Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Болеем за наших в финалах в плавании!

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре набирает обороты. Сегодня, 28 июля,. в розыгрыше шесть комплектов наград: четыре — в плавании и два — в прыжках в воду. Российские спортсмены будут участвовать в битве за медали — в решающие заплывы пробились Кирилл Пригода, Даниил Семьянинов и Дарья Клепикова. А ещё сегодня полуфиналы с участием главных надежд российской команды на награды — Евгении Чикуновой, Климента Колесникова и Мирона Лифинцева.
Но и без наших будут интереснейшие заплывы с участием звёзд мирового плавания, а также прыжки в воду. «Чемпионат» подробно расскажет обо всём в традиционном онлайне дня.
Расписание заплывов с участием спортсменов сборной России
Ну и давайте изучим программу сегодняшнего дня с участием российских спортсменов в плавании.
В 14.02 состоится финал на 100 м брассом у мужчин. Данил Семьянинов плывёт по нулевой дорожке, рекордсмен России Кирилл Пригода — по восьмой. Не самые удачные дорожки для борьбы за награды, но давайте верить в наших ребят.
В 14.10 на стометровке баттерфляем попробует сотворить сенсацию 20-летняя Даша Клепикова. Она стартует по шестой дорожке.
В 14.18 в полуфинальном заплыве на 100 м на спине по третьей и четвёртой дорожкам поплывут Мирон Лифинцев и Климент Колесников. Верим в то, что оба наших парня будут в финале.
В 14.28 — полуфинал дистанции 100 м брассом у женщин. Евгения Чикунова по пятой дорожке в одном заплыве с американкой Кейт Дугласс и литовкой Рутой Мейлютите.
В 14.52 в полуфинале стометровки на спине по восьмой дорожке поплывёт Алина Гайфутдинова, заскочившая в топ-16 с последним результатом. Если Алина сможет пробиться в финал, это будет сенсацией.
Наконец, в 15.19 на 200 метров комплексом всех соперниц будет разрывать потенциально главная мультимедалистка ЧМ-2025 канадка Саммер Макинтош. А 12-летняя китаянка Юй Цзыди поплывётт в первом в карьере финале чемпионата мира.
Но сегодня не только плавание, но и прыжки в воду.
В синхронных прыжках с вышки у девушек россиянки Анна Конаныхина и Александра Кедрина с шестым результатом пробились в финал. Борьба за медали начнётся в 13.02 по московскому времени.
А вот в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина у мужчин Геннадий Фокин и Илья Молчанов показали только 12-й результат и в финале участвовать не будут.
Климент Колесников и Мирон Лифинцев более чем уверенно вышли в полуфинал на дистанции 100 м на спине. В этой дисциплине российские болельщики ждут от парней крутых результатов уже в финале, но туда сначала надо пробиться.
Климент Колесников и Мирон Лифинцев
Фото: https://t.me/panama_dm
А вот лидер мирового сезона на стометровке брассом британка Ангарад Эванс сенсационно не смогла пробиться даже в полуфинал! Одной соперницей меньше.
Доброе утро, уважаемые любители водных видов спорта!
В Сингапуре это утро получилось очень насыщенным, но всё только начинается. Рекордсменка мира на дистанции 200 м брассом Евгения Чикунова на дистанции вдвое короче уверенно вышла в полуфинал, а затем рассказала, что ЧМ-2025 начался для неё с того, что она случайно ударила одного из участников.