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Водный ЧМ-2025: россияне Терновой и Шлейхер взяли серебро, проиграли китайцам менее балла

Какая же драма! Терновой и Шлейхер бились с китайцами на равных, но проиграли судьям
Андрей Шитихин
Руслан Терновой и Никита Шлейхер
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Российские прыгуны в воду практически сотворили невозможное. Очень обидно.

Россияне Руслан Терновой и Никита Шлейхер на чемпионате мира по водным видам спорта – 2025 в Сингапуре едва не сотворили главную сенсацию в прыжках в воду. В «синхроне» на вышке они на равных бились с китайскими роботами, но проиграли менее одного балла! Можно сказать, что проиграли не китайцам, а судьям, однако маленький повод наши дали сами.

Как же драматично складывалась борьба в одной из самых престижных дисциплин в прыжках в воду. На Тернового и Шлейхера, конечно, возлагались медальные надежды. Но вряд ли можно было думать, что на первом крупном турнире после возвращения они будут бороться за золото.

А они боролись. В квалификации уступили китайцам 15 баллов и стали вторыми, однако в отборе это ничего не значит. Главным было квалифицироваться в топ-8, ведь финал всегда начинается с чистого листа. Российские прыгуны навязали такую борьбу, что дрогнули даже китайцы! После первого прыжка – равенство, после второго и третьего – небольшое преимущество китайцев.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Прыжки в воду
Мужчины. Синхронные прыжки 10 м
29 июля 2025, вторник. 12:24 МСК
Окончено
1
Китай
2
Россия
3
США

И вот четвёртая попытка, которую наши ребята сделали великолепно, а прыгуны из Поднебесной просто завалили попытку. Оказывается, в такой плотной борьбе и биороботы перестают быть таковыми, и у них проявляются нервы. Чэн Цзылун и Чжу Цзыфэн всё равно остались в борьбе. Они получили 60 баллов за попытку, которую можно было оценить и ещё скромнее.

Оставалось ещё два прыжка. У нас и китайцев они были одинаковыми. Пятую попытку россияне сделали чуть хуже соперников, и баллы им судьи чуть зажали. А вот китайцам дали много. Перед последней попыткой преимущество Тернового и Шлейхера было более 13 баллов, но…

Подробности драматичного финала в прыжках:
Колесников проиграл в финале ЧМ-2025, но у России ещё есть шанс на золото! LIVE
Live
Колесников проиграл в финале ЧМ-2025, но у России ещё есть шанс на золото! LIVE

Никита Шлейхер в последнем прыжке дал арбитрам возможность наказать российский дуэт максимально. Что возможно было снять – сняли. Китайцам дали ровно столько, сколько нужно было для победы. Менее одного балла преимущества. Российские прыгуны не сорвали ни одного прыжка, были стабильны и мощны, однако не безукоризненны. И если бы не отстранение, возможно, Терновой и Шлейхер были бы чемпионами.

В любом случае это было очень круто и красиво. И очень обидно. Это вторая медаль наших прыгунов на ЧМ-2025. Ранее бронзу завоевали Анна Конаныхина и Александр Бондарь также в синхронных прыжках с вышки.

Подробности бронзового выступления россиян:
Есть трудовая медаль в прыжках в воду на водном ЧМ-2025! Россия достойно билась с Китаем
Есть трудовая медаль в прыжках в воду на водном ЧМ-2025! Россия достойно билась с Китаем
Комментарии
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