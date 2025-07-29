Чикунова проиграла первый в жизни финал чемпионата мира. Но её главный заплыв ещё впереди!

Надежды российских болельщиков на то, что Евгения Чикунова сможет побороться на дистанции 100 м брассом за медаль проходящего в Сингапуре ЧМ-2025 по водным видам спорта, не оправдались. Чикунова – только пятая с результатом хуже, чем показала в полуфинале. Могло ли быть лучше?

Наверное, могло. Если бы Чикунова плыла так, как плыла 100-метровку два года назад, когда стала рекордсменкой мира на дистанции вдвое длиннее. Тогда 100 м королева российского брасса проплыла быстрее 1.05,00. То есть готова она была не только на 200 м, но и на 100 м достойно выступать.

Сейчас же Женя не сумела показать свои секунды. 1.06,04 – это секунда отставания от своего же результата. Показательно, что после окончания финала Чикунова призналась, что понимала – медаль на 100-метровке невозможна, для этого нужно быстрее плыть первую половину дистанции. Она сказала, что не расстроена, но, кажется, рассчитывала на большее.

Чемпионкой мира стала немка Анна Элендт, которая плыла по первой дорожке и не сразу поверила в свою победу, когда посмотрела на табло. 1.05,19 – очень хороший, но совсем не выдающийся результат. Та же Чикунова плавала быстрее. Победа Элленд – суперсенсация, в качестве претендентки на топ-3 она не рассматривалась.

Главный фаворит американка Кейт Дугласс – вторая, китаянка Тан Цяньтин – третья.

У сборной России после трёх дней соревнований в плавательном бассейне в Сингапуре ни одной медали. Даже в тех видах, где медаль читалась, планировалась и считалась. Вот только расчёты – это одно, а реальность – совсем другое. Главный тренер сборной России Андрей Шишин чётко сказал, что, пока россияне отсутствовали на международных стартах, мир уплыл вперёд. Чтобы догонять – нужно работать на принципиально другом уровне. Прежние методики не работают.

Отсутствие на мировом уровне в течение нескольких лет сейчас сильно сказывается. Та же Евгения Чикунова вообще впервые плывёт на чемпионате мира на длинной воде. И свой первый в карьере финал проиграла. Но у неё впереди коронная дистанция 200 м. Хотя теперь уверенность в том, что будет медаль, сильно уменьшилась.