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Чемпионат мира — 2025 по водным видам спорта: Россия завоевала золото в миксте, Мальцев и Гурбанбердиева, обзор

Российская синхронистка наконец-то завоевала золото ЧМ-2025. Ей помог непобедимый Мальцев!
Татьяна Постникова
Россия завоевала золото в миксте на водном ЧМ
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Майя Гурбанбердиева в паре с блистательным партнёром победила в технической программе смешанных дуэтов. Как же это было красиво!

Александр Мальцев – главный герой сборной России на ЧМ-2025! Синхронист принёс ещё одно золото российской команде, но теперь не в одиночке, а в миксте с Майей Гурбанбердиевой. Россияне шикарно исполнили свою программу, не оставив соперникам и шанса. Вот это по-нашему!

Последние дни на ЧМ-2025 были непростыми:
Почему поражения российских синхронисток на чемпионате мира — не катастрофа и не трагедия?
Почему поражения российских синхронисток на чемпионате мира — не катастрофа и не трагедия?

Россияне заявили довольно сложную программу, хотя и не самую трудную среди соперников – 34,500. Мальцева с Гурбанбердиевой по трудности обходили смешанные пары из Италии и Великобритании.

Александр на ЧМ-2025 уже завоевал два золота, Майя же выходила соревноваться в Сингапуре впервые. И они были великолепны, несмотря на то что российским синхронистам подкинули проблем с самого начала соревнований. Мальцеву и Гурбанбердиевой пришлось выступать под первым номером! Это точно добавляло нервозности, но наши ребята справились прекрасно. Они отлично передали дух и настрой своей непростой программы «Новый мир. Деволюция» под песню Prodigy. Помимо артистизма, Майя и Александр показали и практически идеальную технику. Акробатика, сцепки, элементы, синхронность – всё было на высоте.

Судьи поставили Мальцеву и Гурбанбердиевой 233,2100 балла (101,7500 за артистизм и 131,4600 — за исполнение). Причём за синхронность наши синхронисты получили одну из самых маленьких сбавок.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Микст. Дуэты. Техническая программа
23 июля 2025, среда. 14:32 МСК
Окончено
1
Россия
2
Испания
3
Италия

Заранее скажем: этих баллов было достаточно, чтобы одержать победу. Тем не менее россияне, ожидая выступлений других соперников, явно нервничали. Иностранные дуэты были сильны, однако приблизиться вплотную никто не смог. Отрыв Майи и Александра от ближайших преследователей из Испании составил 2,7466.

На пути к триумфу Мальцев прошёл тяжёлый путь:
Синхронист Мальцев прошёл адский путь к золоту ЧМ-2025. Но теперь он — суперзвезда спорта!
Синхронист Мальцев прошёл адский путь к золоту ЧМ-2025. Но теперь он — суперзвезда спорта!

Удивительно, но эта медаль стала лишь второй золотой у наших микстов в технической программе в истории чемпионатов мира. Последний раз россияне побеждали в 2019 году. Кстати, ту медаль тоже забрали Мальцев с Гурбанбердиевой. До этого в копилке сборной России было два серебра в этой дисциплине. Раньше Мальцев выступал с другими партнёршами.

На этом участие Майи в ЧМ-2025 закончено, а вот Александру предстоит выступить ещё в одном финале – с Олесей Платоновой в произвольной программе в микстах. Ждём четвёртого золота!

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