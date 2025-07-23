«Чикуновой давно пора брать титул!» Шансы россиян на ЧМ-2025 от призёра Олимпиады

На чемпионате мира по водным видам спорта вот-вот стартует главный вид программы – плавание. Для российских пловцов это будет первый старт экстра-класса со времён Олимпиады в Токио. О шансах Евгении Чикуновой, Климента Колесникова, Мирона Лифинцева и остальных говорить принято осторожно, несмотря на успех на ЧМ на короткой воде в Будапеште. Ясно, что в большом бассейне сражаться с героям Игр в Париже будет непросто.

Однако призёр Олимпиады и чемпионатов мира Александр Красных уверен – наших ребят и девушек ждёт успех, возможно, сравнимый с триумфом на ЧМ-2019 в Кванджу – последнем ЧМ, где Россия выступала без ограничений.

В беседе с «Чемпионатом» Красных поделился своим видением предстоящих заплывов, высказался о феномене российской школы плавания на спине и сравнил ЧМ в Сингапуре с Казанью 10-летней давности. Ведь и грядущий турнир должен был изначально проходить в столице Татарстана.

«Чемпионат России у спинистов интереснее чемпионата мира»

– ЧМ в Сингапуре – первый крупный старт для сборной со времён Олимпиады в Токио. Чего ожидать?

– Да, первый большой старт по длинной воде. Ожидания должны быть сдержанные, но вместе с тем и уверенные. По статистике сборная выступает на чемпионатах мира успешно. В былые времена основные надежды были связаны с Антоном Чупковым, Евгением Рыловым, Юлией Ефимовой, эстафетой 4х200, Кириллом Пригодой.

Сейчас в сборной новые имена, за исключением Кирилла, но по общему количеству медалей, мне кажется, мы сохраним прежние нормативы. Дистанции изменятся, возможно, изменится качество медалей, но не количество. Есть определённые опасения, однако надеюсь, что они ложные.

– То есть примерно настраиваемся на ориентиры ЧМ-2019 – последнего чемпионата мира с участием россиян?

– Что-то около того.

– Главные лица с российской стороны – Евгения Чикунова, Климент Колесников и Кирилл Пригода?

– Не забываем и про Мирона Лифинцева.

– Его вы тоже включаете в число потенциальных чемпионов? Всё-таки он тяжело идёт по сезону и долго восстанавливался после травмы.

– Мирон показал всем свой уровень в Будапеште. Он ещё молодой спортсмен, Сингапур для него – это первая по-настоящему серьёзная проверка. Что на нём может произойти, заранее никому не известно. Думаю, что он уже ощутил драйв от побед, а на чемпионате мира по большой воде драйва будет ещё больше, мотивация выше. Получится – молодец, не получится – ничего страшного. Он ещё молод, набирается опыта, по существу, всё у него впереди. И этот опыт ему пригодится в будущем.

– Российская школа плавания на спине не перестаёт удивлять. Сошёл с первых строчек двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов, но этого вообще никто не заметил. Есть Колесников, есть Лифинцев, есть ещё и Павел Самусенко. Мы однозначные лидеры в этом виде?

– Вполне себе, чемпионат России по результатам для меня интереснее чемпионата мира. Секунды очень плотные, борьба за десятые, сотые, и всё на уровне мировых рекордов. Евгений Рылов не отобрался на ЧМ, в других сборных это, может, и трудно было бы представить, но и без него сборная представлена очень сильными ребятами. Да и для Рылова ещё не всё потеряно.

– То есть крест на карьере Рылова ставить рано?

– Безусловно. Точка в его истории ещё не поставлена. Он спортсмен грамотный, понимает, что ему нужно. Не знаю, какие у него мысли, однако на его месте я бы не сдавался. Он силён, молод и горяч.

– Бешеная конкуренция внутри страны поможет российским спинистам подойти в лучшей форме к чемпионату мира?

– Бешеная конкуренция давила на ребят во время отбора. Ребята понимали, что их трое, а отобраться на чемпионат мира могут только двое, и все отрабатывали на полную. В каком-то смысле это была проекция чемпионата мира, когда нужно будет работать от и до, выдавая максимум.

