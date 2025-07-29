Итоги женского Кубка мира по шахматам. Почему россиянки не смогли добиться успеха?

Женский Кубок мира по шахматам в Батуми сенсационно завершился победой 19-летней индийской шахматистки Дивьи Дешмукх. Восходящая звезда с исторической родины шахмат в финале обыграла свою соотечественницу, многоопытную Хампи Конеру. На родине финалисток продолжается грандиозный шахматный бум, связанный с завоеванием мужской короны самым молодым чемпионом мира в истории Гукешем Доммараджу, и вот — новый успех!

Интересно, что на момент участия в турнире Дешмукх, несмотря на её большой рейтинг, даже формально не являлась гроссмейстером, но теперь по итогу Кубка мира это звание будет ей присвоено автоматически.

Решающей в финальном матче индианок стала следующая партия.

Дивья Дешмукх (Индия) — Хампи Конеру (Индия)

Женский Кубок мира — 2025. Финал

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, большой поклонник игры на чёрно-белой доске, уже не раз поддерживал и приглашал к себе на приёмы шахматистов и шахматисток. В частности после последних успехов Дивьи он уже говорил, что нынешняя обладательница Кубка мира – источник вдохновения для молодёжи страны. И вот скоро – новая встреча одного из руководителей Индии с лучшими представительницами спорта.

Теперь в Турнире претенденток – 2026 Дивья Дешмукх и Хампи Конеру присоединяются к россиянке Александре Горячкиной и китаянке Чжу Цзиньэр, которые завоевали это право по итогам драматичной гонки в Гран-при. Ещё одна путёвка в кандидатский из Кубка мира разыгрывалась в матче за третье место: и там экс-чемпионка мира Тань Чжунъи сумела в китайском дерби превзойти Лэй Тинцзе.

Азия уже сильнее Европы?

Кубок мира показал нынешнюю доминацию азиатской шахматной школы в женском чемпионском цикле, и, например, известный комментатор, гроссмейстер Сергей Шипов после турнира подверг ФИДЕ сокрушительной критике, заявив, что федерация не собирается устранять дисбаланс в распределении отборочных мест для запада и востока.

Пока Федерация шахмат России входила в Европейский союз, женский европейский отборочный турнир представлял собой грозную силу, и там вполне логично было забронировано больше отборочных мест для прохода в Кубок мира, нежели для шахматисток из Азии. А после того, как ФШР перешла в азиатскую конфедерацию, расклад очень сильно изменился, и чемпионат Азии теперь как минимум не слабее. А может, даже и сильнее!

Однако россиянкам было предоставлено лишь три места для прямого прохода в турнир с отборочного чемпионата страны, да и количество квот в целом для сильнейшего азиатского континентального соревнования осталось неизменным, что и вызвало возмущение Шипова. Например, одна из сильнейших российских шахматисток – Лея Гарифуллина (№17 мирового рейтинга), которая уже штурмует звание мужского гроссмейстера, – просто не смогла пройти суровый отбор и не выступила на Кубке мира.

А, например, у показавшей второй результат среди всех россиянок в Кубке мира Валентине Гуниной на отборе в ОАЭ получилось по принципу «не было счастья, да несчастье помогло». Трансфер организаторов разминулся в огромнейшем аэропорту Дубая с российской делегацией – он ждал у другого терминала. А Валентина страдает редким аутоиммунным заболеванием – через несколько часов ожидания девушке стало плохо. Дрожащими руками Гунина набрала лично президенту ФИДЕ Аркадию Дворковичу, и, к чести Аркадия Владимировича, он отреагировал мгновенно, за собственные средства эвакуировав россиян из аэропорта на такси.

Когда глава азиатских шахмат шейх Султан бин Халифа Аль Нахайян узнал о произошедшей ситуации, то без сомнений отдал Валентине свой уайлд-кард: москвичка прошла в Кубок мира и стала одной из самых ярких участниц.

А как выступили Лагно и Горячкина?

На одну из фаворитов Кубка мира, Александру Горячкину, безусловно, давило то обстоятельство, что она уже отобралась в претендентский турнир, и это помешало ей выступить в полную силу. А вот Екатерина Лагно никак не восстановит идеальную форму после неприятной истории с вручением приза за красоту на одном из этапов Гран-при ФИДЕ: в знак протеста против решения оргкомитета не в её пользу Екатерина просто покинула серию.

В Батуми Лагно дошла до 1/8 финала, однако в стартовых раундах её игра оставляла двойственное впечатление – были не только какие-то досадные просчёты, одноходовые зевки, но и волевые спасения, камбэки и переломы. В матче с индианкой Харикой Дронавалли Екатерина доминировала и имела все шансы выйти в четвертьфинал на битву с Дешмукх. Но в решающем поединке Лагно, получив прекрасный шанс развить инициативу, вдруг по своей воле перешла в тяжёлый эндшпиль и проиграла.

В любом случае сейчас женская российская сборная впервые после значительного перерыва допущена к участию в командном чемпионате мира, который пройдёт в конце года. В распоряжении штаба старшего тренера Сергея Рублёвского, помимо Горячкиной, Лагно, Гуниной и Гарифуллиной, есть игравшая в Кубке мира и имеющая один из самых высоких рейтингов в стране Полина Шувалова, а также открытие турнира, совсем ещё юная Анна Шухман. Рублёвский не раз приводил команду к успеху и сейчас должен будет сплотить сборную в битве с могучими Китаем и Индией.

Екатерина Лагно Фото: FIDE

Есть известный в шахматном мире парадокс: наши женщины практически всегда играют командные турниры лучше, чем личные. Посмотрим, как будет в этот раз. Кстати, заключительные места в турнир претенденток будут разыграны осенью в Grand Swiss – грандиозном турнире по швейцарской системе. Лагно, Гарифуллина, Шувалова, Гунина, Шухман и другие ведущие шансы спортсменки получат ещё один шанс совершить спортивное чудо.