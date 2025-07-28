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ЧМ-2025 по водным видам спорта: сможет ли Россия повторить успех, показанный на чемпионате мира на короткой воде в 2024 году

ЧМ-2024 по плаванию воодушевил всю Россию. Будет ли всё так же круто и в Сингапуре?
Батраз Томаев
ЧМ-2025 по водным видам спорта
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Не торопитесь радоваться раньше времени!

Российские пловцы взяли старт на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Они будут заметны в отдельных дисциплинах и, возможно, даже поборются за медали в эстафетах. Однако такого головокружительного успеха, как на чемпионате мира – 2024 на короткой воде, сейчас не будет.

Объясняем почему.

Звёзды были не на пике

Вдохновивший российских болельщиков турнир в 25-метровом бассейне проходил в декабре, после Олимпиады. Его пропускали многие звёзды Парижа-2024, а те, кто всё же доехал, выступали явно не на пике формы. Все сливки того сезона мировые лидеры забрали ещё в июле-августе.

Россияне же были допущены к турнирам уже после Олимпиады. Для них этот старт стал первым крупным после отстранения. Состояние эйфории, которое окутало нашу сборную, явно сыграло только положительную роль.

В итоге Россия стала второй в медальном зачёте, уступив лишь США. На счету отечественных спортсменов шесть золотых и четыре серебряные награды. Позади остались такие мощные команды, как Канада, Китай и Австралия.

Медальный зачёт ЧМ-2024 на короткой воде

Короткая вода не показатель

25 и 50 м в плавании – это разные вещи.

На короткой воде есть больше возможностей для ускорения за счёт поворотов. А чтобы добиться чего-то в заплыве на классическом полтиннике, нужно быть более выносливым, уметь работать на поверхности и демонстрировать стабильность. Там-то поворотов меньше.

Да, наши ребята периодически показывают себя в бассейнах разной длины. Но статистика неумолима: на олимпийских дистанциях успехов у россиян меньше. В XXI веке на «классических» чемпионатах мира (50 м) россияне выиграли 15 золотых, 30 серебряных и 25 бронзовых наград (всего – 70). На короткой воде отечественные пловцы были куда успешнее — 39 золотых, 35 серебряных и 41 бронзовая медали (всего – 115).

В Будапеште происходило что-то нереальное!
Теперь мы видели всё. Наши пловцы выиграли эстафету с мировым рекордом!
Теперь мы видели всё. Наши пловцы выиграли эстафету с мировым рекордом!

Психологический фактор

Одной из главных сенсаций прошедшего ЧМ-2024 был 18-летний Мирон Лифинцев, который выиграл аж пять золотых наград! Он стал первым на 50 и 100 м на спине, а также помог команде в комбинированной эстафете 4х100 м и в двух микст-дисциплинах.

Но тягаться с олимпийскими чемпионами и призёрами мировых чемпионатов ему сейчас будет непросто, пусть он и держит неплохую форму. Для него заплывы в Сингапуре станут по-настоящему серьёзной проверкой. Не исключён и «холодный душ». В принципе, такое может произойти с каждым из членов российской команды.

В любом случае болельщики ждут от россиян борьбы. Все понимают, что после долгого отсутствия их возвращение на большой турнир – это уже своего рода подвиг. А после успеха на короткой воде важно и то, чтобы первая посадка на «длинную» была достаточно мягкой.

Прогнозы опытного эксперта:
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