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Список мировых рекордов по плаванию у мужчин и женщин и лучшие результаты сезона перед ЧМ-2025 по водным видам спорта

Полный список мировых рекордов в плавании. Какие из них падут на ЧМ-2025 в Сингапуре?
Батраз Томаев
Список мировых рекордов по плаванию
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В некоторых дисциплинах никто в истории не был быстрее россиян.

Сильнейшие пловцы современности уже приступили к распределению наград ЧМ-2025 в Сингапуре. Многие из них будут претендовать не только на заветные золотые медали, но ещё и на мировые рекорды.

Глава международной федерации World Aquatics Брент Новицкий в интервью Reuters заявил, что сейчас в плавании нет тотального доминирования какой-то одной страны, а значит, и число стран-призёров турнира может вырасти и даже стать самым большим за всю историю – больше 29. Ждёт он и новых мировых рекордов. О них, наверное, мечтают многие пловцы, но далеко не каждому фавориту и даже чемпиону удаётся реализовать эту мечту.

Календарь чемпионата мира по водным видам спорта – 2025
Медиальный зачёт чемпионата мира по водным видам спорта – 2025

Кто может переписать историю?

Бесспорно, одним из тех, кто будет гнаться за лучшими секундами на планете, является четырёхкратный олимпийский чемпион Леон Маршан. Его амбиции на 200 м комплексом понятны – нужно стереть и забыть результат американца Райана Лохте 14-летней давности, а на 400 м комплексом – улучшить собственные же секунды.

Стоит ждать шоу и от канадки Саммер Макинтош (400 м вольным стилем), и от американки Кэти Ледеки (800 м вольным стилем), которые в этом сезоне уже побили мировые рекорды. К пику формы они только подошли.

Саммер Макинтош

Саммер Макинтош

Фото: Adam Pretty/Getty Images

А что по россиянам? Лучшими в сезоне на своих профильных дистанциях являются брассистка Евгения Чикунова (200 м) и спинист Климент Колесников (50 и 100 м). От них тоже следует ждать мощных результатов.

Обращают на себя внимание и семь мировых рекордов, которые были установлены ещё в эпоху суперкостюмов. Как раз они и являются самыми устойчивыми на данный момент. Быть может, пора перевернуть и эту страницу плавания?

Полная таблица мировых рекордов

Ниже вы можете ознакомиться со всеми мировыми рекордами в плавании у мужчин, женщин, а также в эстафетах и миксте.

ДисциплинаWRСпортсменДатаSBСпортсмен
МУЖЧИНЫ
50 м вольный стиль20,91 (к)Сезар Сьелу (Бразилия)18.12.200921,30Кэмерон Макэвой (Австралия)
100 м вольный стиль46,40Пан Чжаньлэ (КНР)31.07.202446,71Давид Попович (Румыния)
200 м вольный стиль1:42,00 (к)Пауль Бидерман (Германия)28.07.20091:43,64Давид Попович (Румыния)
400 м вольный стиль3:39,96Лукас Мертенс (Германия)12.04.20253:39,96Лукас Мертенс (Германия)
800 м вольный стиль7:32,12 (к)Чжан Линь (КНР)29.07.20097:38,12Свен Шварц (Германия)
1500 м вольный стиль14:30.67Бобби Финк (США)04.08.202414:36,24Флориан Велльброк (Германия)
50 м на спине23,55Климент Колесников (РФ)27.07.202323,90Климент Колесников (РФ)
100 м на спине51,60Томас Чеккон (Италия)20.06.202252,04Климент Колесников (РФ)
200 м на спине1:51,92 (к)Аарон Пирсол (США)31.07.20091:54,25Джек Эйкинс (США)
50 м брасс25,95Адам Пити (Великобритания)25.07.201726,27Лудовико Виберти (Италия)
100 м брасс56,88Адам Пити (Великобритания)21.07.201958,61Цинь Хайян (Китай)
200 м брасс2:05,48Цинь Хайян (КНР)28.07.20232:07,27Син Охаси (Япония)
50 м баттерфляй22,27Андрей Говоров (Украина)01.07.201822,68Илья Харун (Канада)
100 м баттерфляй49,45Калеб Дрессел (США)31.07.202150,11Максим Груссе (Франция)
200 м баттерфляй1:50,34Криштоф Милак (Венгрия)21.06.20221:52,37Лука Урландо (США)
200 м комплекс1:54,00Райан Лохте (США)28.07.20111:55,73Шейн Касас (США)
400 м комплекс4:02.50Леон Маршан (Франция)23.07.20234:07,11Леон Маршан (Франция)
4х100 м вольный стиль3:08,24 (к)США11.08.2008
4х200 м вольный стиль6:58,55 (к)США31.07.2009
4х100 м комбинированная3:26,78США01.08.2021
ЖЕНЩИНЫ
50 м вольный стиль23,61Сара Шёстрём (Швеция)29.07.202323,91Гретчен Уолш (США)
100 м вольный стиль51,71Сара Шёстрём (Швеция)23.07.202152,43Торри Хаск (США)
200 м вольный стиль1:52,23Ариарне Титмус (Австралия)12.06.20241:54,43Молли О’Каллаган (Австралия)
400 м вольный стиль3:54,18Саммер Макинтош (Канада)07.06.20253:54,18Саммер Макинтош (Канада)
800 м вольный стиль8:04,12Кэти Ледеки (США)03.05.20258:04,12Кэти Ледеки (США)
1500 м вольный стиль15:20,48Кэти Ледеки (США)16.05.201815:24,51Кэти Ледеки (США)
50 м на спине26,86Кейли Маккеоун (Австралия)20.10.202326,97Кэтрин Беркофф (Австралия)
100 м на спине57,13Реган Смит (США)18.06.202457,46Реган Смит (США)
200 м на спине2:03,14Кейли Маккеоун (Австралия)10.03.20232:04,47Кейли Маккеоун (Австралия)
50 м брасс29,16Рута Мейлютите (Латвия)30.07.202329,83Энели Ефимова (Эстония)
100 м брасс1:04,13Лилли Кинг (США)20.07.20171:05,37Ангарад Эванс (Великобритания)
200 м брасс2:17,55Евгения Чикунова (Россия)21.04.20232:20,36Евгения Чикунова (Россия)
50 м баттерфляй24,43Сара Шёстрём (Швеция)05.07.201424,66Гретчен Уолш (США)
100 м баттерфляй54,60Гретчен Уолш (США)03.05.202554,60Гретчен Уолш (США)
200 м баттерфляй2:01,81 (к)Лю Цзыгэ (КНР)21.10.20092:02,26Саммер Макинтош (Канада)
200 м комплекс2:05,70Саммер Макинтош (Канада)09.06.20252:05,70Саммер Макинтош (Канада)
400 м комплекс4:23,65Саммер Макинтош (Канада)11.06.20254:23,65Саммер Макинтош (Канада)
4х100 м вольный стиль3:27,96Австралия23.07.2023
4х200 м вольный стиль7:37,50Австралия27.07.2023
4х100 м комбинированная3:49,63США04.08.2024
МИКСТ
4х100 м вольный стиль3:18,83Австралия29.07.2023
4х100 м комбинированная3:37,43США03.08.2024

WR – мировой рекорд, SB – лучший результат сезона, (к) – рекорд, установленный в эпоху плавания в костюмах

Каким этот турнир будет для российских пловцов и их соперников? Сколько мировых рекордов будет обновлено в бассейне Сингапура? Про всё это мы узнаем уже в ближайшие дни. История творится на наших глазах.

Сосредоточься на важном!
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