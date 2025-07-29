Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Статьи

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025, результаты, Климент Колесников, Мирон Лифинцев, обзор

Россияне остались без медалей в самом многообещающем заплыве ЧМ-2025. Что стряслось?!
Татьяна Постникова
Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025
Аудио-версия:
Комментарии
Мирон Лифинцев и Климент Колесников могли рассчитывать на медали, но заняли только шестое и седьмое место! Как?

Финал 100 м на спине мог бы стать самым ярким заплывом для россиян на ЧМ-2025! Ведь в этом виде наши пловцы могли взять сразу две медали. Но неожиданно Климент Колесников и Мирон Лифинцев, одни из лучших спинистов мира, остались без наград. Что стряслось?

Вчерашний день был крайне сложным для российских пловцов:
«Это позор. Мне стыдно». Драма с участием двух наших пловцов на ЧМ-2025 в Сингапуре
«Это позор. Мне стыдно». Драма с участием двух наших пловцов на ЧМ-2025 в Сингапуре

Климент и Мирон могли бороться за медали. По ходу сезона они показывали результаты в топ-4, да и квалификацию прошли неплохо. У Колесникова дела были получше, он, в отличие от Лифинцева, мог зацепиться и за золото. В общем, заплыв на 100 м на спине казался очень многообещающим.

И поначалу в финале всё складывалось неплохо. Климент первую половину дистанции преодолел по рекорду мира и стал лидером. Колесников просто летел, и, казалось, ничего не помешает ему забрать золото. Но на последних 25 метрах россиянин просто выключился, будто у него резко села батарейка. Такое с Климентом случается, но обычно запаса, добытого в первом бассейне, хватает, чтобы занять высокое место. Однако не на чемпионате мира! В этот раз Колесникова на последних метрах дистанции обошли почти все соперники! Итог – шестое место (52,38) и 0,53 секунды отставания от победителя.

У Мирона дела тоже сложились не очень. Первый бассейн он прошёл скромно, расположившись на пятой-шестой позиции, на втором Лифинцев прибавил, но этого не хватило, чтобы оказаться в тройке. У россиянина – лишь седьмое место (+0,66).

Лифинцев был героем ЧМ-2024 на короткой воде:
ЧМ-2024 по плаванию воодушевил всю Россию. Будет ли всё так же круто и в Сингапуре?
ЧМ-2024 по плаванию воодушевил всю Россию. Будет ли всё так же круто и в Сингапуре?

А победу в заплыве же одержал тот, от которого этого не ждали, — Питер Кётце из Южной Африки. Олимпийский чемпион Томас Чеккон стал лишь вторым, а Йоанн Ндойе-Бруар – третьим. Даже Хуберт Кош остался без медалей!

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Мужчины. 100 м на спине
29 июля 2025, вторник. 15:04 МСК
Окончено
1
Питер Кётце
ЮАР
51.85
2
Томас Чеккон
Италия
+0.05
3
Йоанн Ндойе-Бруар
Франция
+0.07

Для Лифинцева этот ЧМ на личных дистанциях завершён. У Колесникова же впереди 50 м на спине, будем ждать от него медали там! Нашему парню пора пополнять коллекцию медалей на ЧМ. До этого россиянин брал лишь бронзу на 50 м спиной и серебро с бронзой в эстафетах в Каванджу в 2019-м.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android