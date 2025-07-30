Сможет ли гений из Магадана взять медаль на водном ЧМ-2025? За кем следить 30 июля

В очередной день чемпионата мира по водным видам спорта – 2025 в Сингапуре будет разыграно шесть комплектов наград. В половине из этих финалов будут принимать участие спортсмены из России, выступающие в нейтральном статусе. «Чемпионат» представляет главные события дня.

12:02. Финал. Прыжки в воду. Трамплин 3 м, синхронный микст

Розыгрыш медалей начнут прыгуны в воду. Елизавета Кузина и Илья Молчанов в числе остальных дуэтов попробуют навязать хоть какую-то борьбу спортсменам из Китая. Но в данном случае не стоит тешить себя надеждами и рассчитывать на медали.

14:02. Финал. Мужчины. 800 м, вольный стиль

20-летний тунисец Ахмед Джауади показал лучший результат в предварительных заплывах. Но в соперниках у него настоящие монстры – немцы Свен Шварц и Лукас Мертенс, молодой и сильный австралиец Сэмюэл Шорт, мощный американец Бобби Финке, ирландец Дэниел Уиффен. Наши в этом виде программы не выступали.

14:18. Финал. Женщины. 200 м, вольный стиль

Безоговорочный фаворит – австралийка Молли О’Кэллахан. Она проплыла полуфинал так, что даже не напрягалась. Конкуренцию ей попробует составить 18-летняя американка Клэр Вайнштейн, но это, кажется, бесполезно. Наши девушки не участвовали.

14:32. Полуфинал. Мужчины. 100 м, вольный стиль

Егор Корнев на «королевской» дистанции против Давида Поповича, Мэтта Ричардса, Джека Алекси, Максима Груссе – компания невероятно мощная. Но Корнев способен пробиться в финал. Плыть он будет по соседней с Поповичем дорожке.

14:38. Полуфинал. Женщины. 50 м, спина

Алина Гайфутдинова в предварительных заплывах показала второе время. Её слабое место – повороты и выныривание после них. Но на полтиннике поворотов нет. Всё в руках, ногах и голове самой Алины.

14:54. Финал. Мужчины. 200 м, баттерфляй

В этом виде программы все ждали дуэли между олимпийским чемпионом Леоном Маршаном и рекордсменом мира Криштофом Милаком. Но француз решил сосредоточиться на комплексном плавании и эстафетах, а венгр просто пропустил ЧМ-2025, заявив, что не готов. Без них этот вид сразу поскучнел. И в Сингапуре будет новый чемпион.

15:03. Финал. Мужчины. 50 м, брасс

Один из главных финалов для России сегодня. Неудачник 100-метровки Кирилл Пригода плывёт по первой дорожке. Дебютант чемпионатов мира рекордсмен России Иван Кожакин – по третьей. Честно говоря, у Кожакина больше шансов показать высокий результат. Парень из Магадана, который возглавляет региональную федерацию плавания и тренируется в бассейне 1960-х годов постройки, ничего и никого не боится. И готов использовать выпавший шанс. Соперники нереально сильные, но и наши парни не промах.

15:34. Полуфинал. Мужчины. 200 м, комплекс

22-летний россиянин Илья Бородин поплывёт по третьей дорожке в первом полуфинале. Леон Маршан – во втором полуфинале. Но личная встреча должна состояться, так что Илье нужно постараться.

15:47. Финал. Комбинированная смешанная эстафета 4х100 м

Сборная России пробилась в финал с седьмым результатом и поплывёт по первой дорожке. Да, неудобно, да, не всех будет видно. Но сборные США и Франции, например, вообще пролетели мимо финала. Состав команды тренеры определят незадолго до заплыва, однако шансы сбросить три-четыре секунды с утреннего результата есть. Другое дело, что и у других команд есть серьёзный запас. Но мы верим в наших!