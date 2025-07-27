Полный список мировых рекордов в плавании. Какие из них падут на ЧМ-2025 в Сингапуре?

Сильнейшие пловцы современности уже приступили к распределению наград ЧМ-2025 в Сингапуре. Многие из них будут претендовать не только на заветные золотые медали, но ещё и на мировые рекорды.
Глава международной федерации World Aquatics Брент Новицкий в интервью Reuters заявил, что сейчас в плавании нет тотального доминирования какой-то одной страны, а значит, и число стран-призёров турнира может вырасти и даже стать самым большим за всю историю – больше 29. Ждёт он и новых мировых рекордов. О них, наверное, мечтают многие пловцы, но далеко не каждому фавориту и даже чемпиону удаётся реализовать эту мечту.
Кто может переписать историю?
Бесспорно, одним из тех, кто будет гнаться за лучшими секундами на планете, является четырёхкратный олимпийский чемпион Леон Маршан. Его амбиции на 200 м комплексом понятны – нужно стереть и забыть результат американца Райана Лохте 14-летней давности, а на 400 м комплексом – улучшить собственные же секунды.
Стоит ждать шоу и от канадки Саммер Макинтош (400 м вольным стилем), и от американки Кэти Ледеки (800 м вольным стилем), которые в этом сезоне уже побили мировые рекорды. К пику формы они только подошли.
Саммер Макинтош
Фото: Adam Pretty/Getty Images
А что по россиянам? Лучшими в сезоне на своих профильных дистанциях являются брассистка Евгения Чикунова (200 м) и спинист Климент Колесников (50 и 100 м). От них тоже следует ждать мощных результатов.
Обращают на себя внимание и семь мировых рекордов, которые были установлены ещё в эпоху суперкостюмов. Как раз они и являются самыми устойчивыми на данный момент. Быть может, пора перевернуть и эту страницу плавания?
Полная таблица мировых рекордов
Ниже вы можете ознакомиться со всеми мировыми рекордами в плавании у мужчин, женщин, а также в эстафетах и миксте.
|Дисциплина
|WR
|Спортсмен
|Дата
|SB
|Спортсмен
|МУЖЧИНЫ
|50 м вольный стиль
|20,91 (к)
|Сезар Сьелу (Бразилия)
|18.12.2009
|21,30
|Кэмерон Макэвой (Австралия)
|100 м вольный стиль
|46,40
|Пан Чжаньлэ (КНР)
|31.07.2024
|46,71
|Давид Попович (Румыния)
|200 м вольный стиль
|1:42,00 (к)
|Пауль Бидерман (Германия)
|28.07.2009
|1:43,64
|Давид Попович (Румыния)
|400 м вольный стиль
|3:39,96
|Лукас Мертенс (Германия)
|12.04.2025
|3:39,96
|Лукас Мертенс (Германия)
|800 м вольный стиль
|7:32,12 (к)
|Чжан Линь (КНР)
|29.07.2009
|7:38,12
|Свен Шварц (Германия)
|1500 м вольный стиль
|14:30.67
|Бобби Финк (США)
|04.08.2024
|14:36,24
|Флориан Велльброк (Германия)
|50 м на спине
|23,55
|Климент Колесников (РФ)
|27.07.2023
|23,90
|Климент Колесников (РФ)
|100 м на спине
|51,60
|Томас Чеккон (Италия)
|20.06.2022
|52,04
|Климент Колесников (РФ)
|200 м на спине
|1:51,92 (к)
|Аарон Пирсол (США)
|31.07.2009
|1:54,25
|Джек Эйкинс (США)
|50 м брасс
|25,95
|Адам Пити (Великобритания)
|25.07.2017
|26,27
