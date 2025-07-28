Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Болеем за наших в финалах в плавании!

Расписание заплывов с участием спортсменов сборной России

Ну и давайте изучим программу сегодняшнего дня с участием российских спортсменов в плавании.

В 14.02 состоится финал на 100 м брассом у мужчин. Данил Семьянинов плывёт по нулевой дорожке, рекордсмен России Кирилл Пригода — по восьмой. Не самые удачные дорожки для борьбы за награды, но давайте верить в наших ребят.

В 14.10 на стометровке баттерфляем попробует сотворить сенсацию 20-летняя Даша Клепикова. Она стартует по шестой дорожке.

В 14.18 в полуфинальном заплыве на 100 м на спине по третьей и четвёртой дорожкам поплывут Мирон Лифинцев и Климент Колесников. Верим в то, что оба наших парня будут в финале.

В 14.28 — полуфинал дистанции 100 м брассом у женщин. Евгения Чикунова по пятой дорожке в одном заплыве с американкой Кейт Дугласс и литовкой Рутой Мейлютите.

В 14.52 в полуфинале стометровки на спине по восьмой дорожке поплывёт Алина Гайфутдинова, заскочившая в топ-16 с последним результатом. Если Алина сможет пробиться в финал, это будет сенсацией.

Наконец, в 15.19 на 200 метров комплексом всех соперниц будет разрывать потенциально главная мультимедалистка ЧМ-2025 канадка Саммер Макинтош. А 12-летняя китаянка Юй Цзыди поплывётт в первом в карьере финале чемпионата мира.