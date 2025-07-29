Какая же драма! Терновой и Шлейхер бились с китайцами на равных, но проиграли судьям

Россияне Руслан Терновой и Никита Шлейхер на чемпионате мира по водным видам спорта – 2025 в Сингапуре едва не сотворили главную сенсацию в прыжках в воду. В «синхроне» на вышке они на равных бились с китайскими роботами, но проиграли менее одного балла! Можно сказать, что проиграли не китайцам, а судьям, однако маленький повод наши дали сами.

Как же драматично складывалась борьба в одной из самых престижных дисциплин в прыжках в воду. На Тернового и Шлейхера, конечно, возлагались медальные надежды. Но вряд ли можно было думать, что на первом крупном турнире после возвращения они будут бороться за золото.

А они боролись. В квалификации уступили китайцам 15 баллов и стали вторыми, однако в отборе это ничего не значит. Главным было квалифицироваться в топ-8, ведь финал всегда начинается с чистого листа. Российские прыгуны навязали такую борьбу, что дрогнули даже китайцы! После первого прыжка – равенство, после второго и третьего – небольшое преимущество китайцев.

И вот четвёртая попытка, которую наши ребята сделали великолепно, а прыгуны из Поднебесной просто завалили попытку. Оказывается, в такой плотной борьбе и биороботы перестают быть таковыми, и у них проявляются нервы. Чэн Цзылун и Чжу Цзыфэн всё равно остались в борьбе. Они получили 60 баллов за попытку, которую можно было оценить и ещё скромнее.

Оставалось ещё два прыжка. У нас и китайцев они были одинаковыми. Пятую попытку россияне сделали чуть хуже соперников, и баллы им судьи чуть зажали. А вот китайцам дали много. Перед последней попыткой преимущество Тернового и Шлейхера было более 13 баллов, но…

Никита Шлейхер в последнем прыжке дал арбитрам возможность наказать российский дуэт максимально. Что возможно было снять – сняли. Китайцам дали ровно столько, сколько нужно было для победы. Менее одного балла преимущества. Российские прыгуны не сорвали ни одного прыжка, были стабильны и мощны, однако не безукоризненны. И если бы не отстранение, возможно, Терновой и Шлейхер были бы чемпионами.

В любом случае это было очень круто и красиво. И очень обидно. Это вторая медаль наших прыгунов на ЧМ-2025. Ранее бронзу завоевали Анна Конаныхина и Александр Бондарь также в синхронных прыжках с вышки.