Почему поражения российских синхронисток на чемпионате мира — не катастрофа и не трагедия?

На чемпионате мира по водным видам спорта – 2025 прошло больше половины финалов в синхронном плавании. По итогам семи дисциплин у России в активе четыре медали: два золота Александра Мальцева в соло, бронза в техническом дуэте и серебро в технической программе групп. Ещё в одном финале медали не было, а в двух оставшихся Россия не выступала.

В пассиве же – многочисленные новости о том, что российские синхронистки проиграли впервые за 20 (25, 30) лет, которые создают не совсем честный фон для восприятия результатов наших спортсменок. Создаётся ощущение, что всё пропало, случилась катастрофа, трагедия и вообще можно тушить свет.

На самом деле, ничего страшного не происходит. И это не попытка успокоить себя, а объективное восприятие реальности. Она такова, что, несмотря на все победные серии и традиции, бороться за золото в Сингапуре сложно, а серебряные или бронзовые медали – это не поражение, а успех.

Попробуем коротко и просто объяснить, почему так вышло.

Молодой состав сборной России и отсутствие международного опыта. Можно сколько угодно долго сокрушаться о том, что наши девушки проиграли китаянкам. Но давайте посмотрим на ситуацию реально. В составе сборной Китая, которая и до всех санкций и отстранений наступала России на пятки, – девушки, которые прошли не один чемпионат мира и выиграли Олимпиаду-2024. Самые опытные девушки в команде – Чан Хао и Фэн Юй – побеждали ещё на ЧМ-2017 в Будапеште. Средний возраст сборной Китая в группе – больше 24 лет, а наш – меньше 20. Разница – в целый олимпийский цикл!

Вынужденная пауза разорвала связь поколений в российской команде. Смена поколений у нас обычно происходила плавно. Кто-то из заслуженных ветеранов уходил, а на их места вставали молодые. Но в команде всегда были суперзвёзды, за которыми можно было тянуться: Брусникина, Давыдова, Ищенко, Ромашина, Колесниченко. Старшие подтягивали молодых, те набирались опыта и через поколение сами становились наставниками. Увы, из-за коронавируса и санкций эта цепочка была разорвана. Именитые чемпионки успели закончить со спортом, и молодёжи приходится осваиваться самостоятельно.

Следствием двух предыдущих пунктов являются возможные проблемы психологического плана. Сборная России в прошлые годы просто не позволяла себе думать, что её можно победить. И этот чемпионский характер не возникает из ниоткуда – его надо воспитать.

Сборная России по синхронному плаванию Фото: Adam Pretty/Getty Images

Судейство. На самом деле, перед стартом турнира в Сингапуре были опасения, что россиян будут судить по всей строгости. Некоторые вопросы, конечно, есть, однако в целом наши оценки, скорее, объективные. Но вот помогать нашей молодой команде арбитры не намерены. В отличие, например, от сборной Китая. Репутация чемпионок в субъективных видах спорта работает: им прощают немножко больше. Оценка китайского технического дуэта – яркий тому пример.

Всё факторы выше неплохо подкрепляют результаты Александра Мальцева. Это единственный член сборной России (не считая, конечно, тренерского состава), основательно заставший «доковидные» времена. Саша – большой мастер, который воплощает в себе все сильные стороны отечественного синхронного плавания: блестящую технику, опыт пребывания в сложных ситуациях, уверенность в своих силах. И результат Мальцева на турнире говорит за себя.

Да, прежде на чемпионатах мира сборная России только побеждала, а единичные откаты на второе место были каким-то сбоем программы. Но сейчас программа сменилась: сборная обнулилась, обновилась и начала путь к большим победам по большому счёту с чистого листа. И если смотреть на происходящее с этой точки зрения, то серебряные и бронзовые медали с первого же чемпионата мира в карьере девушек воспринимаются по-другому.

В конечном счёте не надо обесценивать попадание на пьедестал в синхронном плавании. Это совсем не так просто, как может показаться на первый взгляд. Иные испанки или японки всю жизнь тренируются, однако ни разу не добираются до золота. А россиянки ещё своё возьмут. Да, наверно, не в Сингапуре, а чуть позже. Большие турниры для нас только начинаются.