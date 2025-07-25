«Честно сказать, я ненавижу плавать». Интервью с нашей победительницей водного ЧМ-2025

Программа турнира по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта – 2025 в Сингапуре подошла к концу. В последний день соревнований второе место занял микст-дуэт Александра Мальцева и Олеси Платоновой. Они уступили испанцам, хотя ранее Мальцев, выступая с другой партнёршей – Майей Гурбанбердиевой, – стал первым.

В этот раз Майя смотрела за Александром со стороны. К такому «трио» в микст-дуэтах все уже успели привыкнуть: Мальцев уже много лет тренирует одну программу с Гурбанбердиевой, вторую – с Платоновой. Но что думают сами девушки о таком необычном сочетании и не видят ли друг в друге конкуренток? На этот вопрос, как и на многие другие Майя ответила в интервью «Чемпионату» прямо на арене ЧМ-2025 в Сингапуре.

«Я всегда была за мужчин в синхронном плавании, ещё когда была ребёнком»

– Майя, какие у вас остались общие впечатления от чемпионата мира в Сингапуре?

– Безусловно, положительные. Очень рада за Сашу. Рада, что он наконец-то смог выступить на крупном международном старте в качестве солиста и показать свой высочайший уровень. Он очень долго к этому шёл, мечтал об этом. Рада, что у него всё получилось, две золотые медали – это очень круто.

Безусловно, я рада тому, что нам удалось презентовать нашу техническую программу. Мы с ней выступали в апреле, но с тех пор она всё-таки была изменена, поменялась немножко сухая часть, концепция стала другой, и получилось здорово. На мой взгляд, всё смотрелось великолепно.

– Как вам выступление Мальцева с Олесей Платоновой?

– Я ими безумно горжусь. Помимо того, что они одни из самых близких мне людей, я объективно вижу их труд, их стремление, как много они работают на результат каждый день. Вижу, что получается, а что не получается. И в финале им удалось исправить практически все ошибки. Они были очень энергичными, экспрессивными, техничными. И, на мой взгляд, заслуживали золота.

– Как с женской точки зрения смотрится мужское соло? Когда эту дисциплину вводили, было много скепсиса, едва ли не больше, чем после введения микст-дуэтов.

– Я всегда была за мужчин в синхронном плавании. С самого начала, ещё когда была ребёнком. Я увидела Билла Мэя в 2018 году, когда мы с Сашей выступали против него, но его старые записи я видела ещё в детстве. И уже тогда у меня не было на этот счёт никаких предрассудков, предвзятого отношения. Для меня это всё, наоборот, всегда было очень интересно.

Очень рада тому, что на этом чемпионате мира было столько парней, появились новые страны. Я увидела, что ребята, которые уже выступали ранее, сильно выросли в мастерстве. Безумно за всех рада, желаю процветания мужскому синхронному плаванию.

– В группе ждём Мальцева? Другие страны вовсю экспериментируют с парнями в группе и акробатике.

– Это уже надо у тренеров спрашивать и у самого Саши. А вообще, дайте ему хотя бы немножко отдохнуть! Он сам уже примет решение, обдумает. Самое главное теперь – набраться сил и перевести дух. Год у него был сумасшедший.

«Мы постоянно ходим втроём за руки, как попугаи-неразлучники»

– Вы чувствуете прямую конкуренцию с Олесей Платоновой?

– Мы лучшие подруги с Олесей. Вначале была, конечно, конкуренция, когда мы только встали втроём. Необычно было коммуницировать: у нас уже не дуэт, а какое-то трио. Было какое-то соперничество, конкуренция, недомолвки. Но затем мы всё с ней обговорили, по-женски всё обсудили, по душам поболтали. И пришли к общему знаменателю, друг друга поддерживаем, и я всегда радуюсь за её успехи, а она радуется за мои. Даже на этом чемпионате у нас были сложные эмоциональные моменты: где-то я могу немножко поплакать, то она даст волю эмоциям, но мы были всегда рядом друг с другом.

