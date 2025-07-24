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Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025 – онлайн-трансляция 24 июля 2025, синхронное плавание, дуэт, произвольная программа

Россиянки бьются за очередное золото ЧМ-2025! Получится одолеть Китай? LIVE
Батраз Томаев
Татьяна Гайдай, Майя Дорошко
Комментарии
В квалификации наши синхронистки стали вторыми.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 24 июля, стартует очередной день чемпионата мира по водным видам спорта — 2025. В Сингапуре будут разыграны комплекты наград в произвольных программах женских дуэтов.

За медали в этом виде будут биться российские синхронистки. Наши девочки заняли второе место в квалификации, уступив сборной Китая чуть больше четырёх баллов. У Майи Дорошко и Татьяны Гайдай программа гораздо сложнее, чем у соперниц, а значит, есть неплохие шансы на золото.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию соревнований. Подключайтесь, будем вместе болеть за российских синхронисток! Начало финала – в 14:30 мск.

Медальный зачёт чемпионата мира по водным видам спорта – 2025
Расписание чемпионата мира по водным видам спорта – 2025
Live Батраз Томаев

Давайте вспомним, каким был вчерашний день для России.

Красивая победа
Безоговорочная победа! Россия завоевала третье золото на ЧМ-2025 в Сингапуре
Безоговорочная победа! Россия завоевала третье золото на ЧМ-2025 в Сингапуре
10:02 Батраз Томаев

Но сегодня всё внимание к дуэту Татьяны Гайдай и Майи Дорошко. Девчонки будут биться за золото в произвольной программе.

Наши выйдут предпоследними — до Испании. Лидеру соревнований мы проиграли в квалификации 4,4262 балла.

10:01 Батраз Томаев

А рано утром по Москве в Сингапуре прошла квалификация в командной акробатике. Россиянки с ошибками стали седьмыми. Здесь шансов на золото немного, но если к финалу работа над ошибками будет проведена, то можно зацепить и пьедестал.

10:00 Батраз Томаев

Всем привет!

Очередной медальный день на ЧМ-2025 мы вновь проведём вместе. Надеемся, что сегодня медальная копилка нашей сборной пополнится ещё одной наградой.

Комментарии
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