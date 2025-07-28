«Мир не может раскрыть секрет китайцев». Российский дебютант удивил на ЧМ в Сингапуре

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре в самом разгаре. И если вы в какой-то момент подумали, что можно пропускать трансляции прыжков в воду в пользу более многообещающего плавания, то надеемся, что яркий успех Александра Бондаря и Анны Конаныхиной доказал, что и за этим видом программы водного ЧМ нужно следить крайне пристально.

У нас в Сингапуре достаточно молодая команда без существенного опыта, однако все ребята дерзкие, талантливые и просто так сдаваться не намерены.

Например, Геннадий Фокин, ранее не выступавший на взрослых стартах за границей в принципе, с ходу отобрался в финал на метровом трамплине. Да, до медали с первой же попытки не добрался, но в беседе с корреспондентом «Чемпионата» поделился впечатлениями от турнира, а также рассказал о роли Ильи Захарова и Евгения Кузнецова в российских прыжках в воду.

«Китайцы программируют себя заранее»

– Какие у вас остались впечатления от выступления на метровом трамплине?

– На самом деле, только положительные. Выполнил все задачи, которые ставил сам перед собой, на которые закладывались с тренером.

– Ожидали попасть в финал или были удивлены таким исходом?

– Изначально думал, что было бы здорово дотянуться до финала, это будет хороший результат для меня, но немного был и удивлён тому, что всё получилось. Приятно удивлён!

– Когда уже попали в финал, стали мелькать мысли побороться за нечто большее?

– Разумеется! Иначе зачем вообще выступать? Всегда ставишь перед собой максимальные цели, которые возможны, чтобы на них ориентироваться. Мысли о медали преследовали меня, не скрою. В целом в нашем виде спорта, когда хорошо работаешь, без ошибок выполняешь свою программу, свои прыжки, всегда можешь рассчитывать на пьедестал. Как выступит соперник, ты знать не можешь, поэтому не надо рассчитывать, что кто-то развалится. Но если сделаешь всё, что можешь сам, – результат будет. Возможно, мне не хватило даже не то что подготовки, а уверенности в себе, наверное, в последний момент. Было мало соревнований такого уровня в карьере. Но вот теперь дорога открыта, будем надеяться, что всё сложится.

– То есть вопрос скорее в ментальной плоскости? По результатам всё было очень близко.

– Вот именно, что близко. А в медалях в итоге те, кто этот шанс и этот момент не упускают. Два крайних прыжка надо было делать увереннее, немножко дотянуться, соперники тоже не без греха. И тогда был бы совсем другой разговор.

– По сложности ещё есть куда прибавлять?

– Разумеется. Братья-китайцы нам показывают, куда надо расти и двигаться.

– Китайцы прежде всего удивляют своей железной стойкостью. В чём их секрет?

– А кто знает? Никто не знает, весь мир не может его раскрыть. Наверное, если бы мы раскрыли секрет китайцев, то составили бы им конкуренцию. Всё за счёт дисциплины, у них невероятный порядок во всём. Наверное, от этого идёт и уверенность.

Китайские прыгуны с трамплина на ЧМ-2025 Фото: Lintao Zhang/Getty Images

У них нет сомнений, что что-то может пойти не так. Программируют себя заранее, вот всё и получается, не относятся к соревнованиям, как к чему-то особенному, в хорошем смысле с холодной головой подходят к ним.

«Хотелось продолжить медальное шествие»

– Уже отвыкли за время изоляции от международного судейства?

– Вообще, есть такое дело. Сразу чувствуется, что здесь пожёстче судят, чем у нас, ошибки вообще не прощают. Что поделать, надо стремиться к тому, чтобы не давать судьям повод для сбавок, адаптироваться, вспоминать эти ощущения. Всё-таки мы действительно очень давно не выезжали на крупные международные старты.

– Какую роль сыграл акклиматизационный сбор в Южной Корее?

– Крайне важную, мы смогли избежать проблем с акклиматизацией по прилёте в Сингапур, привыкали к климату, часовому поясу. Больше уверенности в себе стало, что вылетели за границу не сразу на соревнования, а сначала на сборы. Потренировались в новых условиях, что помогает сейчас показывать нужный результат.

– У вас же не было ранее опыта выступлений на международных стартах? Первый же турнир – и сразу чемпионат мира?

– Были старты только по юниорам, тот же юниорский чемпионат Европы. По взрослым – не было.