– Не сыграет ли такой расклад им в минус? Приходится дважды набирать пик формы.

– А у нас всегда так было: сначала готовились к апрельскому чемпионату России, показывали там хороший результат, а затем улучшали его на основном старте сезона – чемпионате мира или Европы. По крайней мере, старались улучшить.

«Чикуновой нужно подойти к соревнованиям с холодной головой»

– Насколько показательны результаты последних стартов – финала Кубка России в Казани и стартов за рубежом?

– Промежуточные результаты в любом случае важны, тренеры по ним могут определить, насколько успешно идёт работа. Составляя план тренировок, тренер ориентируется на ту работу, что делалась в прошлом году, два года назад. Это как контрольный срез – важно оценить, что идёт правильно, где нужны какие-то точечные изменения. Тренеры изучают, как спортсмену прогрессировать, как минимум не ухудшать свои результаты на дистанции, и каждый старт даёт необходимую информацию на этот счёт. А для самих спортсменов – дополнительный опыт. На ЧМ в любом случае будет стрессовая ситуация – другой язык, соперники, условия. И чем больше разных стартов, тем проще справляться с этим стрессом.

– И всё-таки допустимо по результатам предварительных соревнований делать проекцию результатов на ЧМ?

– Надо смотреть более глубокую статистику, но в любом случае нам эти цифры не понять без объяснения тренера.

– Фактор внезапности может сыграть свою роль? На чемпионатах мира и Олимпиадах регулярно выстреливают неожиданные имена.

– Скорее, на Олимпиадах. На чемпионат мира ребята приезжают не просто выигрывать, а ставить мировые рекорды. На Олимпиаде сказывается давление, поэтому мы видим определённые сюрпризы – и сингапурец Скулинг, и Дима Баландин из Казахстана, и тунисец Ахмед Хафнауи. Причём тунисец, в отличие от многих, после успеха в Токио совсем с радаров не исчез, ещё плыл, здорово себя показал в 2023-м на ЧМ в Фукуоке.

– Скулинг, судя по всему, завершил карьеру, и без него сборной Сингапура некого выставлять на домашний ЧМ – спортсмены выступают сразу и в водном поло, и в плавании, и даже в прыжках в воду. Насколько это допустимо для спорта высших достижений?

– Сейчас это, конечно, сложно представить, но были времена, когда люди сочетали плавание с водным поло. Об этом рассказывали наши ветераны. Даже на Олимпиаде можно было попасть в состав национальной команды по водному поло, если им нужен был человек резерва. И то вряд ли на тебя кто-то рассчитывал.

С другой стороны, у нас большая страна, спорт очень развит, для того чтобы быть конкурентоспособным, нужно заниматься определённым видом спорта продолжительное время. Сингапур – город-государство, где им найти столько спортсменов? Пусть участвуют, а там – чем чёрт не шутит!

– Возвращаясь к перспективам россиян, чего ждём от Евгении Чикуновой? Ей пора брать большой титул?

– Давно пора брать большой титул, на самом деле. До сих пор обидно, что на Олимпиаде в Токио было два четвёртых места. С тех пор прошло много времени, прямо сейчас она одна из двух лучших в мире спортсменок, способных на сумасшедшие результаты. Осталось понять, к кому повернётся лицом фортуна, – к Чикуновой или американке Кейт Дугласс.

– И всё же – кто из них выглядит, на ваш взгляд, фаворитом?

– Они очень близки, это гадание на кофейной гуще. Дугласс – очень стабильная спортсменка, и у неё есть важное преимущество – американская школа плавания. Большое количество стартов, невероятная конкуренция, плотность результатов.

Кейт на постоянной основе выступает в очень плотной борьбе, не так как у нас – чемпионат России, Кубок России, а между ними – ничего. Да и на этих стартах конкуренции немного, особенно в последние годы Чикунова одна. От Жени все девочки в шести секундах – это и на 1500 м выглядит провалом, а на 200 брассом – тем более. Ей может не хватить спарринга.

