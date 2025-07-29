И «Енисей», и «Красный Яр» оступились за шаг до решающего матча. Делить трофей будут команды из Казани и Пензы.

Сенсация в Кубке России по регби. Красноярцы впервые за 21 год не сыграют в финале!

26 и 27 июля российское регби вернулось после томной летней паузы. В субботу и воскресенье были сыграны полуфиналы Кубка России – 2025. И результаты, надо признать, удивили.

Что же интересного произошло за шаг до решающего матча?

Первый финал за 21 год!

В первом полуфинале на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске пензенский «Локомотив» играл с «Красным Яром». Счёт в матче открыли номинальные хозяева уже на четвёртой минуте после мола: Тиаан ван дер Мерве занёс попытку, а Александр Янюшкин поддержал реализацией. После активного начала железнодорожники стали чуть сдержаннее, а красноярцы активизировались и даже могли набрать свои первые в матче очки, но судьи после просмотра отменили их попытку. Счёт получилось открыть лишь на 40-й минуте со штрафного, который исполнил Джейсон Таумалоло. Перед перерывом – 7:3, «Локомотив» впереди.

На старте второго тайма домашняя заготовка коридора красноярцев завершилась прорывом Гуги Хантадзе в чужую «зачётку», а Таумалоло дополнил её реализацией, и впервые в матче «Красный Яр» вышел вперёд – 10:7.

Однако сохранять преимущество получилось не больше 10 минут. Уже на 51-й Эбнер ван Ринен занёс попытку, а Янюшкин её реализовал. «Красный Яр» уступал всего четыре очка и надеялся отыграться, но только до тех пор, пока Денис Машкин, вышедший на замену, не занёс третью попытку «Локо».

Итоговый счёт матча – 19:10 в пользу железнодорожников. «Локомотив» отправляется в свой первый финал Кубка России. А вообще, в последний раз клуб с берегов Суры играл в финале в 2004-м. Это был РК «Пенза».

«Тяжёлая машина» затормозила

27 июля на стадионе «Тулпар» в Казани состоялся второй полуфинал: на поле встретились обладатель Кубка 2023 года «Стрела-Ак Барс» и действующий чемпион страны «Енисей-СТМ». За три месяца для команд это была уже третья очная встреча. В апреле в игре за Суперкубок России казанцы оказались сильнее – 22:17. Красноярцы взяли реванш уже в чемпионате страны, обыграв соперников во 2-м туре – 21:17.

«Стрела-Ак Барс» – «Енисей-СТМ» Фото: enisei-stm.ru

Воскресный матч принёс неожиданности ещё на этапе объявления стартовых составов: у казанцев с первых минут на позиции полузащитника схватки вышел Степан Хохлов, а у красноярцев Де-Ан Аккерманн впервые занял позицию 15-го номера. Счёт открыли красноярцы. На 10-й минуте после длительного мола Константин Узунов смог занести попытку, а Рамиль Гайсин подкрасил это успешной реализацией.

На 20-й минуте казанцы, находясь в меньшинстве, ответили попыткой Омари Гриняева. Ближе к перерыву «тяжёлая машина» оторвалась от соперника благодаря попытке Франсуа Эстерхёйзена и реализации Гайсина – 14:5. Но очки в раздевалку с собой забрали именно казанцы. После двухминутного осаждения зоны одного метра «драконам» всё-таки удалось занести мяч за линию, а после – забить реализацию. «Енисей-СТМ» был всё ещё впереди (14:12), однако бонус к настрою в раздевалку забрала «Стрела».

Во втором тайме казанцам понадобилось 40 секунд, чтобы организовать третью попытку – Тагир Гаджиев завершил проход Йохана Тромпа приземлением в зачётную зону. Через несколько минут уже сам Тромп показал забег через всё поле, пробив себе на ход, и занёс попытку. Прибавив к попыткам реализации Якобуса Марэйса, «драконы» умчались вперёд – 26:14. Гости на это ответили молом и попыткой Питера Якобса, но на этом всё. Казанцы же поймали кураж и понеслись вперёд. В оставшееся время матча команда ДжейПи Нила занесла ещё три попытки на любой вкус, а Марэйс забил две реализации и штрафной.

«Стрела-Ак Барс» уверенно победила со счётом 48:24 и сыграет с «Локомотивом» в финале. Впервые за 21 год там не будет команды из Красноярска. Теперь в российском регби в моде противостояние Казани и Пензы – они, например, сражались за Суперкубок России в 2024 году.