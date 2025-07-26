Все главные заплывы водного ЧМ-2025 в одном списке. Где ждём медалей и мировых рекордов?

В воскресенье, 27 июля, на чемпионате мира по водным видам спорта – 2025 в Сингапуре стартуют соревнования по плаванию. В них примут участие не только иностранные звёзды, но и наши топовые спортсмены.
Неделя обещает быть крайне насыщенной: будут и мировые рекорды, будут и драматичные битвы за доли секунды, будут и медали у России!
Мы собрали в одном списке главные заплывы, посмотрев которые вы точно не пожалеете о потраченном времени. Сохраняйте себе в закладки!
Время заплывов — московское.
- Воскресенье, 27 июля
- Понедельник, 28 июля
- Вторник, 29 июля
- Среда, 30 июля
- Четверг, 31 июля
- Пятница, 1 августа
- Суббота, 2 августа
- Воскресенье, 3 августа
Воскресенье, 27 июля
14:02 — Мужчины. Вольный стиль, 400 м
В апреле этого года Лукас Мертенс побил мировой рекорд Пауля Бидермана, который держался аж с 2009 года. В Сингапуре 23-летний пловец будет пытаться не только победить, но и превзойти своё достижение – 3.39,96.
14:32 — Женщины. Вольный стиль, 400 м
В первый же день турнира пловцов в Сингапуре нас ждёт, возможно, самая яркая битва за победу. Сразу четыре спортсменки в мире плывут практически на одно время: Саммер Макинтош, Кэти Ледеки, Ли Бинцзе и Лани Паллистер претендуют на первое место. Вот только золото в финале всего одно!
Кэти Ледеки
Фото: Sarah Stier/Getty Images
Понедельник, 28 июля
14:45 — Мужчины. Баттерфляй, 50 м
За победу будут биться сразу три топовых спортсмена: швейцарец Ноэ Понти, канадец Илья Харун и француз Максим Груссе. Очевидно, что на столь короткой дистанции всё решат скорость старта и последнее касание.
Вторник, 29 июля
14:56 — Мужчины. Спина, 100 м
Наши Климент Колесников и Мирон Лифинцев входят в четвёрку лучших пловцов на спине, а это значит, что есть шансы на золото и не только!
15:38 — Женщины. Брасс, 100 м
Евгении Чикуновой по силам побороться за место в тройке. Но стоит помнить, что 100-метровка – это не коронная дистанция российского лидера.
Среда, 30 июля
14:02 — Мужчины. Вольный стиль, 800 м
Одна из самых ярких битв за медали. На награды будут претендовать сразу пять человек: Свен Шварц, Лукас Мертенс, Дэниел Уиффен, Бобби Финке и Грегорио Пальтриньери – настолько плотные здесь результаты.
14:59 — Мужчины. Брасс, 50 м
В заплыве примут участие два россиянина: Кирилл Пригода и Иван Кожакин. Оба наших парня при удачном раскладе будут претендовать на медали.
15:41 — Микст. Эстафета 4х100 м, комплекс
Состав нашей команды будет определён ближе к заплыву, когда станет ясно, кто на что способен. Но у наших есть неплохие шансы на пьедестал.
Кирилл Пригода
Фото: РИА Новости
Четверг, 31 июля
14:02 — Женщины. Баттерфляй, 200 м
Канадка Саммер Макинтош – явный фаворит заплыва. Но его главной звездой, скорее всего, станет не она, а 12-летняя китаянка Юй Цзыди. У маленькой девочки есть реальные шансы на медаль. Это феномен!
14:21 — Мужчины. Комплекс, 200 м
Хоть в финале, вероятно, примет участие наш Илья Бородин, всё внимание будет приковано к другому пловцу. И его имя – Леон Маршан. Француз творил чудеса на Олимпиаде в Париже и может всех удивить в Сингапуре.
14:30 — Мужчины. Вольный стиль, 100 м
Нас ждут жаркая заруба между Пань Чжаньлэ и Давидом Поповичем. Не исключено, что в этой схватке пловцы могут обновить мировой рекорд!
Саммер Макинтош
Фото: Michael Reaves/Getty Images
Пятница, 1 августа
14:42 — Мужчины. Брасс, 200 м
В финале мы можем увидеть не только Кирилла Пригоду, но и Александра Жигалова. Хочется верить, что кто-то сможет добраться до пьедестала.
15:05 — Женщины. Брасс, 200 м
Важнейший заплыв для россиян, ведь именно здесь шансы России на золото в плавании и болельщики, и эксперты оценивают максимально высоко! У Чикуновой здесь нет конкуренток, нужно просто справиться с собой.
Суббота, 2 августа
14:02 — Женщины. Баттерфляй, 50 м
В этом виде крайне высокая плотность результатов, а значит, всё будет решать касание. Наша Арина Суркова может показать неплохое время и при удачном стечении обстоятельств зацепиться за пьедестал чемпионата мира.
Климент Колесников
Фото: РИА Новости
14:09 — Мужчины. Вольный стиль, 50 м
До финала могут добраться сразу два наших пловца: Климент Колесников и Егор Корнев. Бороться за медали будет непросто, однако в самом быстром заплыве чемпионата мира всё может решить какая-то мелочь или просто удача.
15:17 — Женщины. Вольный стиль, 800 м
Ещё одна красивая битва канадской и американской чемпионок – Саммер Макинтош и Кэти Ледеки. Кто победит на этот раз: молодость или опыт?
15:37 — Микст. Эстафета 4х100 м, вольный стиль
Очень многое здесь будет зависеть от состава, запаса сил и морального настроя, но теоретически наши ребята могут попасть в тройку призёров.
Воскресенье, 3 августа
14:02 — Мужчины. Спина, 50 м
Ещё один потенциально «золотой» заплыв для России. В числе фаворитов сразу два наших парня: Климент Колесников и Павел Самусенко. В идеальном раскладе ждём от ребят сразу две медали, в том числе и золотую!
14:56 — Мужчины. Комплекс, 400 м
Этот заплыв выиграет Леон Маршан, других вариантов нет. Однако посмотреть заплыв стоит хотя бы ради сражающегося за медаль Ильи Бородина.
15:12 — Женщины. Комплекс, 400 м
Здесь та же ситуация, что и в финале 200 м баттерфляем. Явный фаворит – Саммер Макинтош, но главная звезда – 12-летняя Юй Цзыди.
15:28 — Мужчины. Эстафета 4х100 м, комплекс
Состав команды тренеры определят по ходу турнира. Но уже сейчас можно сказать, у наших парней отличные шансы взять медаль!