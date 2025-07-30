Добудет ли Пригода золото Сингапура? Следим за ЧМ-2025 по водным видам спорта! LIVE

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Сегодня, 30 июля, в Сингапуре будет разыграно шесть комплектов медалей: пять финалов пройдёт в плавании и один — в прыжках в воду. «Чемпионат» расскажет обо всём, что происходит в бассейне Сингапура и за его пределами.
В 12:02 мск старт в синхронных прыжках с трамплина 3 м возьмут Елизавета Кузина и Илья Молчанов. В 15:03 в плавании у мужчин на «полтиннике» брассом за медали будут бороться Иван Кожакин и Кирилл Пригода. Также при удачном выступлении в квалификации в решающий заплыв может выйти команда в эстафете 4х100 м комплексом. Там начало в 15:47.
На данный момент Россия занимает шестое место в медальном зачёте турнира.
Обновили расписание соревнований с участием российских спортсменов.
12:02. Прыжки в воду. Микст. Синхронные прыжки 3 м, финал. Елизавета Кузина и Илья Молчанов.
14:27. Мужчины. 100 м вольным стилем, полуфинал. Егор Корнев;
14:38. Женщины. 50 м на спине, полуфинал. Алина Гауфутдинова;
15:03. Мужчины. 50 м брассом, финал. Кирилл Пригода и Иван Кожакин;
15:34. Мужчины. 200 м комплексом, полуфинал. Илья Бородин;
15:47. Микст. Эстафета 4х100 м комплексом, финал.
Также прошла квалификация у женщин в прыжках в воду с вышки.
Здесь в полуфинал пробились Екатерина Беляева (шестой результат) и Юлия Тимошинина (13-й результат).
На 200 м комплексом нас интересовал результат Ильи Бородина. 1.58,01 секунды и шестое время позволят российскому плову выйти в полуфинал. Лидером же в квале ожидаемо стал француз Леон Маршан.
Королевская дистанция — 100 м вольным стилем. Здесь у России пока всё хорошо благодаря результату Егора Корнева. Он показал третье время, уступив только Давиду Поповичу и Кайлу Чалмерсу.
А вот Андрей Минаков мимо полуфинала. До попадания в топ-16 ему не хватило 0,15 секунды.
Россия также квалифицировалась в финал смешанной эстафеты 4х100 м комбинированным стилем. Лифинцев, Семьянинов, Клепикова и Кузнецова прошли с седьмым временем.
Но главной сенсацией стало выступление американцев и французов, которые остались за бортом соревнований!
Главной неожиданностью для российских болельщиков стало выступление в квалификации 50 м на спине Алины Гайфутдиновой. Она преодолела дистанцию за 27,57 и показала второе время. Полуфинал, как вы понимаете, сегодня в обед (по Москве) ей был обеспечен.
Доброе утро! Мы продолжаем следить за всем, что происходит в Сингапуре. Там завершилась утренняя сессия соревнований, а значит можно вас познакомить с результатами россиян.