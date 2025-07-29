Россияне остались без медалей в самом многообещающем заплыве ЧМ-2025. Что стряслось?!

Мирон Лифинцев и Климент Колесников могли рассчитывать на медали, но заняли только шестое и седьмое место! Как?

Финал 100 м на спине мог бы стать самым ярким заплывом для россиян на ЧМ-2025! Ведь в этом виде наши пловцы могли взять сразу две медали. Но неожиданно Климент Колесников и Мирон Лифинцев, одни из лучших спинистов мира, остались без наград. Что стряслось?

Климент и Мирон могли бороться за медали. По ходу сезона они показывали результаты в топ-4, да и квалификацию прошли неплохо. У Колесникова дела были получше, он, в отличие от Лифинцева, мог зацепиться и за золото. В общем, заплыв на 100 м на спине казался очень многообещающим.

И поначалу в финале всё складывалось неплохо. Климент первую половину дистанции преодолел по рекорду мира и стал лидером. Колесников просто летел, и, казалось, ничего не помешает ему забрать золото. Но на последних 25 метрах россиянин просто выключился, будто у него резко села батарейка. Такое с Климентом случается, но обычно запаса, добытого в первом бассейне, хватает, чтобы занять высокое место. Однако не на чемпионате мира! В этот раз Колесникова на последних метрах дистанции обошли почти все соперники! Итог – шестое место (52,38) и 0,53 секунды отставания от победителя.

У Мирона дела тоже сложились не очень. Первый бассейн он прошёл скромно, расположившись на пятой-шестой позиции, на втором Лифинцев прибавил, но этого не хватило, чтобы оказаться в тройке. У россиянина – лишь седьмое место (+0,66).

А победу в заплыве же одержал тот, от которого этого не ждали, — Питер Кётце из Южной Африки. Олимпийский чемпион Томас Чеккон стал лишь вторым, а Йоанн Ндойе-Бруар – третьим. Даже Хуберт Кош остался без медалей!

Для Лифинцева этот ЧМ на личных дистанциях завершён. У Колесникова же впереди 50 м на спине, будем ждать от него медали там! Нашему парню пора пополнять коллекцию медалей на ЧМ. До этого россиянин брал лишь бронзу на 50 м спиной и серебро с бронзой в эстафетах в Каванджу в 2019-м.