|Лудовико Виберти (Италия)
|100 м брасс
|56,88
|Адам Пити (Великобритания)
|21.07.2019
|58,61
|Цинь Хайян (Китай)
|200 м брасс
|2:05,48
|Цинь Хайян (КНР)
|28.07.2023
|2:07,27
|Син Охаси (Япония)
|50 м баттерфляй
|22,27
|Андрей Говоров (Украина)
|01.07.2018
|22,68
|Илья Харун (Канада)
|100 м баттерфляй
|49,45
|Калеб Дрессел (США)
|31.07.2021
|50,11
|Максим Груссе (Франция)
|200 м баттерфляй
|1:50,34
|Криштоф Милак (Венгрия)
|21.06.2022
|1:52,37
|Лука Урландо (США)
|200 м комплекс
|1:54,00
|Райан Лохте (США)
|28.07.2011
|1:55,73
|Шейн Касас (США)
|400 м комплекс
|4:02.50
|Леон Маршан (Франция)
|23.07.2023
|4:07,11
|Леон Маршан (Франция)
|4х100 м вольный стиль
|3:08,24 (к)
|США
|11.08.2008
|4х200 м вольный стиль
|6:58,55 (к)
|США
|31.07.2009
|4х100 м комбинированная
|3:26,78
|США
|01.08.2021
|ЖЕНЩИНЫ
|50 м вольный стиль
|23,61
|Сара Шёстрём (Швеция)
|29.07.2023
|23,91
|Гретчен Уолш (США)
|100 м вольный стиль
|51,71
|Сара Шёстрём (Швеция)
|23.07.2021
|52,43
|Торри Хаск (США)
|200 м вольный стиль
|1:52,23
|Ариарне Титмус (Австралия)
|12.06.2024
|1:54,43
|Молли О’Каллаган (Австралия)
|400 м вольный стиль
|3:54,18
|Саммер Макинтош (Канада)
|07.06.2025
|3:54,18
|Саммер Макинтош (Канада)
|800 м вольный стиль
|8:04,12
|Кэти Ледеки (США)
|03.05.2025
|8:04,12
|Кэти Ледеки (США)
|1500 м вольный стиль
|15:20,48
|Кэти Ледеки (США)
|16.05.2018
|15:24,51
|Кэти Ледеки (США)
|50 м на спине
|26,86
|Кейли Маккеоун (Австралия)
|20.10.2023
|26,97
|Кэтрин Беркофф (Австралия)
|100 м на спине
|57,13
|Реган Смит (США)
|18.06.2024
|57,46
|Реган Смит (США)
|200 м на спине
|2:03,14
|Кейли Маккеоун (Австралия)
|10.03.2023
|2:04,47
|Кейли Маккеоун (Австралия)
|50 м брасс
|29,16
|Рута Мейлютите (Латвия)
|30.07.2023
|29,83
|Энели Ефимова (Эстония)
|100 м брасс
|1:04,13
|Лилли Кинг (США)
|20.07.2017
|1:05,37
|Ангарад Эванс (Великобритания)
|200 м брасс
|2:17,55
|Евгения Чикунова (Россия)
|21.04.2023
|2:20,36
|Евгения Чикунова (Россия)
|50 м баттерфляй
|24,43
|Сара Шёстрём (Швеция)
|05.07.2014
|24,66
|Гретчен Уолш (США)
|100 м баттерфляй
|54,60
|Гретчен Уолш (США)
|03.05.2025
|54,60
|Гретчен Уолш (США)
|200 м баттерфляй
|2:01,81 (к)
|Лю Цзыгэ (КНР)
|21.10.2009
|2:02,26
|Саммер Макинтош (Канада)
|200 м комплекс
|2:05,70
|Саммер Макинтош (Канада)
|09.06.2025
|2:05,70
|Саммер Макинтош (Канада)
|400 м комплекс
|4:23,65
|Саммер Макинтош (Канада)
|11.06.2025
|4:23,65
|Саммер Макинтош (Канада)
|4х100 м вольный стиль
|3:27,96
|Австралия
|23.07.2023
|4х200 м вольный стиль
|7:37,50
|Австралия
|27.07.2023
|4х100 м комбинированная
|3:49,63
|США
|04.08.2024
|МИКСТ
|4х100 м вольный стиль
|3:18,83
|Австралия
|29.07.2023
|4х100 м комбинированная
|3:37,43
|США
|03.08.2024
WR – мировой рекорд, SB – лучший результат сезона, (к) – рекорд, установленный в эпоху плавания в костюмах
Каким этот турнир будет для российских пловцов и их соперников? Сколько мировых рекордов будет обновлено в бассейне Сингапура? Про всё это мы узнаем уже в ближайшие дни. История творится на наших глазах.