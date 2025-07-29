В борьбу за золото также вступят Мирон Лифинцев и Евгения Чикунова.

Станет ли Климент Колесников чемпионом мира? Ждём финалы ЧМ по водным видам спорта! LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 29 июля, в Сингапуре будет разыграно семь комплектов медалей: пять финалов запланировано в плавании и два — в прыжках в воду. «Чемпионат» по традиции рассказывает обо всём, что происходит в бассейне Сингапура и за его пределами.

Главные медальные надежды России связаны с пловцами Климентом Колесниковым, Мироном Лифинцевым и Евгенией Чикуновой, которые выступят в финалах своих заплывов. Климент и Мирон выйдут на старт 100-метровки на спине, а Евгения поборется на 100 м брассом. У лидеров сборной пока нет больших побед. Ситуацию нужно исправлять!

Также прошла квалификация на полтиннике брассом, где выступили Кирилл Пригода и Иван Кожакин. В обед ожидаются полуфиналы.

Прыжки в воду. Здесь россияне будут биться за медали в синхронных прыжках с вышки у мужчин (Никита Шлейхер и Руслан Терновой).