Кирилл Бородачёв, Владислав Мыльников.
Мужская сборная по шпаге: Егор Ломага, Павел Бузинов, Дмитрий Гусев, Артём Саркисян.
Разумеется, выступят на турнире и звёзды из других стран. В женской рапире за очередное золото чемпионатов мира поборется титулованная американка Ли Кифер. Трёхкратная олимпийская чемпионка в личном турнире на чемпионатах мира три раза оставалось с бронзой и хочет исправить это недоразумение. В деле и итальянка Ариана Эрриго, которая является 10-кратной чемпионкой мира, правда, личных побед у неё только две.
Ли Кифер
Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images
В мужской сабле по-прежнему в строю неувядающий венгр Арон Силадьи. Именно он три раза подряд (в 2012, 2016 и 2020 годах) выигрывал индивидуальный турнир на Олимпийских играх. Сейчас ему 35, но Арон вполне может стать старейшим чемпионом мира в истории после своего 39-летнего соотечественника Рудольфа Карпати, отличившегося в 1959 году.
В этой же дисциплине американец Колин Хиткок может стать самым молодым призёром турнира. В день финала ему будет только 19 лет 217 дней. Сейчас это звание носит Вадим Гутцайт (СССР), которому на момент завоевания личной награды в 1991 году было всего-то 19 лет 260 дней.
Расписание соревнований
Турнир начался 22 июля с предварительного раунда у рапиристов и шпажисток. Всего же будет разыграно 12 комплектов наград.
Соревнования проходят в три этапа. В первом формируются так называемые «пульки» – группы, в которых друг с другом фехтуют по шесть-семь человек. Сильнейшие из них выходят в предварительную «олимпийку», где уже определяются участники основной сетки. В этих разборках не участвуют топ-16 рейтинга Международной федерации. Непосредственно борьба за награды начинается с 1/64 финала. Такой вот тернистый путь к пьедесталу.
22 июля:
рапира, мужчины. Квалификация;
шпага, женщины. Квалификация.
23 июля:
рапира, мужчины. Финал;
шпага, женщины. Финал.
24 июля:
рапира, женщины. Квалификация;
сабля, мужчины. Квалификация.
25 июля:
командная шпага, женщины. Квалификация;
командная рапира, мужчины. Квалификация;
рапира, женщины. Финал;
сабля, мужчины. Финал.
26 июля:
шпага, мужчины. Квалификация;
сабля, женщины. Квалификация;
командная рапира, мужчины. Финал;
командная шпага, женщины. Финал.
27 июля:
командная сабля, мужчины. Квалификация;
командная рапира, женщины. Квалификация;
шпага, мужчины. Финал;
сабля, женщины. Финал.
28 июля:
командная рапира, женщины. Финал;
командная сабля, мужчины. Финал.
29 июля:
командная шпага, мужчины. Квалификация;
командная сабля, женщины. Квалификация.
30 июля:
командная сабля, женщины. Финал;
командная шпага, мужчины. Финал.
Где смотреть чемпионат мира?
Главный турнир года по фехтованию можно будет посмотреть в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».
«Чемпионат» будет держать руку на пульсе и следить за всеми результатами. Кроме того, на нашем сайте вы сможете узнать мнение героев дуэлей и интересные факты из Тбилиси.
Великая отправляется за очередным золотом ЧМ, а великие традиции отечественной школы фехтования будут продолжены в 2025 году. Да, это теперь наша реальность, от которой мы немного отвыкли.
Стоит признать, мы так соскучились по большим победам российских спортсменов. Хочется, чтобы возвращение прошло достойно.