Станет ли Климент Колесников чемпионом мира? Ждём финалы ЧМ по водным видам спорта! LIVE

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Сегодня, 29 июля, в Сингапуре будет разыграно семь комплектов медалей: пять финалов запланировано в плавании и два — в прыжках в воду. «Чемпионат» по традиции рассказывает обо всём, что происходит в бассейне Сингапура и за его пределами.
Главные медальные надежды России связаны с пловцами Климентом Колесниковым, Мироном Лифинцевым и Евгенией Чикуновой, которые выступят в финалах своих заплывов. Климент и Мирон выйдут на старт 100-метровки на спине, а Евгения поборется на 100 м брассом. У лидеров сборной пока нет больших побед. Ситуацию нужно исправлять!
Также прошла квалификация на полтиннике брассом, где выступили Кирилл Пригода и Иван Кожакин. В обед ожидаются полуфиналы.
Прыжки в воду. Здесь россияне будут биться за медали в синхронных прыжках с вышки у мужчин (Никита Шлейхер и Руслан Терновой).
Соревнования в Сингапуре продолжатся уже в обед. Россияне будут бороться за медали в четырёх финалах: в плавании и в прыжках в воду. Ставь напоминание, чтобы не упустить ни одно событие!
12:32. Синхронные прыжки, вышка. Руслан Терновой и Никита Шлейхер;
14:34. Мужчины, 50 м брасс, полуфинал. Кирилл Пригода и Иван Кожакин;
14:56. Мужчины, 100 м на спине, финал. Климент Колесников и Мирон Лифинцев;
15:38. Женщины, 100 м брасс, финал. Евгения Чикунова.
Шлейхер и Терновой в финале!
Руслан и Никита успешно выступили в квалификации синхронных прыжков с вышки. Парни пробились в финал со второго места, уступив только Китаю!
Прямо сейчас идёт квалификация в синхронных прыжках у мужчин с вышки. Будем следить за развитием событий и там.
Единственные представители отечественной школы плавания этим утром успешно пробились в полуфиналы на 50-метровке брассом. Кирилл Пригода вышел в 1/2 финала с четвёртого места (26,76 секунды), Иван Кожакин — с пятого (26,77).
В прыжках в воду в соревнованиях на трёхметровом трамплине дуэт россиянок не смог отобраться в финал. Елизавета Кузина и Кристина Ильиных заняли только 16-е место, отстав от лидеров из Китая аж на 101,88 балла.
Доброе утро! Мы начинаем наш LIVE, который посвящён событиям в Сингапуре. Очередной сореновательный день на ЧМ по водным видам спорта в самом разгаре.