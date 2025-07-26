Работал на кладбище, а теперь стал самым быстрым человеком России. Костя Крылов — мощь!

Он ближе всех подобрался к тому, чтобы выбежать 100-метровку из 10 секунд. Таких результатов не было ни у кого почти 20 лет.

Буквально на днях после фееричного забега Алексея Данилова, побившего рекорд страны, установленный ещё на Олимпиаде-80, мы говорили, что в России осталось ещё несколько «вечных рекордов».

Теперь на одно достижение из прошлого века стало меньше. Историю российской лёгкой атлетики переписал 21-летний парень!

Самый быстрый человек

Константин Крылов обновил рекорд России в беге на 100 м. Спринтерскую дистанцию он преодолел за 10,04. Время было показано на первенстве России до 23 лет.

С предыдущего рекорда Константин сбросил аж 0,06 секунды, а со своего личного — 0,11. Ориентиром для него были результаты Николая Юшманова (1986 год) и Андрея Епишина (2006 год). Они пробегали 100 м за 10,10.

«Это очень старый рекорд. Он является одной из моих целей. Однако я стремлюсь к более интересным циферкам, чем эти. Чтобы мой результат состоял не из четырёх, а из трёх цифр. Но я не загадываю, когда это должно случиться, иду к своей цели шаг за шагом», – говорил в Крылов в интервью ТАСС.

Константин Крылов Фото: ВФЛА

«Подрабатывал на кладбище»

Лучший спринтер России родился в Красноярске, а лёгкой атлетикой начал заниматься в 11 лет. Он вспоминал, что в секцию его привели, чтобы меньше бездельничал. А до 15 лет Константин уже серьёзно занимался футболом. Но потом игру с мячом пришлось закончить ради «Королевы спорта».

Окончив школу, он поступил на технический факультет Сибирского федерального университета (СФУ), но так и не смог закончить первый семестр. Его отчислили. Зато в 2023 году Крылов на первенстве страны побил сразу два рекорда в категории U20 и дебютировал на взрослом уровне. На ЧР-2023 он стал только вторым, но уже через год взял своё – завоевал золото.

В том же 2023-м он подрабатывал на кладбище, чтобы подзаработать.

«Пару лет назад подрабатывал газонокосильщиком на кладбище. У меня все друзья летом пошли работать, ну и я тоже захотел.

Работа, на самом деле, отличная. Несложно, и куча историй оттуда осталась. Например, однажды я поймал мужика, который ходил по могилам и воровал конфеты. Или ещё как-то мужик перепутал и выпил солярки.

Константин Крылов Фото: ВФЛА

Прошлым летом я тоже подрабатывал, но уже грузчиком. Нужно было из фуры таскать туши свиней. Однако бригадир нас увидел и сказал: «Что-то вы, ребята, мелкие». И я в итоге мыл контейнер, в котором свиней разделывали», – приводит слова Крылова в 2023 году Sports.ru.

Рекорды мира в спринте и в 2025-м по-прежнему удерживает ямаец Усэйн Болт. Однако если вы думаете, что Крылов сходит с ума от его результатов, то спешим вас разочаровать. Светская жизнь ямайского бегуна россиянину пришлась не по душе. На дорожку он выходит не из-за этого.

«Я, конечно, знал, кто такой Болт. Но в спорт пришёл точно не из-за желания быть таким, как он. Кумира как такового у меня нет, я у всех стараюсь брать лучшее и отметать худшее. Этот спортсмен любил гулять, не всегда соблюдал спортивную дисциплину. Но в целом, конечно, он может являться примером для подражания. Не зря к его мировым рекордам уже почти 15 лет пока никто не может подступиться», – приводит слова Крылова ТАСС.

Константин, бесспорно, крут. И если он в 21 год обновил рекорд России и показал цифры, к которым долго шёл, то что будет через год? Неужели россиянин впервые в истории выбежит 100-метровку из 10 секунд?

Надеемся, что новый рекорд не заставит себя долго ждать!