«Хочу тишины». Фантастический Тадей Погачар выиграл «Тур де Франс» в четвёртый раз!

Йонас Вингегор грезил о реванше и надеялся на чудо. Но всё стало понятно задолго до последнего этапа.

Промозглая дождливая погода в Париже не испортила большой праздник в мире велоспорта. В воскресенье, 27 июля, там финишировала уже 112-я многодневка «Тур де Франс». Пожалуй, в фаворите соревнований не ошибся никто. Чемпион доказал свою исключительность.

Всё стало ясно после пятого этапа

Победителем Гранд-тура стал Тадей Погачар (UAE Team Emirates XRG). Это четвёртый триумф словенца в генеральной классификации. До этого ему удавалось выиграть в 2020, 2021 и 2024 годах. По количеству побед он сравнялся с легендарным британцем Крисом Фрумом.

За Тадеем также и горный зачёт. Словенец на этот раз выиграл четыре этапа, но уже с 12-го соревновательного дня, не снимая, носил жёлтую майку. Его тактика на сохранение лидерства в «генерале» дала результат. Кризис не наступил, а соперники ничем не ответили на его темп и выносливость.

Тадей Погачар Фото: CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/ТАСС

Погачар демонстрирует удивительную стабильность: он уже шестой год подряд на подиуме «Тур де Франс». Однако чтобы оказаться на нём в 2025 году, ему нужно было поверить, что задуманное реально.

«У меня просто нет слов. Эта победа ощущается особенно потрясающей. Невероятно горжусь тем, что могу носить жёлтую майку.

Трудно сказать, как и где я выиграл эту гонку. Всё начинается с того, как мы выступаем командой – с отличной атмосферой, боевым духом. Мы боролись с первого дня. После пятого этапа на Мюр-де-Бретань понял, что у меня достаточно сил, чтобы бороться за победу. Мы продолжали сражаться, и, думаю, вторая неделя стала решающей, тогда я получил преимущество. Это позволило с бо́льшим спокойствием подойти к третьей.

Сейчас время праздновать. У каждого свои идеи, как это делать. Я хочу немного тишины и хорошей погоды, провести несколько спокойных дней дома», – приводит слова Погачара пресс-служба «Тур де Франс».

«Я приехал сюда, чтобы выиграть»

Вторым в генеральной классификации стал Йонас Вингегор (Visma | Lease a Bike). Датчанин был главным конкурентом словенца, но в итоге проиграл ему 4 минуты 24 секунды и не смог выиграть ни одного этапа за весь «Тур».

Йонас Вингегор Фото: Mosa'ab Elshamy/AP/ТАСС

Над Йонасом подшучивали в соцсетях после очередных слов о продолжении борьбы даже тогда, когда всё прояснилось. Вингегор проиграл главную битву в этом году, хоть и обещал взять у Погачара реванш за поражение в 2024-м.

«Если честно, на этот раз разочарован немного сильнее. Я приехал сюда, чтобы выиграть «Тур де Франс», и, думаю, это в каком-то смысле было реально. Однако из-за двух неудачных дней потерял много времени. Из пяти подиумов на «Тур де Франс» этим я доволен меньше всего», – приводит слова Вингегора пресс-служба многодневки.

Тем не менее Йонас был хорош. Он уже несколько лет подряд в топе престижной многодневки и останавливаться не собирается. Вот только нужно подбирать новые ключи к успеху и отдельно – к Тадею Погачару.

Вингегор выиграл «Тур де Франс» в 2023-м. Ему было непросто: Победитель «Тур де Франс» Вингегор: меня освистывали французы, а иногда прилетали удары

Кому достались белая и зелёная майки?

И всё же небольшой повод для радости у датчанина всё же есть. Visma | Lease a Bike признана лучшей командой «Большой петли».

Лучшим спринтером веломногодневки в 2025 году стал Джонатан Милан (Lidl — Trek). Ему вручили зелёную майку. А белую майку лучшего молодого гонщика заполучил Флориан Липовиц (Red Bull — Bora — Hansgrohe). Он, кстати, стал третьим в «генерале».

Небольшое утешение во время последнего этапа в Париже получил Ваут ван Арт, на Монмартре сбросив самого Погачара и таким образом выиграв 10-й по счёту этап престижной многодневки в своей карьере.

Хорошие и плохие новости

Увы, но на «Тур де Франс» не обошлось и без неприятностей. Во время 14-го соревновательного дня борьбу за высокие места прекратил Ремко Эвенепул, который просто не справился с нагрузкой. Затем бельгиец опубликовал трогательный пост, в котором рассказал о наболевшем.

На третьем этапе упал Яспер Филипсен (Alpecin-Deceuninck) – сломал ключицу. Сейчас бельгийцу предстоит курс восстановления. Грустно и из-за травмы Жоау Алмейды (UAE Team Emirates XRG). Его присутствие в команде Погачара было важным, но ситуация сложилась весьма непредсказуемо, и выступать было уже физически нереально. Сломанное ребро не давало покоя.

Под занавес соревнований позитивных новостей стало больше. Например, Куинн Симонс решил по-особому отпраздновать конец большой мясорубки. Прямо на Елисейских полях он сделал предложение своей девушке. Публика, которая ждала церемонию награждения, гудела и аплодировала. Всё случилось ровно так, как и подобает в городе любви.

«Тур де Франс» – 2025 завершён. И именно здесь окончательно закрепил за собой статус великого гонщика современности Тадей Погачар. Словенскому спортсмену уже не нужно лишний раз доказывать, насколько он крут.

Четырёх титулов «Большой петли» вполне достаточно.