Евгения Чикунова Фото: РИА Новости

– Это смена поколений? Раньше, помимо Ефимовой, были Ника Годун, Татьяна Белоногофф, Мария Темникова.

– Годун и Белоногофф 200 м почти не плавали, скорее, смотрели в сторону 50 и 100 м. А вот Маша давала жару, она всегда упиралась, и на неё можно было хоть как-то смотреть. Сейчас Женя уже после первого бассейна от всех уходит, после сотни там остальным вообще делать нечего. Она плывёт сама с собой. Дугласс плывёт в условиях плотной конкуренции, у неё сумасшедший опыт, крепкие нервы. Посмотрим, что сработает лучше.

– В то же время для Чикуновой это первый ЧМ в карьере. Не сыграет злую шутку переизбыток желания?

– Верный вопрос. Жене нужно подойти к этим соревнованиям с холодной головой. Она дебютировала на серьёзном уровне сразу на Олимпийских играх – в Токио в 2021-м. И тогда ей не хватило совсем немного, где-то против неё сыграли эмоции. А дальше не было возможности выступить и заявить о себе. И вот он – новый шанс… Иногда переизбыток желания и правда работает против тебя. Важно абстрагироваться от происходящего и сделать всё, что ты умеешь. Не задумываться о том, что будет в финале, ни в коем случае не надевать на себя заранее никаких медалей. Этого быть не должно. Не смотреть на соперниц и работать до самого конца, каждый гребок и не проспать касание.

– Основные надежды связываем с 200-метровкой брассом?

– Это основная дистанция Чикуновой, однако и на сотне Женя обычно показывает отличное время. Две медали будет отличным результатом.

«Бородин и Маршан наконец посмотрят друг другу в глаза»

– Есть что доказывать нашему ветерану Кириллу Пригоде?

– Разумеется. Кирилл очень давно в спорте, самый большой страх – если он начнёт о чём-то лишнем думать. А этого, скорее всего, не избежать, несмотря на опыт. Будем надеяться, что он подойдёт к ЧМ с лёгкой головой и покажет, что натренировал. ЧМ по короткой воде показал, что Кирилл как минимум в обойму входит. Борьба в мужском брассе достаточно плотная, Пригода до сих пор успевает улучшать свои результаты, поэтому – почему нет? Я верю в него.

– Если говорить про остальную сборную, выделяется ли Илья Бородин? Насколько ему под силу зарубиться с Леоном Маршаном?

– Как минимум в медали он должен заходить. Про принципиальную борьбу с Маршаном говорить не спешим, сезон у Ильи был непростой, не всё получалось. Но бодаться он будет, попробует. Посмотрят наконец друг другу в глаза.

– Большое счастье что World Aquatics не стала чинить препятствий для выступления в эстафетах. Какие у нас шансы?

– Прежде всего жду мужскую комбинированную эстафету. Сильные ребята собираются, есть Андрей Минаков, опытный эстафетный боец, в эстафетах чаще плывёт быстрее, чем в личных соревнованиях. В былые годы наши надежды связаны были с 4х200, однако в этот раз мы даже не набрали состав. Да и не особо понятно, кого набирать, разве что среди участников Универсиады выделяется Николай Колесников, но кто за ним? Немного тревожно. Верю в микст-эстафеты, при грамотном выборе состава шансы будут, особенно в комбинированной 4х100. В микст-эстафете вольным стилем тоже будем бодаться, но уже тяжелее – всё-таки есть и американская команда, и Австралия, и Китай. У этих стран отличные спринтеры.

– Наш главный спринтер – Егор Корнев. Какие у него перспективы в Сингапуре?

– В спринте тяжело прогнозировать, тут 20 секунд, за которые решается всё. При удачных обстоятельствах Егор может зацепиться за медали. Вообще, я в каждого верю, пассажиров и туристов у нас не будет. Но это спорт, и не всё зависит от тебя, я оставляю люфт на какой-то форс-мажор. Банально не выспится перед стартом, отравится, заболеет – тьфу-тьфу, но может произойти всё что угодно.

