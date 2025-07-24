Россиянки бьются за очередное золото ЧМ-2025! Получится одолеть Китай? LIVE

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Сегодня, 24 июля, стартует очередной день чемпионата мира по водным видам спорта — 2025. В Сингапуре будут разыграны комплекты наград в произвольных программах женских дуэтов.

За медали в этом виде будут биться российские синхронистки. Наши девочки заняли второе место в квалификации, уступив сборной Китая чуть больше четырёх баллов. У Майи Дорошко и Татьяны Гайдай программа гораздо сложнее, чем у соперниц, а значит, есть неплохие шансы на золото.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию соревнований. Подключайтесь, будем вместе болеть за российских синхронисток! Начало финала – в 14:30 мск.