– Как делите Александра? В спортивном плане и в бытовом.

– Его мне кажется хватает на всё и на всех. Мы как Шерочка с Машерочкой, постоянно ходим втроём друг с другом за ручки, попугаи-неразлучники (смеётся).

Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева Фото: Adam Pretty/Getty Images

– Со стороны других дуэтов есть насчёт вашего трио какие-то шутки или подколы?

– Да не сказала бы, сейчас это частая история. У испанцев меняется партнёрша, раньше американец Билл Мэй выступал с двумя партнёршами, итальянец Джорджио Минисини выступал с двумя партнёршами, то есть это привычная практика: парней меньше, и к ним подбирают разных девушек под разные программы.

– Для Олеси Платоновой это был первый старт подобного уровня в карьере. Поддержали её на правах старшей подруги?

– Конечно, как старшая сестра, можно сказать. Но не то чтобы прямо советы давала. Всё-таки после моего первого чемпионата мира прошло целых шесть лет, я тоже переживала, и нам нужно было выступать и выигрывать, по сути, в новом виде спорта, учитывая все изменения в правилах.

Я просто была рядом, поддерживала и вселяла в неё уверенность, говорила, что всё обязательно получится. Потому что я это знаю, что Олеся, что Саша – спортсмены высочайшего уровня, которым нужно просто собраться и всё сделать. А нервы и переживания перед стартом – это абсолютно нормально. Просто для того, чтобы она не уходила в какие-то утопичные состояния, я старалась поддерживать, обещала ей, что всё будет хорошо.

«До сих пор надеюсь, что всё откатят назад и вернутся к предыдущим правилам»

– Вы говорите, что с новыми правилами ощущаете себя в абсолютно другом виде спорта. Изменения настолько кардинальные?

– Конечно, это новый вид спорта. Поменялось абсолютно всё. Теперь нас можно сравнить в чём-то с фигурным катанием, в трансляциях теперь у нас сбоку есть колонка с элементами и пометками, выполнил спортсмен элемент или нет.

– Я где-то видел шутку, что это фонарики.

– Можно и так сказать. Главное, чтобы всё горело зелёным светом. Это добавляет в каком-то смысле больше понимания для людей со стороны, что происходит у нас. Хотя обыватели привыкли к одному синхронному плаванию, а сейчас видят абсолютно другое, и многие из-за этого путаются, зрители пока не привыкли к новому виду. Но даже при этих правилах, большое спасибо нашему тренеру, благодаря её постановкам мы можем выделяться даже в условиях таких жёстких рамок. Это важно и здорово.

– Долго привыкали к новым правилам? Уже комфортно или головой всё ещё в прошлом?

– Тяжело шло, я до сих пор где-то даже надеюсь, что всё откатят назад, всё вернётся. Но головой, разумеется, понимаю, что такого не будет. Просто надеюсь, что будут произведены какие-то косметические реформы, которые приведут синхронное плавание к тому, что оно будет максимально разнообразным. При тех же условиях, при том же судействе мы увидим другие постановки, будет разнообразие и красота.

– Объективности при новых правилах стало больше? Это же заявлялось как основная цель реформ.

– Сложно сказать. На мой взгляд – нет.

– Она в принципе возможна в таких видах спорта, как синхронное плавание?

– Мне кажется, невозможна. Полная объективность в эстетических видах спорта невозможна.

– Всё сводится к банальному понравилось – не понравилось?

– Нет, конечно, но судьи – тоже люди, у них своё видение, чувства, эмоции. В правилах заявлено, казалось бы, чётко: исполнение того или иного элемента, мы работаем над тем, чтобы выполнять их правильно, всё как по регламенту, как по книжке. Затем приезжаем на соревнования, рассчитываем на базовую оценку, а судьи её не ставят.

Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев Фото: DBM/Getty Images

В результате нет понимания, что можно делать, что нельзя. Кому-то за одно и то же, казалось бы, действие ставят баллы, кому-то – нет. Кому-то отмечают ошибку, кому-то – нет. И совершенно непонятно, как работать.

«Наши девочки маленькие даже по возрасту, это команда на будущее»

– Вас с Александром за время отсутствия на международных стартах не забыли судьи?

– Я бы так не сказала. Всё-таки мы уже опытные спортсмены, давно выступаем вместе, с Сашей объездили множество стартов и все эти соревнования выиграли, карьера у нас была насыщенная. Не заметила такого, чтобы нас кто-то забыл, все были рады нас видеть, как и мы ребят. Я встретила своих подруг, друзей, с кем соревновалась ещё лет в 15 по юниорам. Обнимали, тепло приняли обратно в «водную» семью.

– В этом плане было гораздо сложнее, вероятно, нашим девушкам в дуэте и группе? Там практически полное обновление команды.

– 100%, им было очень трудно. По сути, первый полноценный международный старт – и сразу чемпионат мира, даже не чемпионат Европы или первенство какой-то страны с открытой заявкой. Сразу же выступали против всех сильнейших, и ни у кого не было какого-то серьёзного опыта, чтобы взять ответственность где-то на себя.

– Это помешало им показать свой максимум?

– Они всё равно большие умницы. Они же маленькие у нас даже по возрасту, я уже молчу про опыт. Это команда на будущее. Но они собрали всю волю в кулак, выдали, что могли, и это только начало.

– Вы поддержали отдельно Татьяну Гайдай? После соло на неё было больно смотреть.

– Разумеется. Таня – необычный человечек, я с самого детства с ней знакома, хорошо общаемся с ней, по юниорам её ещё помню. Мы все её поддержали в команде, разумеется. Сложно принимать какие-то слова поддержки в такие моменты, многие уходят в себя, хотят побыть наедине с собой, однако мы не могли совсем её оставить, не поддержать. Она нуждалась в этой поддержке.

«Я бы сказала что ненавижу плавать, даже 50 метров уже не выдержу, устану»

– Удалось найти время, чтобы прогуляться по Сингапуру?

– Гуляли возле отеля, прошлись по торговым центрам, набережной, прикольно, конечно, но вообще я люблю больше природу, историю. Поэтому в плане отдыха какая-нибудь Испания нравится мне куда больше. Вижу средневековые постройки, и сразу дух захватывает, всё дышит энергией, тем временем. Такие города, как Сингапур, мне не по душе. Интересно посмотреть, как это всё выглядит изнутри, любопытный опыт, однако добровольно я бы сюда не полетела, тем более так далеко.

– Тяжело было добираться? Долго летели?

– По времени долго, но с большим комфортом.

– Когда улетаете?

– Уже завтра вечером, за день до старта плавания.

– То есть другие виды программы ЧМ посмотреть не получится?

– К сожалению, нет, хотя я бы хотела. За свою близкую подругу Аню Конаныхину из прыжков в воду я буду болеть уже дома по телевизору. Единственное, надеюсь, что получится пересечься хотя бы в отеле, обнять её и пожелать удачи. Мы переписываемся, всё время на связи, все свои силы буду посылать ей.

– В плавании есть люди, за которыми вы следите отдельно?

– Болею за Климента Колесникова, за Андрея Минакова. Это ребята, в которых я уверена и знаю, что они покажут невероятный результат.

– Некоторые сингапурские синхронистки выступят и в соревнованиях по плаванию. А вы бы могли представить себя в таком качестве?

– Нет, для меня это удивительно, я, честно сказать, просто плавать вообще не люблю. Это же скучно! Я бы даже сказала, что ненавижу плавать. Поэтому и пошла в синхронное плавание, у нас это скорее искусство.

– То есть ваш максимум – это 50 метров вольным стилем?

– Давайте даже 25 (улыбается). 50 – это уже много, я к половине бассейна устану, не выдержу. Один бассейн на короткой воде – и достаточно.