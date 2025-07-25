Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Статьи

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025 – онлайн-трансляция 25 июля 2025 — синхронное плавание

Мальцев идёт за четвёртым золотом! Сумеет ли он вновь поразить мир на ЧМ-2025? LIVE
Татьяна Постникова Михаил Чесалин
,
Александр Мальцев
Комментарии
Вместе с Олесей Платоновой Александр выступает в произвольной программе микст-дуэта.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 25 июля, проходит очередной день чемпионата мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре. В синхронном плавании будет разыграно два комплекта наград. Сильнейшие определятся в произвольной программе микс-дуэтов и в групповых акробатических программах. Россия представлена в обоих дисциплинах.

За медали в микст-дуэте будут биться трёхкратный чемпион мира — 2025 Александр Мальцев и Олеся Платонова. Соревнования здесь уже начались.

В командной дисциплине российскую школу представят Анна Андрианова, Анастасия Бахтурева, Дарья Гелошвили, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Агния Тулупова. Старт — в 14:32 мск.

Календарь чемпионата мира по водным видам спорта – 2025
Медальный зачёт чемпионата мира по водным видам спорта – 2025
Live Татьяна Постникова

Александр Мальцев и Олеся Платонова выступили шикарно! Программа под песню Maniac Майкла Сембелло ребята исполнили задорно и энергично. В итоге получили 323,4438 балла и попали на предварительное первое место.

Впереди ещё выступления соперников. Расслабляться рано!

05:06 Татьяна Постникова

Доброе утро, дорогие друзья! Начинаем этот день с синхронного плавания. Буквально через пару минут в бассейн выйдут наши ребята: Александр Мальцев и Олеся Платонова. Верим в хороший результат!

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android