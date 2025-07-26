Российские пловцы будут блистать во многих финалах. Но и про битвы иностранных звёзд спорта забывать не стоит!

Все главные заплывы водного ЧМ-2025 в одном списке. Где ждём медалей и мировых рекордов?

В воскресенье, 27 июля, на чемпионате мира по водным видам спорта – 2025 в Сингапуре стартуют соревнования по плаванию. В них примут участие не только иностранные звёзды, но и наши топовые спортсмены.

Неделя обещает быть крайне насыщенной: будут и мировые рекорды, будут и драматичные битвы за доли секунды, будут и медали у России!

Мы собрали в одном списке главные заплывы, посмотрев которые вы точно не пожалеете о потраченном времени. Сохраняйте себе в закладки!

Время заплывов — московское.

Воскресенье, 27 июля

14:02 — Мужчины. Вольный стиль, 400 м

В апреле этого года Лукас Мертенс побил мировой рекорд Пауля Бидермана, который держался аж с 2009 года. В Сингапуре 23-летний пловец будет пытаться не только победить, но и превзойти своё достижение – 3.39,96.

14:32 — Женщины. Вольный стиль, 400 м

В первый же день турнира пловцов в Сингапуре нас ждёт, возможно, самая яркая битва за победу. Сразу четыре спортсменки в мире плывут практически на одно время: Саммер Макинтош, Кэти Ледеки, Ли Бинцзе и Лани Паллистер претендуют на первое место. Вот только золото в финале всего одно!

Кэти Ледеки Фото: Sarah Stier/Getty Images

Понедельник, 28 июля

14:45 — Мужчины. Баттерфляй, 50 м

За победу будут биться сразу три топовых спортсмена: швейцарец Ноэ Понти, канадец Илья Харун и француз Максим Груссе. Очевидно, что на столь короткой дистанции всё решат скорость старта и последнее касание.

Вторник, 29 июля

14:56 — Мужчины. Спина, 100 м

Наши Климент Колесников и Мирон Лифинцев входят в четвёрку лучших пловцов на спине, а это значит, что есть шансы на золото и не только!

15:38 — Женщины. Брасс, 100 м

Евгении Чикуновой по силам побороться за место в тройке. Но стоит помнить, что 100-метровка – это не коронная дистанция российского лидера.

Среда, 30 июля

14:02 — Мужчины. Вольный стиль, 800 м

Одна из самых ярких битв за медали. На награды будут претендовать сразу пять человек: Свен Шварц, Лукас Мертенс, Дэниел Уиффен, Бобби Финке и Грегорио Пальтриньери – настолько плотные здесь результаты.

14:59 — Мужчины. Брасс, 50 м

В заплыве примут участие два россиянина: Кирилл Пригода и Иван Кожакин. Оба наших парня при удачном раскладе будут претендовать на медали.

15:41 — Микст. Эстафета 4х100 м, комплекс

Состав нашей команды будет определён ближе к заплыву, когда станет ясно, кто на что способен. Но у наших есть неплохие шансы на пьедестал.

Кирилл Пригода Фото: РИА Новости

Четверг, 31 июля

14:02 — Женщины. Баттерфляй, 200 м

Канадка Саммер Макинтош – явный фаворит заплыва. Но его главной звездой, скорее всего, станет не она, а 12-летняя китаянка Юй Цзыди. У маленькой девочки есть реальные шансы на медаль. Это феномен!

14:21 — Мужчины. Комплекс, 200 м

Хоть в финале, вероятно, примет участие наш Илья Бородин, всё внимание будет приковано к другому пловцу. И его имя – Леон Маршан. Француз творил чудеса на Олимпиаде в Париже и может всех удивить в Сингапуре.

14:30 — Мужчины. Вольный стиль, 100 м

Нас ждут жаркая заруба между Пань Чжаньлэ и Давидом Поповичем. Не исключено, что в этой схватке пловцы могут обновить мировой рекорд!

Саммер Макинтош Фото: Michael Reaves/Getty Images

Пятница, 1 августа

14:42 — Мужчины. Брасс, 200 м

В финале мы можем увидеть не только Кирилла Пригоду, но и Александра Жигалова. Хочется верить, что кто-то сможет добраться до пьедестала.

15:05 — Женщины. Брасс, 200 м

Важнейший заплыв для россиян, ведь именно здесь шансы России на золото в плавании и болельщики, и эксперты оценивают максимально высоко! У Чикуновой здесь нет конкуренток, нужно просто справиться с собой.

Суббота, 2 августа

14:02 — Женщины. Баттерфляй, 50 м

В этом виде крайне высокая плотность результатов, а значит, всё будет решать касание. Наша Арина Суркова может показать неплохое время и при удачном стечении обстоятельств зацепиться за пьедестал чемпионата мира.

Климент Колесников Фото: РИА Новости

14:09 — Мужчины. Вольный стиль, 50 м

До финала могут добраться сразу два наших пловца: Климент Колесников и Егор Корнев. Бороться за медали будет непросто, однако в самом быстром заплыве чемпионата мира всё может решить какая-то мелочь или просто удача.

15:17 — Женщины. Вольный стиль, 800 м

Ещё одна красивая битва канадской и американской чемпионок – Саммер Макинтош и Кэти Ледеки. Кто победит на этот раз: молодость или опыт?

15:37 — Микст. Эстафета 4х100 м, вольный стиль

Очень многое здесь будет зависеть от состава, запаса сил и морального настроя, но теоретически наши ребята могут попасть в тройку призёров.

Воскресенье, 3 августа

14:02 — Мужчины. Спина, 50 м

Ещё один потенциально «золотой» заплыв для России. В числе фаворитов сразу два наших парня: Климент Колесников и Павел Самусенко. В идеальном раскладе ждём от ребят сразу две медали, в том числе и золотую!

14:56 — Мужчины. Комплекс, 400 м

Этот заплыв выиграет Леон Маршан, других вариантов нет. Однако посмотреть заплыв стоит хотя бы ради сражающегося за медаль Ильи Бородина.

15:12 — Женщины. Комплекс, 400 м

Здесь та же ситуация, что и в финале 200 м баттерфляем. Явный фаворит – Саммер Макинтош, но главная звезда – 12-летняя Юй Цзыди.

15:28 — Мужчины. Эстафета 4х100 м, комплекс

Состав команды тренеры определят по ходу турнира. Но уже сейчас можно сказать, у наших парней отличные шансы взять медаль!