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Расписание спортивных матчей 25 июля 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события пятницы: РПЛ, россияне на водном чемпионате мира и Формула-1
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 25 июля 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
За чем следить 25 июля: «Крылья Советов» — «Пари НН» в Российской Премьер-Лиге, «Тур де Франс» и ЧМ по фехтованию! Не пропустите!

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Время в материале указано по Москве.

🥇 🏊 5:00: Синхронное плавание, чемпионат мира, микст, дуэты, произвольная программа

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Микст. Дуэты. Произвольная программа
25 июля 2025, пятница. 05:00 МСК
Не началось

Интрига: завоюет ли Мальцев четвёртое золото ЧМ-2025?

В копилке Александра Мальцева уже три золота ЧМ в Сингапуре. Наш синхронист одержал две победы в соло, а также выиграл в микст-дуэтах с Майей Гурбанбердиевой в технической программе. Впереди — произвольный микст с Олесей Платоновой. И у Мальцева вместе с партнёршей есть отличные шансы забрать ещё одно золото!

Медальный зачёт водного ЧМ-2025
Как Мальцев с Гурбанбердиевой взяли золото в миксте?
Российская синхронистка наконец-то завоевала золото ЧМ-2025. Ей помог непобедимый Мальцев!
Российская синхронистка наконец-то завоевала золото ЧМ-2025. Ей помог непобедимый Мальцев!

🥇 🤺 8:00: Фехтование, чемпионат мира, рапира (женщины), сабля (мужчины)

Фехтование. ЧМ-2025. Тбилиси
Женщины. Рапира. Финал
25 июля 2025, пятница
Не началось
Фехтование. ЧМ-2025. Тбилиси
Мужчины. Сабля. Финал
25 июля 2025, пятница. 08:00 МСК
Не началось

Интрига: возьмут ли россияне вторую медаль на чемпионате мира?

25 июля на чемпионате мира по фехтованию спортсменов ожидает насыщенный день. В 1/32 финала в женской рапире вышли сразу три россиянки: Полина Козаева, Марта Мартьянова и Виталина Анащенкова. В мужской сабле на этот этап пробились только двое: Камиль Ибрагимов и Павел Граудынь. Да финалов, которые состоятся в этот же день, каждому необходимо пройти ещё пять этапов. У России уже есть первая медаль турнира, завоёванная Кириллом Бородачёвым. Удастся ли нашим спортсменам пополнить копилку?

Медальный зачёт ЧМ по фехтованию
Сколько ещё медалей смогут завоевать россияне?
Российские звёзды — в деле! Что стоит знать о чемпионате мира по фехтованию — 2025
Российские звёзды — в деле! Что стоит знать о чемпионате мира по фехтованию — 2025

🚴‍♀️ 14:30: «Тур де Франс», этап 19, Альбервиль — Ла-Плань, 129,9 км

Интрига: кто выиграет в последнем горном этапе Гранд-тура?

Маршрут 19-го этапа является одним из решающих за позиции в генеральной классификации. Именно после него могут проявиться окончательные черты топ-10. При этом, скорее всего, существенного изменения в ситуации с отрывом лидера Тадея Погачара от остальных преследователей не произойдёт. Словенец по-прежнему в великолепной форме, и пока ничто не предвещает его кризис. Датчанину Йонасу Вингегору нужно закончить эту гонку, сохранив при этом лицо, ведь отрыв в четыре минуты почти невозможно отыграть. Но интерес конкретно к этому этапу, несомненно, остаётся. Кто справится с последним горным этапом многодневки?

Какие планы у лидера?
Тадей Погачар назвал цель на оставшуюся часть этапов «Тур де Франс» — 2025

🥇 🏊 14:30: Синхронное плавание, чемпионат мира, группа, акробатическая программа

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Акробатическая программа
25 июля 2025, пятница. 14:30 МСК
Не началось

Интрига: получится ли у россиянок зацепиться за медали?

В квалификации акробатической программы российские синхронистки стали лишь седьмыми. Всему виной оказались смазанный элемент и падение. Это может подкосить состояние нашей молодой команды перед финалом. Если девчонки всё сделают идеально, то точно попадут в медали. Главное — совладать с нервами!

Медальный зачёт водного ЧМ-2025
Почему не стоит переживать из-за поражений наших синхронисток?
Почему поражения российских синхронисток на чемпионате мира — не катастрофа и не трагедия?
Почему поражения российских синхронисток на чемпионате мира — не катастрофа и не трагедия?

🏎 17:30: Формула-1, этап 13, Гран-при Бельгии, спринт-квалификация

Формула-1 2025. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Спринт-квалификация
25 июля 2025, пятница. 17:30 МСК
Не началось

Интрига: кто окажется на коне после первой летней паузы?

Этап на легендарной трассе в Спа проходит после трёхнедельного перерыва в календаре Формулы-1. У команд было время проанализировать первую половину сезона и подготовить новинки – возможно, последние в сезоне, ведь пора переключать все усилия на 2026 год. Вот «Феррари» наконец начнёт использовать новую заднюю подвеску – даст ли это шанс Хэмилтону и Леклеру побороться за победу? У 20 пилотов окажется в распоряжении лишь одна тренировка, прежде чем нужно будет выбрать настройки для спринт-квалификации – можно ждать необычных результатов!

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⚽️ 19:00: «Крылья Советов» — «Пари Нижний Новгород», РПЛ, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
25 июля 2025, пятница. 19:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто одержит первую победу в сезоне?

Самара примет первый матч 2-го тура РПЛ. Ни «Крылья Советов», ни «Пари НН» на прошлой неделе не набрали трёх очков. Правда, нижегородский клуб играл с действующим чемпионом — «Краснодаром» (0:3). «Крылья» поделили очки с «Акроном» в дерби Самарской области — 1:1. Одержит ли «Пари НН» первую победу под руководством нового тренера Алексея Шпилевского? Будет очень тяжело, ведь нижегородская команда не выигрывает в гостевых матчах с «Крыльями» с 2019 года. С того момента самарский клуб одержал четыре победы в пяти встречах с «Пари НН» в Самаре.

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