Сумасшедшая развязка на ЧМ-2025! Российских синхронистов отделили от золота десятые балла

И всё-таки это случилось! Александр Мальцев проиграл на ЧМ-2025. Российский синхронист в паре с Олесей Платоновой взял серебро в произвольной программе микст дуэтов. Наши ребята уступили испанцам всего 0,4125 балла. Это была просто сумасшедшая развязка!

Россияне вновь выступали в самом начале соревнований. Александр и Олеся представили крайне энергичную программу «Фантомные цели» под песню Maniac Майкла Сембелло. В нарядах в стиле ретро ребята отлично передали заявленный образ — одержимость танцем. За артистизм Мальцев и Платонова получили шикарные 174,8500 балла!

Выбор песни серьёзно сказался и на технической стороне программы. Александр и Олеся работали очень быстро, насытив своё выступление скоростной хореографией ногами. Это было очень красиво и эффектно!

Все элементы россияне сделали практически идеально. К сожалению, высокая скорость движений привела к нескольким ошибкам в синхронности, за что судьи сняли 3,833 балла. Общая оценка за исполнение — 148,5938 балла.

После своего выступления Мальцев и Платонова выглядели довольными. Сдержанную улыбку выдала и их тренер Гана Максимова. И это всё было вполне оправданно. Всё-таки наш дуэт получил восхитительную оценку в 323,4438 балла!

Но расслабляться было рано. А всё потому, что у россиян была далеко не самая сложная программа – 47,0500. По этому показателю наших ребят обходили итальянцы (47,3000) и британцы (50,4750). Несмотря на более высокую трудность, соперники не смогли превзойти Мальцева с Платоновой. Дуэт из Великобритании подвёл артистизм (322,0583), а итальянцев – исполнение (315,9598).

Вот только россияне всё равно остались с серебром. Олесю и Александра обошёл дуэт из Испании. Нашим до золота не хватило совсем чуть-чуть…

У Денниса Гонсалеса Бонеу и Айрис Тио Касас программа была сильно проще (43,3500), зато эмоциональность – на запредельном уровне! За артистизм испанцы получили 188,7500 балла, в то время как за исполнение – всего 135,1063.

Однако решающим в борьбе за золото оказалось совсем не это, а синхронность. У Гонсалеса Бонеу и Тио Касас сбавка была всего 3,2333 балла, в то время как у Мальцева с Платоновой — 3,8333.

Перед финальным видом программы в синхронном плавании в копилке российской команды семь медалей: три золота, два серебра и две бронзы. Посмотрим, пополнят ли её наши девчонки в акробатике.