Егор Корнев Фото: РИА Новости

– Из тёмных лошадок ещё выделяется герой недавнего первенства Европы среди юниоров Софья Дьякова. Её главная задача в Сингапуре – набраться опыта?

– И набраться опыта, и попытаться зацепиться за результат. У Софьи очень насыщенный сезон, они начали стартовать с самого апреля, потом было первенство Европы, затем Сингапур, после этого первенство мира. Не знаю, какой старт они для себя выделили как основной, но соперницы у неё невероятно мощные – Саммер Макинтош, Кэти Ледеки, против таких акул нужно выжимать из себя максимум.

«Сингапур не под стать Казани — мы бы всё организовали куда лучше»

– Если оценивать мировых звёзд плавания, за кем будет интереснее всего следить? Макинтош? Ледеки? Маршан? Гретчен Уолш, Пань Чжаньлэ?

– За китайцем будет интересно посмотреть, да и за Давидом Поповичем последить из Румынии можно. За итальянцами Томасом Чекконом и Николо Мартиненги. За теми, кто удивил в Париже, любопытно – насколько они смогут сохранить свой высокий уровень, подтвердить его. Разовая это была история или нет?

Они в любом случае большие молодцы, олимпийские чемпионы, однако мне важно понять их потенциал в дальнейшем. То, что Макинтош и Маршан суперзвёзды – это и так всем понятно, Саммер выдала уже на отборе к ЧМ такие секунды, что страшно становится. В них никаких сомнений. А когда новые олимпийские чемпионы внезапно пропускают сезон, проваливают старт за стартом, возникают вопросы. Вы заезжие ребята или надолго с нами?

– Хватает времени следить за другими видами спорта на ЧМ в Сингапуре?

– Только по новостям. Много работы, к тому же я сейчас комментирую Универсиаду, нужно следить за тем, что происходит там. Почти все страны привезли не самых известных спортсменов, и надо изучать, кто это и на что он рассчитывает. Рад победам Александра Мальцева, изучил результаты заплывов на открытой воде.

– Плавание на открытой воде кто-то проклял? В Париже были вопросы к чистоте Сены, в Сингапуре – к температуре воды. Есть ли место в мире, где можно плавать без проблем?

– Приезжайте в Россию! К нам в Казань – плавай в Волге! Лучшее место для таких соревнований, как по мне, – это вообще Байкал. Там и телекартинка была бы замечательная, холодно, конечно, но вода изумительная, чище не найти. Россия широкая, найдём хороший водоём без проблем.

– ЧМ-2025 в Сингапуре в каком-то смысле «украден» у Казани. Есть на этот счёт какие-то внутри обиды?

– У нас должен был и чемпионат Европы проходить, и ЧМ на короткой воде. Всему есть причины, живём в новой формации. Сингапур не под стать Казани, конечно, мы бы всё организовали куда лучше. Но придёт время ещё – организуем. Смотрю Универсиаду в Германии и могу сказать, что у нас чемпионат России или финал Кубка России гораздо лучше организованы.

Расстраивает организация, долгие заплывы, проблемы с инфографикой. Удовольствия от картинки не получаешь, да и пустые трибуны энтузиазма не добавляют. Немцы вроде бы любят спорт, но где болельщики? У нас что, всё ещё пик ковидных ограничений? Одни только представители команд на зрительских креслах.

– Насколько Универсиада – важный старт? С учётом того, что по датам он пересекается с чемпионатом мира.

– Традиционно Универсиада – старт для второго состава сборной. Это подготовка нашего резерва, ребята помоложе, чем основной состав на ЧМ. Такой старт важен для опыта, это старт для тех, у кого не получилось отобраться на основной турнир сезона ввиду каких-то трудностей, объективных и субъективных причин. Первый состав на Универсиаду у нас ездил последний раз в 2013 году в Казани, когда её проводили у нас дома в России. Ребята потихоньку привыкают к международным соревнованиям, для многих это едва ли не первый опыт из-за ковидных ограничений и политической конъюнктуры.