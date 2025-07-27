«Дружба выше политики». Чемпион из США — об отношениях с россиянином Мальцевым и не только

Если для российских поклонников синхронного плавания главным мужчиной-героем в синхронном плавании является Александр Мальцев, выигравший на ЧМ-2025 в Сингапуре сразу три золота, то в США куда лучше знают своего чемпиона – Билла Мэя, который ещё до Мальцева буквально в одиночку бился за возможность представителям другого пола выступать на международной арене в официальных соревнованиях.

В какой-то момент он даже сдался, но затем вернулся в спорт, чтобы, сражаясь с Мальцевым, открывать программу микст-дуэтов на ЧМ-2015 в Казани.

Не было в карьере Билла только Олимпиады – микст-дуэты МОК пока на Игры так и не допускает, а в составе группы американцы возрастного мужчину выставлять в Париже не захотели. В результате этого легендарный Мэй, видимо, уже окончательно завершил карьеру. На турнире в Сингапуре он присутствовал в качестве технического контролёра и, несмотря на свой судейский статус, не скупился на комплименты в адрес Мальцева.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» легендарный американец рассказал о многолетней дружбе с нашим синхронистом, которой не мешает политика. А ещё высказался о своём отношении к выступлению нейтральных атлетов и призвал МОК не на словах, а на деле добиваться инклюзивности в спорте и дать полноценную дорогу на Олимпиаду для мужчин-синхронистов.

«Новые правила более понятны атлетам и зрителям»

– Главная тема для обсуждения на этом чемпионате мира – новые правила в синхронном плавании, вернее, уже артистическом. Что вы о них думаете?

– На мой взгляд, новые правила просто потрясающие. Вернее сказать, они уже не новые, мы успели к ним привыкнуть, впервые соревнования по ним провели ещё в 2023 году, а теперь их ещё немного обновили, дополнили, появилась ещё одна категория в судействе. Теперь судьи разделяют оценки за повороты и за вращения, что делает оценки более справедливыми для спортсменов.

Новые правила гораздо более объективны, в них куда меньше личного мнения арбитров, субъективности, и это действительно здорово, если наша итоговая цель – честный и открытый спорт. К тому же эволюционный процесс никогда не останавливается, идёт постоянная коммуникация с тренерами, спортсменами и судьями в поисках идеальной, удобной и понятной для всех системы. И текущий результат меня воодушевляет.

– Действительно, это уже третий чемпионат мира по новым правилам, по ним проводили и последнюю Олимпиаду. Процесс адаптации завершён? Сейчас атлеты понимают, что им необходимо делать?

– Я думаю, что да. Если вначале ещё могли возникать вопросы, необходимо было время, чтобы адаптироваться к новым реалиям, найти победные стратегии, то сейчас тренеры уже чётко видят траекторию, по которой движется наш вид спорта, и показывают невероятные постановки, поднимая уровень соревнований всё выше и выше.

Меня действительно порадовало, что я увидел здесь, в Сингапуре, многие спортсмены, от которых я не ждал многого, показали очень красивые элементы. Эти три года нужны были, чтобы изучить новые правила, понять их нюансы. И если вначале ещё можно было говорить о некоем везении победителей, то сейчас всё честно и прозрачно.

Билл Мэй Фото: Nick Didlick/AP/ТАСС

– Помогают ли новые правила повысить понимание артистического плавания зрителями? Ранее для обывателя это была далеко не самая очевидная дисциплина.

– Мы видим настоящую революцию технологий в плане показа артистического плавания. Достаточно теперь посмотреть несколько трансляций, чтобы уже точно понимать, что и как у нас устроено. Есть удобная инфографика, по которой видно, засчитан элемент или нет, либо он идёт на пересмотр.

Зрители уже по ходу выступления понимают, что происходит, и могут примерно прикидывать у себя в голове, какие будут баллы и итоговый результат. В совокупности это делает соревнования куда более интересными и захватывающими, потому что действительно не очень хочется сидеть у телевизора или даже на трибуне, когда ты не понимаешь, кто побеждает и почему.

– А насколько новые правила понятны самим спортсменам?

– Новые правила гораздо более понятны и зрителям, и атлетам. Я сейчас нахожусь по другую сторону, судейскую, и мы постоянно получаем обратную связь от спортсменов, и она по большей части положительная.

Они понимают, что им нужно улучшить для побед, мы постоянно общаемся, лично я всегда за такое общение и готов дать любому атлету обратную связь касательно его выступления, чтобы он рос в своём уровне, а вместе с ним рос и весь спорт. Часто к нам обращаются за советом и тренеры, не думаю, что кто-то из моих коллег откажет в таком совете, потому что, в конце концов, у нас всех одна общая цель – развитие артистического плавания.

