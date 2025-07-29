У наших могут быть медали не только в плавательном бассейне, но и в прыжковом.

Возможно, главный день для России в плавании на ЧМ-2025. За кем следить 29 июля?

Сегодня, 29 июля, в третий соревновательный день плавательного турнира на водном ЧМ-2025, на дорожках будет разыграно шесть комплектов наград. В розыгрыше двух из них примут участие спортсмены из России, выступающие в нейтральном статусе. И не просто примут участие, а точно будут бороться за медали. Возможно, именно 29 июля – главный день для России в плавании.

Но начнётся розыгрыш наград с участием россиян не в плавательном бассейне, а в прыжковом.

12:32. Финал. Мужчины. Синхронные прыжки с вышки

Российский дуэт Никита Шлейхер/Руслан Терновой изумительно выступил в квалификации. Впереди с отрывом в 15 баллов только «роботы» из Китая, однако это не критичное отставание. Ребятам самим нужно сделать то, что они могут, и тогда медаль точно будет. А могут Никита и Руслан многое. Да, наших долго не было на мировой арене, но свои шансы упускать нельзя.

14:02. Финал. Мужчины. 200 м вольный стиль

Российских участников на этой дистанции не было даже в заявке, а главный вопрос – смогут ли американец Люк Хобсон и кореец Хван Сун Ву побороться с румыном Давидом Поповичем. 20-летний вундеркинд на недавнем первенстве Европы продемонстрировал какую-то запредельную форму, а к Сингапуру, кажется, подошёл ещё более сильным.

14:12. Финал. Женщины. 1500 м, вольный стиль

Один из самых предсказуемых финалов в Сингапуре. Американка Кэти Ледеки на голову сильнее всех, она с вероятностью в 99,99% в очередной раз выиграет свою коронную дистанцию. Второй примерно с такой же вероятностью будет австралийка Лани Паллистер, а вот за бронзу может побороться и бывшая россиянка Анастасия Кирпичникова, представляющая Францию.

14:50. Финал. Женщины. 100 м, спина

Алина Гайфутдинова в финал не пробилась, но проплыла на ЧМ-2025 на свой максимум. Главный фаворит на этой дистанции – американка Реган Смит, просто растерзавшая соперниц в полуфинале. Однако вряд ли на полную включались на стадии 1/2 финала две другие претендентки – австралийка Кейли Маккеоун и канадка Кайли Масс. Борьба обещает быть интересной.

14:59. Финал. Мужчины. 100 м, спина

Ещё до старта чемпионата мира надежды российских болельщиков были именно на эту дистанцию. Чемпион России Климент Колесников, герой «короткого» ЧМ-2024 Мирон Лифинцев – мощные парни, от которых ждут медалей. Климент пробился в финал со вторым результатом, мгновение уступив венгру Хуберту Кошу, Мирон в полуфинале был восьмым, проскользнув в решающий заплыв на тоненького.

Мирон Лифинцев Фото: David Balogh/Getty Images

Но в финале силы уже экономить некуда – нужно рвать и метать по полной программе. Состав мощнейший, кроме Коша, это и южноафриканец Питер Кётце, фантастически проплывший на Универсиаде-2025, и итальянец Томас Чеккон, и грек Апостолос Христу. Слабых на этой стадии нет. Впрочем, если наши парни покажут свои результаты, то всё точно будет в полном порядке.

15:44. Финал. Женщины. 100 м, брасс

Для Евгении Чикуновой 100-метровка брассом не совсем профильная дистанция, она специализируется на 200 м. Но и сотню может плавать хорошо. Две спортсменки, которые в своё время очень сильно клевали Юлию Ефимову, в финал не пробились. В решающем заплыве не будет ни литовки Руты Мейлютите, ни американки Лилли Кинг. Однако и без них Чикунова – далеко не фаворит.

Больше шансов у американки Кейт Дугласс, китаянки Тан Цяньтин и итальянки Аниты Боттаццо. Российской спортсменке, как она сама выразилась, нужно сделать главное – после первого поворота быть не последней. Тогда возможно вообще всё. В полуфинале Женя показала, как она реально может плыть.