Наша команда в сильнейшем составе выступает на первом турнире подобного уровня за последние шесть лет.

Российские звёзды — в деле! Что стоит знать о чемпионате мира по фехтованию — 2025

Лето 2025-го – по-настоящему жаркое для российского спорта. Наши титулованные спортсмены, чемпионы и звёзды всё чаще возвращаются на высочайший международный уровень. Очередной крутой турнир со всеми лидерами сборной России – чемпионат мира по фехтованию, который проходит в Тбилиси (Грузия) с 22 по 30 июля. Болеем за наших!

Кто представляет Россию?

Российские шпажисты, саблисты и рапиристы будут участвовать в чемпионате мира – 2025 в нейтральном статусе, но во всех дисциплинах. Международная федерация фехтования (FIE) решила допустить россиян даже в командных видах, что в большинстве видов спорта всё ещё остаётся под запретом.

Вся команда из 25 человек уже находится в Грузии. Перед началом соревнований нейтральный статус был выдан двукратным олимпийским чемпионкам Софье Великой, Яне Егорян, олимпийской чемпионке Ольге Никитиной и двукратному чемпиону мира Камилю Ибрагимову.

Состав сборной России на ЧМ-2025 по фехтованию



Женская сборная по сабле: Софья Великая, Яна Егорян,



Женская сборная по рапире:



Женская сборная по шпаге: Яна Бекмурзова, Милен Бавуге Хабимана, Кристина Ясинская, Айзанат Муртазаева.



Мужская сборная по сабле: Анатолий Костенко, Дмитрий Даниленко, Павел Граудынь, Камиль Ибрагимов.



Мужская сборная по рапире: Александр Керик, Антон Бородачёв, Кирилл Бородачёв, Владислав Мыльников.



Мужская сборная по шпаге: Егор Ломага, Павел Бузинов, Дмитрий Гусев, Артём Саркисян. Ольга Никитина , Александра Михайлова. Марта Мартьянова , Полина Козаева, Анна Соловьёва, Виталина Анащенкова.Яна Бекмурзова, Милен Бавуге Хабимана, Кристина Ясинская, Айзанат Муртазаева.Анатолий Костенко, Дмитрий Даниленко, Павел Граудынь, Камиль Ибрагимов.Александр Керик, Антон Бородачёв, Кирилл Бородачёв, Владислав Мыльников.Егор Ломага, Павел Бузинов, Дмитрий Гусев, Артём Саркисян.

Разумеется, выступят на турнире и звёзды из других стран. В женской рапире за очередное золото чемпионатов мира поборется титулованная американка Ли Кифер. Трёхкратная олимпийская чемпионка в личном турнире на чемпионатах мира три раза оставалось с бронзой и хочет исправить это недоразумение. В деле и итальянка Ариана Эрриго, которая является 10-кратной чемпионкой мира, правда, личных побед у неё только две.

Ли Кифер Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

В мужской сабле по-прежнему в строю неувядающий венгр Арон Силадьи. Именно он три раза подряд (в 2012, 2016 и 2020 годах) выигрывал индивидуальный турнир на Олимпийских играх. Сейчас ему 35, но Арон вполне может стать старейшим чемпионом мира в истории после своего 39-летнего соотечественника Рудольфа Карпати, отличившегося в 1959 году.

В этой же дисциплине американец Колин Хиткок может стать самым молодым призёром турнира. В день финала ему будет только 19 лет 217 дней. Сейчас это звание носит Вадим Гутцайт (СССР), которому на момент завоевания личной награды в 1991 году было всего-то 19 лет 260 дней.

Расписание соревнований

Турнир начался 22 июля с предварительного раунда у рапиристов и шпажисток. Всего же будет разыграно 12 комплектов наград.

Результаты первого дня ЧМ-2025: Трое россиян преодолели барьер квалификации в фехтовании на шпаге и рапире на ЧМ-2025

Соревнования проходят в три этапа. В первом формируются так называемые «пульки» – группы, в которых друг с другом фехтуют по шесть-семь человек. Сильнейшие из них выходят в предварительную «олимпийку», где уже определяются участники основной сетки. В этих разборках не участвуют топ-16 рейтинга Международной федерации. Непосредственно борьба за награды начинается с 1/64 финала. Такой вот тернистый путь к пьедесталу.

Расписание ЧМ по фехтованию — 2025

22 июля:

рапира, мужчины. Квалификация;

шпага, женщины. Квалификация.

23 июля:

рапира, мужчины. Финал;

шпага, женщины. Финал.

24 июля:

рапира, женщины. Квалификация;

сабля, мужчины. Квалификация.

25 июля:

командная шпага, женщины. Квалификация;

командная рапира, мужчины. Квалификация;

рапира, женщины. Финал;

сабля, мужчины. Финал.

26 июля:

шпага, мужчины. Квалификация;

сабля, женщины. Квалификация;

командная рапира, мужчины. Финал;

командная шпага, женщины. Финал.

27 июля:

командная сабля, мужчины. Квалификация;

командная рапира, женщины. Квалификация;

шпага, мужчины. Финал;

сабля, женщины. Финал.

28 июля:

командная рапира, женщины. Финал;

командная сабля, мужчины. Финал.

29 июля:

командная шпага, мужчины. Квалификация;

командная сабля, женщины. Квалификация.

30 июля:

командная сабля, женщины. Финал;

командная шпага, мужчины. Финал.

Где смотреть чемпионат мира?

Главный турнир года по фехтованию можно будет посмотреть в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

«Чемпионат» будет держать руку на пульсе и следить за всеми результатами. Кроме того, на нашем сайте вы сможете узнать мнение героев дуэлей и интересные факты из Тбилиси.

Великая отправляется за очередным золотом ЧМ, а великие традиции отечественной школы фехтования будут продолжены в 2025 году. Да, это теперь наша реальность, от которой мы немного отвыкли.

Стоит признать, мы так соскучились по большим победам российских спортсменов. Хочется, чтобы возвращение прошло достойно.