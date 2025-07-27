Полный список мировых рекордов в плавании. Какие из них падут на ЧМ-2025 в Сингапуре?

Сильнейшие пловцы современности уже приступили к распределению наград ЧМ-2025 в Сингапуре. Многие из них будут претендовать не только на заветные золотые медали, но ещё и на мировые рекорды.

Глава международной федерации World Aquatics Брент Новицкий в интервью Reuters заявил, что сейчас в плавании нет тотального доминирования какой-то одной страны, а значит, и число стран-призёров турнира может вырасти и даже стать самым большим за всю историю – больше 29. Ждёт он и новых мировых рекордов. О них, наверное, мечтают многие пловцы, но далеко не каждому фавориту и даже чемпиону удаётся реализовать эту мечту.

Кто может переписать историю?

Бесспорно, одним из тех, кто будет гнаться за лучшими секундами на планете, является четырёхкратный олимпийский чемпион Леон Маршан. Его амбиции на 200 м комплексом понятны – нужно стереть и забыть результат американца Райана Лохте 14-летней давности, а на 400 м комплексом – улучшить собственные же секунды.

Стоит ждать шоу и от канадки Саммер Макинтош (400 м вольным стилем), и от американки Кэти Ледеки (800 м вольным стилем), которые в этом сезоне уже побили мировые рекорды. К пику формы они только подошли.

Саммер Макинтош Фото: Adam Pretty/Getty Images

А что по россиянам? Лучшими в сезоне на своих профильных дистанциях являются брассистка Евгения Чикунова (200 м) и спинист Климент Колесников (50 и 100 м). От них тоже следует ждать мощных результатов.

Обращают на себя внимание и семь мировых рекордов, которые были установлены ещё в эпоху суперкостюмов. Как раз они и являются самыми устойчивыми на данный момент. Быть может, пора перевернуть и эту страницу плавания?

Полная таблица мировых рекордов

Ниже вы можете ознакомиться со всеми мировыми рекордами в плавании у мужчин, женщин, а также в эстафетах и миксте.

