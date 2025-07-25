Роскошный камбэк российских синхронисток в финале ЧМ-2025. Вот это работа над ошибками!

Наши девушки завоевали серебро в акробатике на ЧМ-2025 по водным видам в Сингапуре. Круче были только китаянки.

Российские синхронистки завоевали серебро в акробатической программе на ЧМ-2025! И это настоящее достижение. В квалификации наши девчонки были лишь седьмыми после неудачной поддержки, но в финале сумели сделать камбэк. Российские синхронистки пошли на риск, усложнив программу, и не прогадали. Наши «русалки» красиво завершили турнир в Сингапуре!

В квалификации россиянки стали лишь седьмыми. Лидеру – Китаю – они проиграли 23,9281 балла. Такое отставание объясняется ошибкой – на шестой поддержке у одной из спортсменок соскользнула нога. Так как наши девчонки не успели зафиксировать рисунок, судьи сильно снизили баллы.

Конечно, это не устроило российскую команду. К финалу синхронистки с тренерами решили усложнить программу: с 24,400 до 25,000. И теперь равных в трудности нашим не было.

Девочки в финале сделали всё, что могли, выложившись на 100%. Они отлично передали энергичность своей программы-пасадобля «Рио-Рита». Наша команда была очень харизматична и просто заряжала всех вокруг позитивом. За артистизм судьи поставили россиянкам 96,100 балла, чуть больше, чем в квалификации (95,5000).

Роскошный камбэк российских синхронисток Фото: Sarah Stier/Getty Images

Зато за исполнение наши «русалки» получили гораздо больше: 128,6291 против 106,3712 балла. Связано это с тем, что та самая поддержка, которая не получилась в квалификации, в этот раз была засчитана. Хотя и в финале судьи обратили на неё особое внимание, оправив её на пересмотр.

В остальном же россиянки сделали всё превосходно. Были чёткие рисунки, близкая работа, сложные и красивые поддержки. Просто блеск!

Наша команда ждала результатов в напряжении, однако после выставления оценок девчонки просто завизжали от радости. 224,7876 балла – после такого можно было рассчитывать на медали. Оставалось лишь дождаться выступления соперников.

Многие иностранные команды выступили не так, как хотели. Были ошибки и судейские пересмотры. Оттого с каждой программой шансы на золото для россиян повышались. Но, увы, занять первое место в акробатике наши девчонки всё-таки не смогли. Победительницей стала сборная Китая.

У синхронисток из Поднебесной сложность была ниже, чем у россиянок (24,6625). Тем не менее за исполнение они получили практически такую же оценку – 128,9186. А по артистизму китаянки превзошли наших девчонок. Судьи высоко оценили колоритную программу «Дух терракотовых воинов» (100,1000). В сумме они набрали 229,0186 балла, обойдя сборную России на 4,2895 балла.

На этом соревнования по синхронному плаванию на ЧМ-2025 закончились. В копилке сборной России оказалось восемь медалей: три золотые, три серебряные и две бронзовые. Результат – прекрасный. Теперь ждём таких же крутых выступлений от пловцов и прыгунов в воду.