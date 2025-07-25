Мальцев идёт за четвёртым золотом! Сумеет ли он вновь поразить мир на ЧМ-2025? LIVE

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Сегодня, 25 июля, проходит очередной день чемпионата мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре. В синхронном плавании будет разыграно два комплекта наград. Сильнейшие определятся в произвольной программе микс-дуэтов и в групповых акробатических программах. Россия представлена в обоих дисциплинах.
За медали в микст-дуэте будут биться трёхкратный чемпион мира — 2025 Александр Мальцев и Олеся Платонова. Соревнования здесь уже начались.
В командной дисциплине российскую школу представят Анна Андрианова, Анастасия Бахтурева, Дарья Гелошвили, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Агния Тулупова. Старт — в 14:32 мск.
Александр Мальцев и Олеся Платонова выступили шикарно! Программа под песню Maniac Майкла Сембелло ребята исполнили задорно и энергично. В итоге получили 323,4438 балла и попали на предварительное первое место.
Впереди ещё выступления соперников. Расслабляться рано!
Доброе утро, дорогие друзья! Начинаем этот день с синхронного плавания. Буквально через пару минут в бассейн выйдут наши ребята: Александр Мальцев и Олеся Платонова. Верим в хороший результат!