Это второй шанс для российского брассиста взять медаль. Помешать ему могут не только иностранцы, но и соотечественник Иван Кожакин.

Добудет ли Пригода золото Сингапура? Следим за ЧМ-2025 по водным видам спорта! LIVE

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Сегодня, 30 июля, в Сингапуре будет разыграно шесть комплектов медалей: пять финалов пройдёт в плавании и один — в прыжках в воду. «Чемпионат» расскажет обо всём, что происходит в бассейне Сингапура и за его пределами.

В 12:02 мск старт в синхронных прыжках с трамплина 3 м возьмут Елизавета Кузина и Илья Молчанов. В 15:03 в плавании у мужчин на «полтиннике» брассом за медали будут бороться Иван Кожакин и Кирилл Пригода. Также при удачном выступлении в квалификации в решающий заплыв может выйти команда в эстафете 4х100 м комплексом. Там начало в 15:47.

На данный момент Россия занимает шестое место в медальном зачёте турнира.