– Кажется, что нерешаемая проблема всех эстетических видов спорта – субъективность. Новые правила делают спорт более объективным?

– Настолько, насколько это возможно. Конечно, всегда есть какое-то личное мнение, своё ощущение, но даже нам, судьям, теперь гораздо проще работать, потому что есть очень чёткий коридор оценок, протокол, по которому нужно оценивать те или иные элементы.

И судьи, и технические контролёры действуют по этому регламенту, поэтому и спортсменам, и зрителям не приходится гадать, что у нас в голове и почему мы так решили. Вопросы периодически возникают, опять же, в этом случае любой атлет или тренер может подойти и задать их, в таком диалоге мы и находим какое-то понимание происходящего.

Билл Мэй Фото: Giorgio Perottino/AP/ТАСС

«Мальцев — лучший синхронист мира. Его не хватало»

– В третий раз на чемпионатах мира представлено мужское соло. Эта дисциплина уже прочно вошла в программу чемпионатов мира?

– Действительно, если сравнивать эти соревнования с тем, что мы видели на ЧМ в 2023-м, то прогресс значительный. Гораздо больше участников, выше их уровень, плотная конкуренция. Важная следующая цель – микст-дуэты на Олимпиаде. Хочется видеть больше участия мужчин в артистическом плавании, снятия последних барьеров, больше инклюзивности.

Я так говорю далеко не только потому, что болею за мужчин в синхронном плавании, так как сам участвовал в этих соревнованиях и был у их истоков. Присутствие мужчин полезно не только для них, но и для вида спорта в целом, поскольку решаются важные задачи – равенство всех участников, разнообразие и доступность. То есть те цели, которые декларирует в последние годы МОК.

– При этом смешанных дуэтов всё-таки не будет на следующей Олимпиаде в Лос-Анджелесе. Это плохо для спорта?

– Разумеется. Это большая ошибка, и я буду настаивать на том, что смешанные дуэты должны быть на Олимпиаде. И уже никто сейчас не скажет, что я болею за себя, я уже завершил карьеру, но мне больно от того, что на Олимпиаде не будет испанца Денниса Гонсалеса и россиянина Александра Мальцева. Они этого заслуживают.

Мальцев меня поразил в Сингапуре, он был безусловно лучшим. Он лучший синхронист мира, безо всяких сомнений, и спорту его не хватало. После того как в программу чемпионатов мира добавили мужское соло и мы увидели в том числе такие прекрасные выступления, как у Мальцева, мальчиков, которые не будут бояться идти в артистическое плавание, станет больше. В результате мы увидим ещё больше мужчин на соревнованиях, и проблема малой представительности вида, на которую пеняют в МОК, уже не будет настолько существенной.

– У вас был шанс поехать на Олимпиаду в составе группы в сборной США, но вас исключили из заявки в последний момент. Что вы чувствовали?

– Я был сильно разочарован. Мы в принципе увидели на Олимпиаде в Париже очень мало парней, которых добавили в групповые соревнования, поэтому объяснения МОК, что они добавили инклюзивности в спорт через допуск мужчин в групповые соревнования, не работают должным образом, потому что в реальности речь идёт о единичных случаях. Нам нужно и дальше стоять на своём, чтобы всё-таки добиться полноценного участия мужчин-синхронистов на Олимпиаде.

– Что вы в целом думаете о практике привлечения мужчин в групповые соревнования?

– Это выглядит очень интересно. Это делает программы гораздо более креативными, позволяет увидеть новые постановки, новый взгляд на наш вид спорта. Это классная история.

– Хотели бы вы увидеть Мальцева на Олимпиаде в составе команды нейтральных атлетов?

– Конечно, почему нет? Уверен, что российские тренеры нашли бы способ, как красиво добавить его в уже работающие постановки. У нас уже есть хорошие примеры, тот же Деннис в команде Испании точно не мешает испанским девушкам, а скорее, наоборот, здорово дополняет команду.

Мы видим, как мужчины выступают в командах Таиланда, Бразилии, Казахстана, так что всё больше стран экспериментирует в этом направлении. Недавно за мужчин-синхронистов взялся и Китай, у них сейчас есть хороший парень в соло, они стремятся развивать микст-дуэты, слышал, что в команде Китая обсуждаются и варианты включения мужчины в групповые соревнования.

Сейчас единственная возможность для мужчин попасть на Олимпиаду – это попасть в состав своей сборной для участия в групповых соревнованиях, поэтому если только так мы можем увидеть Мальцева в Лос-Анджелесе, то он должен быть там, я ему этого желаю.