Дисциплина WR Спортсмен Дата SB Спортсмен МУЖЧИНЫ 50 м вольный стиль 20,91 (к) Сезар Сьелу (Бразилия) 18.12.2009 21,30 Кэмерон Макэвой (Австралия) 100 м вольный стиль 46,40 Пан Чжаньлэ (КНР) 31.07.2024 46,71 Давид Попович (Румыния) 200 м вольный стиль 1:42,00 (к) Пауль Бидерман (Германия) 28.07.2009 1:43,64 Давид Попович (Румыния) 400 м вольный стиль 3:39,96 Лукас Мертенс (Германия) 12.04.2025 3:39,96 Лукас Мертенс (Германия) 800 м вольный стиль 7:32,12 (к) Чжан Линь (КНР) 29.07.2009 7:38,12 Свен Шварц (Германия) 1500 м вольный стиль 14:30.67 Бобби Финк (США) 04.08.2024 14:36,24 Флориан Велльброк (Германия) 50 м на спине 23,55 Климент Колесников (РФ) 27.07.2023 23,90 Климент Колесников (РФ) 100 м на спине 51,60 Томас Чеккон (Италия) 20.06.2022 52,04 Климент Колесников (РФ) 200 м на спине 1:51,92 (к) Аарон Пирсол (США) 31.07.2009 1:54,25 Джек Эйкинс (США) 50 м брасс 25,95 Адам Пити (Великобритания) 25.07.2017 26,27 Лудовико Виберти (Италия) 100 м брасс 56,88 Адам Пити (Великобритания) 21.07.2019 58,61 Цинь Хайян (Китай) 200 м брасс 2:05,48 Цинь Хайян (КНР) 28.07.2023 2:07,27 Син Охаси (Япония) 50 м баттерфляй 22,27 Андрей Говоров (Украина) 01.07.2018 22,68 Илья Харун (Канада) 100 м баттерфляй 49,45 Калеб Дрессел (США) 31.07.2021 50,11 Максим Груссе (Франция) 200 м баттерфляй 1:50,34 Криштоф Милак (Венгрия) 21.06.2022 1:52,37 Лука Урландо (США) 200 м комплекс 1:54,00 Райан Лохте (США) 28.07.2011 1:55,73 Шейн Касас (США) 400 м комплекс 4:02.50 Леон Маршан (Франция) 23.07.2023 4:07,11 Леон Маршан (Франция) 4х100 м вольный стиль 3:08,24 (к) США 11.08.2008 4х200 м вольный стиль 6:58,55 (к) США 31.07.2009 4х100 м комбинированная 3:26,78 США 01.08.2021 ЖЕНЩИНЫ 50 м вольный стиль 23,61 Сара Шёстрём (Швеция) 29.07.2023 23,91 Гретчен Уолш (США) 100 м вольный стиль 51,71 Сара Шёстрём (Швеция) 23.07.2021 52,43 Торри Хаск (США) 200 м вольный стиль 1:52,23 Ариарне Титмус (Австралия) 12.06.2024 1:54,43 Молли О’Каллаган (Австралия) 400 м вольный стиль 3:54,18 Саммер Макинтош (Канада) 07.06.2025 3:54,18 Саммер Макинтош (Канада) 800 м вольный стиль 8:04,12 Кэти Ледеки (США) 03.05.2025 8:04,12 Кэти Ледеки (США) 1500 м вольный стиль 15:20,48 Кэти Ледеки (США) 16.05.2018 15:24,51 Кэти Ледеки (США) 50 м на спине 26,86 Кейли Маккеоун (Австралия) 20.10.2023 26,97 Кэтрин Беркофф (Австралия) 100 м на спине 57,13 Реган Смит (США) 18.06.2024 57,46 Реган Смит (США) 200 м на спине 2:03,14 Кейли Маккеоун (Австралия) 10.03.2023 2:04,47 Кейли Маккеоун (Австралия) 50 м брасс 29,16 Рута Мейлютите (Латвия) 30.07.2023 29,83 Энели Ефимова (Эстония) 100 м брасс 1:04,13 Лилли Кинг (США) 20.07.2017 1:05,37 Ангарад Эванс (Великобритания) 200 м брасс 2:17,55 Евгения Чикунова (Россия) 21.04.2023 2:20,36 Евгения Чикунова (Россия) 50 м баттерфляй 24,43 Сара Шёстрём (Швеция) 05.07.2014 24,66 Гретчен Уолш (США) 100 м баттерфляй 54,60 Гретчен Уолш (США) 03.05.2025 54,60 Гретчен Уолш (США) 200 м баттерфляй 2:01,81 (к) Лю Цзыгэ (КНР) 21.10.2009 2:02,26 Саммер Макинтош (Канада) 200 м комплекс 2:05,70 Саммер Макинтош (Канада) 09.06.2025 2:05,70 Саммер Макинтош (Канада) 400 м комплекс 4:23,65 Саммер Макинтош (Канада) 11.06.2025 4:23,65 Саммер Макинтош (Канада) 4х100 м вольный стиль 3:27,96 Австралия 23.07.2023 4х200 м вольный стиль 7:37,50 Австралия 27.07.2023 4х100 м комбинированная 3:49,63 США 04.08.2024 МИКСТ 4х100 м вольный стиль 3:18,83 Австралия 29.07.2023 4х100 м комбинированная 3:37,43 США 03.08.2024

WR – мировой рекорд, SB – лучший результат сезона, (к) – рекорд, установленный в эпоху плавания в костюмах

Каким этот турнир будет для российских пловцов и их соперников? Сколько мировых рекордов будет обновлено в бассейне Сингапура? Про всё это мы узнаем уже в ближайшие дни. История творится на наших глазах.