«Это позор. Мне стыдно». Драма с участием двух наших пловцов на ЧМ-2025 в Сингапуре

Наши пловцы уже упустили один из главных медальных шансов плавательной программы ЧМ-2025 в Сингапуре. Ветеран сборной Кирилл Пригода показал, что находится в шикарной форме, ещё в предварительном заплыве, выдав личный рекорд и рекорд страны, однако в решающий момент подтвердить это время не смог. Более того, в финальном заплыве Кирилла ещё и дисквалифицировали.

Особенно драматично решение арбитров выглядит на фоне истории другого нашего пловца – Данила Семьянинова. Его сначала включили в число финалистов после отстранения итальянца, затем убрали, а после – снова вернули, допустив девятым участником. Что об этом всём говорили сами спортсмены и их тренер?

Кирилл Пригода Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Ах, какой был бы сюжет, попади Данил Семьянинов в число призёров финального заплыва ЧМ-2025 в Сингапуре! Но жизнь всё-таки не Голливуд, хотя хоккеист Илья Ковальчук и сборная России в своё время и пытались доказать обратное.

Просто представьте себе день нашего пловца. Сначала он пробился в полуфинал с личным рекордом, в тот момент, когда на него никто не ставил. Затем в полуфинале ему совсем чуть-чуть не хватило до заветной восьмёрки. Он – девятый, первый запасной. Но спустя пару минут после заплыва судьи сняли с финала итальянца Николо Мартиненги. На секундочку, действующего олимпийского чемпиона и главного фаворита соревнований. «Я не знаю, что и сказать, но ничего подобного в моей жизни ещё не было», – рассказывал тогда в беседе с «Чемпионатом» Семьянинов.

Данил сравнивал историю с победой в серии пенальти в футболе, с выигрышем в лотерее и удивлялся, почему ему так повезло – всё-таки день рождения у него 9 января. Правда, радость продлилась недолго: спустя ещё час итальянцы подали протест, и Мартиненги снова попал в финал, а Данил – вне игры.

Но вот дальше произошло что-то совсем невероятное. После долгих совещаний ближе к ночи по Сингапуру Семьянинова вновь включили в список финалистов. Девятым спортсменов, чего ранее не было никогда! Судьи решили в итоге никого не обижать и пошли против своих же собственных правил. А Семьянинов пережил в это время такие эмоциональные качели, после которых собраться на решающий заплыв было крайне тяжело.

Николо Матриненги Фото: Maddie Meyer/Getty Images

К чести Данила, финал он провёл прилично. Опять же, с учётом всех обстоятельств. Если судить с холодной головой, Семьянинову трудно было соперничать с фаворитами, и его 59,55 адекватны текущему уровню пловца.

Поэтому сразу после заплыва при общении с журналистами спортсмен не чувствовал какой-то грусти. Он всё ещё не мог отойти от предыдущего дня. «Не знаю, что это было. Качели, эмоциональные качели. Покатали меня, – сказал Семьянинов по горячим следам «Чемпионату», – Мне ещё когда изначально сказали, что я в финале, я не верил, говорил, это фотошоп, уберите. Когда ехал в автобусе и увидел, что официально девятый, на всё стало плевать. Никому не верил, но потом приезжаю в гостиницу, и наш менеджер и сказал, что надо готовиться, буду плыть. Хорошо, плыву так плыву».

Данил Семьянинов Фото: РИА Новости

Пловец с юмором отнёсся к негласному статусу уникума – всё-таки впервые в истории чемпионатов мира в финале был девятый человек. А саму ситуацию предпочёл особо не обсуждать. «Справедливо ли было допустить итальянца и меня тоже или нет, не мне решать. Мне сказали, что я в финале – я проплыл. Но эти качели очень тяжело мне дались. То нет, то да…» – сказал пловец.

Дополнительную окраску финал получил после дисквалификации другого нашего пловца. В финале за отталкивание баттерфляем был наказан Пригода, и без того раздосадованный четвёртым местом. «Позор, если честно. Даже стыдно что-то говорить. Нет слов пока. Мне надо было просто повторить время в предварительном заплыве, а я… Не знаю», – сказал он представителям СМИ, затем увидел, что его дисквалифицировали, и покинул микст-зону.

Семьянинов всё это время находился рядом и не мог не высказать своей позиции. «Если итальянца сняли, а потом вернули, значит, по идее, всё честно. Моё мнение не имеет большого значения, это официальный результат. Не понял даже, за что отстраняли и итальянца, и Кирилла. Не объявляют», – добавил Данил, не скрывая определённой ухмылки.

Особенно остро ситуация с контролем движений в брассе выглядит на фоне прошлогодних геройств Леона Маршана. Маршан – уникальный спортсмен, который смог выиграть и в брассе, и в баттерфляе на одних Играх – это раньше казалось немыслимым. При этом в плавательном мире ходят разговоры, что француз не до конца честен и выигрывает в брассе техникой баттерфляя.

«Читерский брасс Маршана? Как видите, всё реально – у Леона и там, и там золото. Если и читерство, то, видать, допустимое читерство. Я плаваю периодически баттерфляй, но, знаете… Меня даже Даша Клепикова обгоняет без проблем. Думайте сами», – сказал Данил.

Позднее ситуацию с дисквалификацией нашего спортсмена оценил и главный тренер команды нейтральных атлетов Андрей Шишин. «Если говорить про Пригоду, то к вечеру он не восстановился – ни эмоционально, ни физически, там был минимальный отдых. Сейчас чуть отошёл, время уже повеселее. Но – нарушение правил, удар дельфином при касании. Мы с ним сидели, разговаривали. Он сказал, что ему нужен день паузы, завтра – полтинник, а послезавтра постарается к эстафете собраться. Обещает быть в строю», – сказал специалист. В судейские дебри же он лезть не стал.