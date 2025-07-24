Индианка сотворила сенсацию на Кубке мира по шахматам. А ведь Дивья даже не гроссмейстер!

На Кубке мира по шахматам среди женщин в Батуми (Грузия) определилась очередная участница будущего турнира претенденток. К отобравшимся ранее в кандидатское соревнование 2026 года россиянке Александре Горячкиной и китаянке Чжу Цзиньэр неожиданно присоединилась 19-летняя восходящая звезда Индии Дивья Дешмукх – шахматистка, известная не только своей сильной игрой, но и практически модельной внешностью.

Россиянки в Грузии выступили неудачно, и уже на стадии четвертьфиналов борьба за медали по сути свелась к противостоянию Индия – Китай. Геополитически отношения между странами далеко не безоблачные. А с учётом того, что и там и там шахматы очень популярны, спортивному противостоянию за доской придаётся особое значение. Сейчас китаянки доминируют в мировом рейтинге: многократная чемпионка мира Хоу Ифань, действующая обладательница титула Цзюй Вэньцзюнь, экс-чемпионка мира Тань Чжунъи, а также гроссмейстеры из основы сборной Китая Лэй Тинцзе и Чжу Цзиньэр – пять человек в десятке лучших! Индия же всегда делала ставку на Хампи Конеру, Харику Дронавалли и Рамешбабу Вайшали. Хорошая подборка, но в меньшем количестве, чем у соседок. Однако теперь на родине шахмат появилась новая фигура, из-за которой удерживать лидерство китаянкам будет несколько сложнее.

Дивья Дешмукх родилась в Махараштре (центральная Индия) в семье врачей, что в последнее время является трендом на её родине – в шахматы пошло огромное количество ребят и девочек из семей медработников. С детства девочка показывала большие способности – не раз выигрывала детские первенства мира и континента, потом заняла первое место в чемпионате мира до 20 лет. Её успехи шли по восходящей: Дивья затем победила и во взрослом чемпионате Индии среди женщин, и быстро вошла в состав сборной, за которую блистала на шахматных Олимпиадах и чемпионатах мира.

Дешмукх за последние годы выигрывала чемпионат Азии среди женщин и первенствовала в женских супертурнирах. Однако в центре внимания на родине она оказалась после того, как на командном чемпионате мира по рапиду и блицу обыграла китаянку Хоу Ифань – вторую величайшую женщину-шахматистку в истории после легендарной венгерки Юдит Полгар.

После этого успеха Дивью лично принял премьер-министр Индии Нарендра Моди, который до этого отправлял индийским шахматистам мотивирующие послания, а на приёме похвалил Дешмукх за её упорство и решимость, назвав её источником вдохновения для молодёжи страны. Интересно, что пока у неё нет звания гроссмейстера. Она – международный мастер.

Дивья Дешмукх Фото: FIDE

С тех пор Дивья Дешмукх стала одним из шахматных символов нации и настоящей грозой китаянок. На Кубке мира – 2025 года в Батуми она сначала прошла хозяйку поля Кесарию Мгеладзе и сербку Теодору Иньяц, а потом сенсационно выбила из борьбы главную надежду Китая Чжу Цзиньэр.

В последнее время Чжу Цзиньэр выигрывала все турниры подряд – она вышла в турнир претенденток из серии Гран-при, да и в Батуми крушила соперниц. Дивья в полуфинале открыла счёт, Чжу на волевых отыгралась, но на тай-брейке Дешмукх сумела склонить чашу весов в свою сторону!

Дивья Дешмукх (Индия) — Чжу Цзиньэр (Китай)

Женский Кубок мира — 2025. 1/8 финал

Затем настало время схватки соотечественниц – опять же на тай-брейке молодая звезда Индии отправила отдыхать Харику Дронавалли, которая до этого одолела последнюю россиянку на турнире – Екатерину Лагно.

В полуфинале Дивья Дешмукх играла против многоопытной китаянки Тань Чжунъи, экс-чемпионки мира, участницы двух матчей за мировую корону и победительницы Турнира претенденток 2024 года. Тань жаждала прорваться на новый матч с Цзю, но тут коса нашла на камень – победа осталась за 19-летней Дивьей.

Впрочем, китаянка сохраняет шансы на квалификацию – в турнир претенденток из Кубка мира выходят три спортсменки, и ей надо побеждать в поединке за третье место проигравшую в параллельном полуфинальном матче Лэй Тинцзе – Хампи Конеру.

Дивья Дешмукх (Индия) — Тань Чжунъи (Китай)

Женский Кубок мира — 2025. Полуфинал

Очень интересно, что, несмотря на юный возраст, Дивья Дешмукх очень сильна во всех стадиях партии. Например, решающие партии у китаянок она выиграла в ладейных окончаниях, непростые особенности которых порой не разгадывают и сильные мужчины-гроссмейстеры.

Как бы ни сложился для Дивьи Дешмукх финал Кубка мира, её результат уже вызвал настоящее ликование в Индии. Безусловно, она теперь – одна из главных соперниц россиянки Александры Горячкиной в кандидатском турнире и одна из возможных претенденток на мировой титул.