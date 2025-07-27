Есть трудовая медаль в прыжках в воду на водном ЧМ-2025! Россия достойно билась с Китаем

Российские прыгуны в воду из Сингапура без медали не уедут. Это стало ясно в воскресенье, 27 июля, когда наши спортсмены завоевали бронзовую медаль в миксте на вышке.

Навязали борьбу

На подиум попали Александр Бондарь и Анна Конаныхина. По сумме шести прыжков они набрали 311,88 балла. Победа досталась китайцам Юнсиню Чжу и Пэйлину Се (323,04 балла), а серебро забрали представители КНДР Ви Хён Чхое и Джин Ми Чо (322,98).

После первых прыжков россияне лидировали с отрывом в 6-10 баллов от конкурентов, у китайцев же совсем не задался первый прыжок со сложностью 2,0. За него чемпионы мира получили всего 36 баллов, тогда как самый лёгкий прыжок в арсенале Бондаря и Конаныхиной судьи оценили на 51 балл.

А дальше сильнее оказались те, кто морально устойчив и лучше готов к нагрузкам. С каждым прыжком вход в воду у российских спортсменов ухудшался. Было слишком много брызг, отклонения от вертикали. Решающими можно назвать четвёртый и пятый прыжки. Именно тогда Александр и Анна, к сожалению, растеряли свой задел.

К счастью для наших спортсменов, в этот день в секторе прыжков в воду ошибались не только они. Четвёртое место досталось США, а пятое – Украине, которые не воспользовались своими шансами на медаль.

Всё только начинается!

Бронза в миксте для российских прыгунов – определённо хороший результат.

Для опытного Бондаря это уже пятая медаль с чемпионатов мира: в его активе ранее было два серебра и две бронзы. Он также является бронзовым призёром Олимпиады-2020.

А вот для Анны Конаныхиной история успеха на мировых турнирах только начинается. Это первая награда для 20-летней девушки на таком уровне.

Турнир для призёров из России продолжается. Уже завтра Конаныхина в паре с Александрой Кедриной выйдет на старт в синхронных прыжках с вышки. Пожелаем девушкам как минимум пробиться в финал. Начало – в 8:32 мск.