«Дружба выше политики — у нас с Мальцевым простые отношения»

– Что вы в целом думаете о выступлении ряда спортсменов в нейтральном статусе, в том числе Мальцева?

– Это здорово для спорта, потому что мы все знаем, что Мальцев – сильнейший в мире синхронист, уж точно один из сильнейших. И его не хватало. Как и прекрасных российских девушек. Лучший способ самовыражения в спорте, если не единственный – это выступление, соревнования.

Мы должны через спорт объединять людей, а не разделять их, включать как можно больше стран и участников, а не ограничивать их. Я уверен, что спорт не должен зависеть от политики, спортсмены не могут никак повлиять на решения правительств своих стран. Всё, что хочет любой атлет, – приезжать на соревнования и выступать. Поэтому здорово видеть и Мальцева, и всех остальных.

Александр Мальцев Фото: РИА Новости

– Вы часто говорите о Мальцеве в позитивном тоне, так же, как и он о вас. С чего началось ваше близкое, дружеское общение?

– Мы вместе с Александром были первыми, кто боролся за победу в артистическом плавании среди мужчин, ещё на чемпионате мира в Казани в 2015 году. Тогда мы впервые близко познакомились, и, несмотря на то что мы были соперниками, главными соперниками, а соревнования были дома у Мальцева и он был настроен побеждать, мы практически сразу нашли общий язык.

С тех пор мы остаёмся очень хорошими друзьями, держим контакт, я очень рад за него. Не уверен, что могу это говорить в своём текущем статусе, но я честно скажу, что большой поклонник Мальцева как атлета. Он мастер своего дела, и он по делу выиграл в Сингапуре, так как был лучше всех.

– При этом будем честны – отношения между США и Россией последние три года крайне напряжённые. На ваше общение они не повлияли?

– Дружба выше политики. У нас простое человеческое общение.

– Этот чемпионат мира мог проходить в Казани, но его перенесли в Сингапур. Какие у вас остались воспоминания о ЧМ-2015?

– Самые положительные! Во-первых, наконец-то микст-дуэты в принципе добавили в программу соревнований, это был наш дебют. И вместе с тем в принципе дебют мужчин на водных чемпионатах мира – это большое событие, такое не забывается. Но, во-вторых, если говорить конкретно об организации, об уровне соревнований, то всё на самом деле было на высшем уровне. И Россия, и Татарстан большие молодцы. Я до сих пор помню татарскую сладость чак-чак! Это восхитительно вкусно, я такого больше нигде не пробовал! Ещё помню, как надо здороваться, исэнмесез (улыбается)!

– World Aquatics официально говорила не об отмене казанского ЧМ, а о переносе на неопределённый срок. Если всё будет в порядке и он состоится, ждём вас?

– Разумеется, я буду рад! Казань нас очень тепло встречала, мы соревновались на большом футбольном стадионе, и он был полон, поддержка была отличная.

– Немного про вас. Вы точно завершили со спортом, больше мы вас не увидим в качестве спортсмена?

– Жизнь показала, что никогда не говори никогда, но в этот раз я, кажется, уже поставил точку в своей спортивной карьере.

– Чем сейчас занимаетесь, помимо работы в судейской панели?

– Я работаю главным тренером большого клуба по артистическому плаванию в Калифорнии, так что совсем из спорта не ухожу. И, опять же, здесь в Сингапуре я тоже не как турист или эксперт для телевидения, как многие мои известные коллеги, я работаю техническим контролёром. Сначала я волновался, но сейчас уже вжился в эту роль, она мне нравится, планирую продолжать.

Буду стараться помогать спортсменам и своему виду спорта везде, как могу. Отдавать долг тому делу, которое столько дало мне по жизни. Наверное, будет правильно сказать, что артистическое плавание – это и есть моя жизнь, так что куда мне уходить?

– Что сложнее и волнительнее – быть спортсменом или судьёй?

– Везде есть свои трудности. Первый старт в качестве технического контролёра был для меня крайне волнительным, с другой стороны – полезным. Я увидел спорт с другой стороны. Быть атлетом, разумеется, сложнее физически, однако и в судейской панели к концу соревнований успеваешь устать.

– Не было ли у вас желания поработать с другими эстетическими видами спорта? Например, с фигурным катанием.

– Я открыт к предложениям. У меня есть знакомые в том числе и в мире фигурного катания, мы общаемся, наших американцев-олимпийцев я хорошо знаю. Больше знакомых, правда, в гимнастике. Наверное, с ней пересечений больше и там мой опыт может быть полезнее. Но в любом случае основной фокус и упор – в работе на артистическое плавание. К тому же этой работы ещё предстоит очень много.