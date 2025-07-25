Мальцев идёт за четвёртым золотом! Сумеет ли он вновь поразить мир на ЧМ-2025? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 25 июля, проходит очередной день чемпионата мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре. В синхронном плавании будет разыграно два комплекта наград. Сильнейшие определятся в произвольной программе микс-дуэтов и в групповых акробатических программах. Россия представлена в обоих дисциплинах.

За медали в микст-дуэте будут биться трёхкратный чемпион мира — 2025 Александр Мальцев и Олеся Платонова. Соревнования здесь уже начались.

В командной дисциплине российскую школу представят Анна Андрианова, Анастасия Бахтурева, Дарья Гелошвили, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Агния Тулупова. Старт — в 14:32 мск.