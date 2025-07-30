Вот будущее отечественного спорта! Герои Универсиады из России – кто они?

Завершился главный студенческий турнир года – Универсиада-2025 в Германии. Российская команда, которая выступала в нейтральном статусе, выиграла 16 наград: шесть золотых, шесть серебряных и четыре бронзовые. В медальном зачёте отечественные спортсмены заняли седьмое место. Помня о том, что большей части команды немецкие власти просто не выдали визы, результат можно считать достойным. Выжали максимум из реалий.

Степанов – будущее российского плавания?

Больше всего наград в активе пловца Александра Степанова. Его можно назвать главным героем команды.

Это Александр выбрал участие в Универсиаде вместо чемпионата мира – 2025. В Сингапуре он должен был плыть в открытой воде, но сфокусировался на 800 и 1500 м в бассейне. И не прогадал! Именно на этих дистанциях Степанов и стал чемпионом студенческих Игр, а ещё забрал серебро в кролевой эстафете 4х200 м.

Александр Степанов (с золотой медалью) Фото: Пресс-служба Универсиады

У Александра хороший задел на будущее во взрослом спорте: он уже является многократным чемпионом страны и победителем Универсиады. Но ко всему этому можно добавить и реноме шоумена. 21-летний пловец то и дело произносит фразы, которые становятся вирусными. Например, во время чемпионата России – 2025 на вопрос о том, когда выплывет на 1500 м из 15 минут, он ответил: «Как карта ляжет или как мама скажет».

Карта, кстати, легла так, что на Универсиаде получилось.

Ещё одной звездой бассейна стал 18-летний Николай Колесников. Он забрал золото на 400 м кролем, распечатав медальную копилку россиян.

Николай Колесников Фото: Пресс-служба Универсиады

Уже после этого 18-летний парень стал вторым на 200 м кролем и тоже принял участие в серебряном успехе эстафеты вольным стилем 4х200 м.

Неужели в России появится своя звезда на дистанциях средней длины у кролистов? Должен же кто-то составлять конкуренцию Лукасу Мертенсу!

Швелидзе спасёт российскую шпагу?

С турнира по фехтованию в Эссене россияне уезжали с высоко поднятой головой благодаря победе Дмитрия Швелидзе в личном зачёте. В шпаге ему не было равных, хотя шесть лет назад на Универсиаде в Неаполе он стал только 27-м.

Дмитрий Швелидзе Фото: Пресс-служба Универсиады

Дмитрию сейчас 24 года, а в национальном рейтинге среди взрослых он занимает девятое место. Его успех был очень кстати, учитывая, что параллельно с Универсиадой проходил и турнир шпажистов на чемпионате мира, где россияне в командном турнире уступили в 1/16 финала Казахстану. Лучший из них в личном турнире – только на 40-й строчке. Весьма вероятно, что Швелидзе в новом сезоне сможет попасть в состав первой сборной.

Порадовали россияне и в настольном теннисе. Там в финале индивидуальных соревнований 23-летний Владимир Сидоренко переиграл соотечественника Максима Гребнева. Кстати, именно эти парни вместе стали чемпионами мира среди юношей до 19 лет в 2021-м. Теперь судьба свела их на Универсиаде. Возможно, когда-нибудь будет дуэль и на чемпионате мира.

Максим Гребнев и Владимир Сидоренко Фото: Пресс-служба Универсиады

Следующая летняя Универсиада пройдёт в 2027 году в Чхунчхондоне, Южная Корея. Хочется верить, что к тому времени несправедливые ограничения по отношению к российским спортсменам будут отменены и на студенческих соревнованиях смогут выступить все заслуживающие этого атлеты, а не только те, кто по какой-то причине понравился визовым офицерам.