Первые медальные шансы у российских пловцов. За кем следить на чемпионате мира 28 июля?

Сегодня, 28 июля, на ЧМ-2025 по водным видам спорта начался второй день соревнований по плаванию. Будут разыграны четыре комплекта медалей, и в борьбе за эти награды примут участие россияне!

Ниже – список главных заплывов дня, посмотрев которые, вы не разочаруетесь.

14:02. Финал. Мужчины, 100 м, брасс

В этом заплыве впервые в истории примут участие сразу девять пловцов. Так получилось из-за вчерашней неразберихи с дисквалификацией Николо Мартиненги. Судьи то банили олимпийского чемпиона, выводя в финал россиянина Данила Семьянинова, показавшего девятое время, то отменяли наказание, убирая нашего парня из списка участников. В итоге было решено допустить в решающий заплыв и Мартиненги, и Семьянинова.

Но смотреть финал стоит и по другой причине. Кирилл Пригода может заплыть в тройку призёров. В квалификации он был чудо как хорош и снёс рекорд России, а вот в полуфинале на тоненького стал восьмым. Что будет у Кирилла сегодня, сказать сложно. При удачном раскладе – медаль.

14:10. Финал. Женщины, 100 м, баттерфляй

Болеем за Дарью Клепикову! Накануне россиянка пробралась в финал с четвёртым временем, обновив рекорд России, державшийся с 2017 года. Быстрее нашей пловчихи в полуфинале были Александрия Перкинс, Гретчен Уолш и Рос Ваноттердейк.

В решающем заплыве Дарья может улучшить своё время. Об имеющихся резервах говорила и сама Клепикова. А значит, при удачных раскладах можно надеяться на медаль. Тем более вчера Уолш снялась с эстафеты из-за недомогания: по всей сборной США сейчас гуляет ротовирус. Кто знает, в каком состоянии американка будет сегодня.

Гретчен Уолш Фото: Sarah Stier/Getty Images

14:18. Полуфинал. Мужчины, 100 м, спина

Это одна из немногих дисциплин, где россияне в идеале могут рассчитывать сразу на две медали. И именно полуфинал поможет понять, насколько это реально. В квалификации Климент Колесников и Мирон Лифинцев заняли первое и второе места в своих заплывах. Увы, это пока ни о чём не говорит, ведь утром многие пловцы экономят силы. Полуфинал – другое дело, именно после него и будут ясны расклады на завтра.

14:28. Полуфинал. Женщины, 100 м, брасс

Евгения Чикунова уверенно прошла утренний предварительный раунд, но опять-таки пока это не гарантирует ни медали, ни борьбы за высокие места. Полуфинал более чётко обрисует перспективы россиянки. В финал наша пловчиха точно должна выходить, посмотрим, с каким временем. Тут же следим за главной претенденткой на победу Кейт Дугласс.

Евгения Чикунова Фото: РИА Новости

14:45. Финал. Мужчины, 50 м, баттерфляй

Битва за медали здесь ожидается очень интересная. На награды претендуют четверо: Ноэ Понти, Максим Груссе, Томас Чеккон, Бенджамин Прауд. Но 50 м баттерфляем – тот вид, где расстановку в тройке призёров, скорее всего, определит касание. Так что результаты будут очень плотными!

15:19. Финал. Женщины, 200 м, комплекс

Уже сейчас можно отдавать золото Саммер Макинтош. Канадка – безоговорочный фаворит этого финала. Её поражение станет настоящей сенсацией. Несмотря на это, за заплывом последить всё равно стоит. Во-первых, Макинтош может обновить мировой рекорд. Саммер сейчас в отличной форме, так что сотворить что-то подобное ей по силам. Во-вторых, в заплыве примет участие 12-летняя Юй Цзыди. Вундеркинд вряд ли доберётся до медалей, но всё равно интересно посмотреть на её результаты.