Геннадий Фокин Фото: Lintao Zhang/Getty Images

– Ответственность по вам не ударила? Нет времени на раскачку, надо сразу же выжимать из себя всё.

– Я не стал брать на себя дополнительную ответственность, осознавал прекрасно, чего стою, на что могу рассчитывать, и летел в Сингапур с такими ощущениями.

– У нас достаточно молодая команда собралась, скорее на вырост, поэтому ожидания перед стартом ЧМ были крайне скромные. Как-то мотивирует то, что в вас не особо верят даже на родине?

– Мы старались ничего лишнего не слушать, не читать. Желание показать и доказать нашим зрителям, болельщикам, что мы есть, что мы работаем на результат, всегда большое, но нам надо это желание претворять в жизнь, а для этого – больше работать.

– Вас взбодрила новость о медали Бондаря и Конаныхиной в синхронных микст-прыжках?

– Разумеется, я был очень рад за них. Здорово, что не стали тратить много времени на раскачку, смогли взять медаль чемпионата мира, долгожданную. Ребята молодцы, постарались, их победа придала мне энергии. Хотелось продолжить медальное шествие.

– Удалось с ними пообщаться, поздравить их?

– Видел Александра Бондаря, бегло поздравил его в раздевалке и пошёл готовиться к своему финалу.

«Тренировка с Кузнецовым и Захаровым – событие»

– Вы выступаете также в синхронных прыжках с Ильёй Молчановым. Какой настрой?

– Настрой, как и всегда, показывать красивые, уверенные и чистые прыжки. Чтобы зрители и судьи наслаждались – это главная цель.

– Насколько уже понимаете, чувствуете с Ильёй друг друга?

– У нас сложилась интересная ситуация: мы выиграли чемпионат России, но синхрон собрали всего за день до соревнований. Сборы в Корее помогли нам теснее наладить взаимопонимание.

– Иконами синхронных прыжков с трамплина в нашей стране всегда были Евгений Кузнецов и Илья Захаров. Сейчас их нет, но желание равняться на них есть?

– По-другому скажу: есть большое желание продолжить их дело.

– Они внутри команды воспринимаются как живые легенды?

– А как иначе? Для нас каждая тренировка с ними – большое событие, не дело привычки, а эмоции до ушей, стоишь иногда с открытым ртом. Они же до сих пор в отличной форме! А Кузнецов ещё и не завершил карьеру, он ещё с нами.

– Илья Захаров общался перед вылетом в Сингапур отдельно с командой? Были с его стороны какие-то напутственные слова?

– На этом чемпионате конкретных напутственных слов не было, но мы чувствуем, что он всегда с нами. И на сборы к нам приедет, и на соревнованиях будет.

Илья Захаров и Евгений Кузнецов Фото: РИА Новости

– Евгений получил травму в последний момент. Это сильно ударило по команде? Потерять лидера, человека с невероятным опытом…

– Всегда неприятно, когда случаются травмы, я желаю Кузнецову скорейшего выздоровления, возвращения в строй. Чтобы он продолжал быть лидером, прыгал вместе с нами, сколько у него ещё хватит сил, здоровья, энтузиазма, а с этим проблем не наблюдается. Дай бог до самой пенсии будет прыгать!

– Всё устраивает в Сингапуре в плане организации? Как вам атмосфера?

– Всё классно. Мне трудно с чем-то сравнивать, я почти не выезжал за границу, но мне всё нравится.

– Как вас встречают иностранные спортсмены?

– Никаких проблем, спокойно, приятное общение. Встретил знакомых, с которыми прыгал вместе по юниорам, последний раз виделись, казалось бы, четыре года назад, но они меня помнят, были рады встрече, мило пообщались. Дайверская семья жива, принимают хорошо.

– Чем займётесь в свободное время по ходу ЧМ?

– Его будет немного, однако хотелось бы прогуляться хотя бы чуть-чуть по городу, увидеть местные парки. И посетить соревнования по плаванию, поболеть за ребят. Каких-то персональных предпочтений нет, за всех переживаю, близко знаком только с Климентом Колесниковым, были вместе с ним на сборах. Желаю всем побед!

– На футбол пойти не думали? (Сразу после завершения финала в прыжках с трамплина на соседнем футбольном стадионе стартовал товарищеский матч «Арсенал» – «Ньюкасл». – Прим. «Чемпионата».)

– Если честно, я не большой любитель. Лучше схожу на плавание.