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Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025: расписание 27 июля, плавание, что и когда стоит посмотреть

Чудо Пригоды и первые медали. Что посмотреть в первый день плавания на водном ЧМ-2025?
Татьяна Постникова
Кирилл Пригода
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Полное расписание соревнований по плаванию 27 июля в Сингапуре.

27 июля на чемпионате мира по водным видам спорта – 2025 в Сингапуре стартовали соревнования по плаванию. Уже в вечерней (а по московскому времени – в дневной) сессии будут разыграны первые медали.

Собрали для вас главные заплывы дня, которые стоит посмотреть!

Все главные заплывы водного ЧМ:
Все главные заплывы водного ЧМ-2025 в одном списке. Где ждём медалей и мировых рекордов?
Все главные заплывы водного ЧМ-2025 в одном списке. Где ждём медалей и мировых рекордов?

14:02. Финал. Мужчины, 400 м, вольный стиль

Всё ждут, что Лукас Мертенс вновь снесёт мировой рекорд. В апреле немецкий пловец превзошёл достижение Пауля Бидермана, которое держалось аж с 2009 года!

После квалификации у Мертенса всё ещё есть шансы на рекорд, однако за него придётся побороться. В предварительных заплывах Лукас стал вторым, проиграв Сэмюэлу Шорту 1,74 секунды. Да, немец мог экономить силы перед финалом, но отставание вызывает опасения. В общем, будет интересно!

14:13. Полуфинал. Женщины, 100 м, баттерфляй

Болеем за Дарью Клепикову! Россиянка пробилась в полуфинал с восьмым временем, а это очень неплохой результат. Более того, 20-летняя пловчиха остановилась всего-то в 0,12 секунды от рекорда России. Для выхода в финал нужно плыть быстрее, а значит, у Дарьи отличные шансы превзойти достижение Светланы Чимровой.

Дарья Клепикова

Дарья Клепикова

Фото: РИА Новости

14:32. Финал. Женщины, 400 м, вольный стиль

Этот заплыв должен стать одним из самых ярких на ЧМ-2025! Всё из-за мощнейшего противостояния Саммер Макинтош и Кэти Ледеки. Американка – одна из лучших пловчих в истории, канадка – юный талант, который в этом году уже обновил мировой рекорд. На турнире в Сингапуре Ледеки с Макинтош сойдутся не один раз, но первое противостояние задаст тон всей дальнейшей борьбе. В квалификации на 400 м вольным стилем обе пловчихи сдерживали себя, как могли. Так что в финале нас точно ждёт рубилово!

14:48. Полуфинал. Мужчины, 100 м, брасс

Ещё в предварительном заплыве Кирилл Пригода обновил рекорд России. Он превзошёл достижение Антона Чупкова на 0,3 секунды. Более того, Кирилл показал время лучше, чем Николо Мартиненги на победной для себя Олимпиаде-2024!

О чём Пригода говорил перед ЧМ-2025?
«Это на 90% Олимпиада». Лидер российской команды пловцов – о подготовке к ЧМ-2025
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«Это на 90% Олимпиада». Лидер российской команды пловцов – о подготовке к ЧМ-2025

От Пригоды на старте ЧМ такого никто не ждал, оттого посмотреть на россиянина в полуфинале будет крайне интересно. Если это был не однократный всплеск, то у нашего парня есть шикарные шансы на золото!

Кстати, в полуфинал вышел ещё и Данил Семьянинов. У него лишь 14-е время, поэтому рассчитывать на проход дальше довольно трудно.

14:59. Полуфинал. Женщины, 200 м, комплекс

Посмотреть эти заплывы стоит совсем не из-за лидеров, а из-за вундеркинда из Китая. Для 12-летней Юй Цзыди, которая бьёт взрослые рекорды, это первый полуфинал ЧМ в карьере.

Утром Цзыди едва добралась до этой стадии, заплыв с 15-м временем. Полуфинал расставит всё по местам и покажет, на что способна китаянка.

Как 12-летняя девочка шокировала весь мир:
Пловчиха-вундеркинд в 12 лет бьёт взрослые рекорды и пробилась на ЧМ-2025. Кто она такая?
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Пловчиха-вундеркинд в 12 лет бьёт взрослые рекорды и пробилась на ЧМ-2025. Кто она такая?

15:16. Финал. Женщины, эстафета 4х100 м, вольный стиль

Болеем за россиянок! Сразу скажем: шансов на медали у наших девчонок практически нет. Заплыть в тройку поможет лишь чудо, которое вряд ли случится. Тем не менее девчонки будут бороться. В предварительном раунде они уже обновили рекорд страны, а значит, могут сделать это снова.

Все результаты чемпионата мира – 2025
Медальный зачёт чемпионата мира – 2025
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