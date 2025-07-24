Российские синхронистки досадно упустили золото ЧМ-2025! А ведь были все шансы на победу!

Российские синхронистки вновь остались без победы, но смогли удержаться на пьедестале почёта! Татьяна Гайдай и Майя Дорошко были крайне близки к золоту в произвольной программе в дуэтах. После квалификации девчонки шли вторыми, уступая лидерам из Испании чуть больше четырёх баллов. Но в финале всё пошло не по плану, и россиянки заняли лишь третье место.

В квалификации у наших девчонок была самая сложная программа – 58,1500. Тем не менее россиянки закончили день на втором месте, уступив испанкам с более простым номером (56,4000) чуть больше четырёх баллов.

Это вселяло надежду на потенциальное золото в финале. Майя и Татьяна сделали всё, чтобы взять его. Как и многие соперницы, российские синхронистки повысили сложность. Теперь трудность программы наших девчонок составила 60,0500. Такого не было ни у кого! В совокупности с идеальным выступлением это давало нам отличные шансы на победу.

Вот только судьи были очень строги. При малейшей ошибке оправляли элементы на пересмотр. Из-за этого многие дуэты получили гораздо меньше, чем рассчитывали. Зона «кисс энд край» не раз видела слёзы синхронисток.

Не миновало это и россиянок. Предпоследний гибрид, именно тот, который девушки усложнили, попал на пересмотр. К счастью, его всё-таки засчитали, но сняли баллы за исполнение. Большие сбавки были и за синхронность – 5,900 балла. В итоге за элементы нашим девчонкам поставили 147,5617 балла.

Зато за артистизм Майя и Татьяна получили наивысшую оценку – 129,550. Гайдай и Дорошко прекрасно передали образ постановки «Раздвоение личности». Девушки выглядели мистически завораживающе!

После выступления у россиянок были разные эмоции. Татьяна счастливо улыбалась, а Майя до оглашения оценок была в напряжении. Увидев баллы, девчонки расстроились: их стараний было недостаточно, чтобы победить.

Россиянки заняли лишь третье место, набрав в сумме 277,1737 балла. Победу, как и в квалификации, одержали испанки, которые идеально выполнили свою программу со сложностью 56,400. А вот второе место заняли итальянки, которые шикарно показали свой усложнённый номер (58,6000).

Для Майи и Татьяны это вторая бронзовая медаль текущего ЧМ. В технической программе россиянки тоже были третьими. Для них обеих соревнования в Сингапуре закончены. Однако впереди ещё будут выступления синхронисток: произвольная программа микстов и акробатика в группах.